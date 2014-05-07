ТОП-10 (7 мая)

МВФ перечислил Украине первый транш кредита на $3,2 млрд

МВФ: Украина имеет право использовать кредит для оплаты газа

В Украине упростили регистрацию прав на построенное до 1992 года жилье

Больше половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями - опрос

Доллар к закрытию межбанка упал до 11,95 грн

Золотовалютные резервы НБУ сократились на $860 млн

Украина в апреле удвоила импорт российского газа

Кыргызстан хочет отложить вступление в Таможенный союз

МВФ дает Украине кредит под 3% годовых

Яценюк хочет загрузить предприятия Восточной Украины госзаказами

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МВФ перечислил Украине первый транш кредита на $3,2 млрд

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

«Да мы получили транш 3,19 млрд», - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Украина ожидает первый транш кредита в период с 5 по 8 мая.

Двухлетняя Программа сотрудничества между Украиной и МВФ в объеме 17 млрд долл. была одобрена Советом директоров в ночь на 1 мая.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины. В то же время условия получения кредита также являются жесткими: в текущем году МВФ намерен трижды провести оценку экономических преобразований в стране, которая будет включать не только мониторинг ситуации, но также анализ результатов работы ключевых министерств и ведомств, включая Минфин, Нацбанк, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Государственную налоговую и Таможенную службы. Также МВФ проанализирует эффект уже принятых правительством решений о повышении тарифов на газ и тепло для населения, переход на политику гибкого валютного курса, изменение подходов и организации в системе государственных закупок.

В случае если МВФ сочтет результаты работы правительства в части проведения экономических реформ удовлетворительными, Украина сможет по итогу 2014 года получить от МВФ в общей сложности 7,4 млрд долл., а также разместить государственные бонды на общую сумму 3 млрд долл.

Кроме того, Украина получит доступ к международной финансовой помощи, которая уже обещана правительствами стран Евросоюза, США и Японии, а также международными финансовыми организациями, включая Всемирный Банк и Европейский Банк реконструкции и развития.

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МВФ: Украина имеет право использовать кредит для оплаты газа

Программа кредитования экономики Украины, одобренная Советом директоров Международного валютного фонда, позволяет правительству Украины выполнять свои долговые обязательства, в том числе рассчитываться с российским монополистом «Газпромом» за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава представительства Фонда Жером Ваше.

«Программа сформирована таким образом, что она позволяет правительству выполнять свои обязательства – в том числе по газу», - сказал Ваше.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов отмечал, что задолженность Украины за российский газ, по предварительным данным, на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

В то же время, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что Украина не будет рассчитываться с долгами при условии действующих цен на топливо.

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В Украине упростили регистрацию прав на построенное до 1992 года жилье

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Законы «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» относительно особенностей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, законченные строительством до 5 августа 1992 года».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла соответствующий закон.

Статья 19 Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений" дополняется положением, в соответствии с которым для осуществления государственной регистрации прав собственности, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о праве собственности, на объекты, которые расположены на территориях сельских советов, которые закончены строительством до 5 августа 1992 года, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, проведение технической инвентаризации не требуется.

Документом, который заменяет технический паспорт, в случае его отсутствия является выписка из похозяйственной книги, которая предоставляется исполнительным органом сельских советов (в случае, если такой орган не создан – сельским головой) или соответствующим архивным учреждением.

Для осуществления государственной регистрации прав собственности указанных объектов недвижимости документами, удостоверяющими вещные права на земельные участки под такими объектами, могут также считаться решения соответствующего сельского совета о передаче (предоставлении) земельного участка в пользование или собственность.

Государственная регистрация прав собственности, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о праве собственности, на объекты, которые закончены строительством до 5 августа 1992 года, индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, и на которые ранее не проводилась государственная регистрация прав собственности, для лиц, за которыми закреплены лицевые счета в похозяйственных книгах соответствующих сельских советов, осуществляется на основании поданного заявления и выписки из указанных книг, предоставленной исполнительным органом сельских советов (в случае, если такой орган не создан – сельским головой) или соответствующим архивным учреждением, а также других документов, определенных в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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Больше половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями - опрос

Больше половины украинцев готовы жить с экономическими трудностями, если это приведет к улучшению их жизни в будущем. Количество тех, кто готов мириться с экономическими неурядицами, за месяц возросло на 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Социологической группы «Рейтинг», озвученные директором группы Алексеем Антиповичем во время пресс-конференции.

