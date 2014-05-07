Анонс на 8 мая

* Пресс-конференция на тему: «Нафтогаз - Газпром. Арбитраж по контракту на поставку газа: основания, вероятные результаты, процедура». Участники: М.Гончар, директор энергетических программ Центра «Номос»; Д.Курдельчук, президент Украинской иностранной юридической коллегии; А.Чалый, президент Международной консалтинговой компании Grand Thornton; А.Малиновский, партнер Международной консалтинговой компании Grand Thornton.

* Пресс-конференция на тему "Предварительные итоги декларационной кампании 2013 года". Участники: директор информационно-коммуникационного департамента Министерства доходов и сборов Украины В.Косарчук, заместитель директора Департамента доходов и сборов с физических лиц - начальник управления администрирования доходов и сборов с физических лиц Министерства доходов и сборов Украины С.Наумов, президент благотворительного фонда, певица В.Наталья, заслуженный артист Украины В.Павлик, украинский поп- и рэп-певец А.Потапенко.

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