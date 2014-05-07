Кыргызстан хочет отложить вступление в Таможенный союз

Премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев заявляет, что его правительство желает отложить вступление в Таможенный союз под руководством России.

Как сообщает "Радио Свобода", сегодня в Бишкеке Оторбаев отметил, что кыргызская делегация во главе с заместителем министра экономики Даниилом Ибраевым сейчас находится в Москве и проводит переговоры с российским правительством о возможности отложить вступление Кыргызстана в Таможенный союз на один год.

Оторбаев добавил, что план вступления Кыргызстана в Таможенный союз еще не готов.

По словам премьера Кыргызстана, правительство в ближайшее время подготовит план и выставит его на публичное обсуждение.

Также он отметил, что как только план будет одобрен кыргызским народом и одобрен правительством, его направят на утверждение государствам-членам Таможенного союза – России, Казахстана и Беларуси.

Ранее Оторбаев заявлял, что присоединение к Таможенному союзу под руководством России является «правильным шагом» для его страны и поможет решить много экономических и социальных проблем.

Руководители России надеялись, что до 2015 года в результате присоединения бывших советских республик Таможенный союз станет Евразийским экономическим пространством по образцу ЕС.

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