Согласно результатам исследования, больше половины опрошенных - 52% - однозначно или, скорее, готовы жить с определенными экономическими трудностями сегодня, если это приведет к улучшению их жизни в будущем, 42% - скорее, не готовы к этому, 7% - не определились.

При этом количество тех, кто готов мириться с временными трудностями, увеличилось на 12% по сравнению с мартом, в то же время уменьшилось количество тех, кто не готов к экономическим неурядицам.

Наиболее терпеливыми к экономическим проблемам оказались жители западных регионов – 84%, северных – 72% и центральных – 56%. Не готовы к таким трудностям, в основном, на Донбассе и юге страны, избиратели кандидатов в президенты от Партии регионов Михаила Добкина, лидера КПУ Петра Симоненко и внефракционного народного депутата Сергея Тигипко.

По мнению 44% респондентов, крупные предприятия, которые принадлежат олигархам, стоит национализировать, 36% считают необходимым проведение объективного расследования и возвращение государству лишь незаконно полученных предприятий.

Исследование проводилось социологической службой «Рейтинг» 25-30 апреля 2014 года среди населения Украины в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону и типом поселения, выборочная совокупность 2000 респондентов, погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

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Доллар к закрытию межбанка упал до 11,95 грн

В среду, 7 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,8000/11,9500 грн/долл. против 11,9000/12,3000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,4355/16,6505 грн/евро против 16,5535/17,1160 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3910/1,3930.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3321/0,3391 грн/рубль против 0,3349/0,3462 грн/рубль на 12:00.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9000/12,0000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,5830/16,7285 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3322/0,3434 грн/рубль.

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Золотовалютные резервы НБУ сократились на $860 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составили 14,226 млрд долл., что на 5,7%, или на 859,7 млн долл., меньше показателя на 1 апреля в 15,086 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 30,3%, или на 6,19 млрд долл.

На 1 мая резервы в иностранной валюте составили 12,420 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 28,5 млн долл., золото – 1,777 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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Украина в апреле удвоила импорт российского газа

“Увеличение объемов поступления в Украину связано с началом сезона закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ), где по состоянию на 05.05.2014 года уже находится порядка 9 млрд куб.м», - говорится в сообщении оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании Gaz System, управляющей газотранспортной системой Польши,немецкая RWE в апреле поставила Украине через Польшу около 60 млн кубометров газа.

Также в сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что в январе-апреле 2014 года в ГТС поступило 8,7 млрд куб. м импортного газа, что на 2 % больше фактических показателей 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года, Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень с участием европейских посредников. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС второго мая в польской столице Варшаве не принесла никаких результатов.

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Кыргызстан хочет отложить вступление в Таможенный союз

Премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев заявляет, что его правительство желает отложить вступление в Таможенный союз под руководством России.

Как сообщает "Радио Свобода", сегодня в Бишкеке Оторбаев отметил, что кыргызская делегация во главе с заместителем министра экономики Даниилом Ибраевым сейчас находится в Москве и проводит переговоры с российским правительством о возможности отложить вступление Кыргызстана в Таможенный союз на один год.

Оторбаев добавил, что план вступления Кыргызстана в Таможенный союз еще не готов.

По словам премьера Кыргызстана, правительство в ближайшее время подготовит план и выставит его на публичное обсуждение.

Также он отметил, что как только план будет одобрен кыргызским народом и одобрен правительством, его направят на утверждение государствам-членам Таможенного союза – России, Казахстана и Беларуси.

Ранее Оторбаев заявлял, что присоединение к Таможенному союзу под руководством России является «правильным шагом» для его страны и поможет решить много экономических и социальных проблем.

Руководители России надеялись, что до 2015 года в результате присоединения бывших советских республик Таможенный союз станет Евразийским экономическим пространством по образцу ЕС.

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МВФ дает Украине кредит под 3% годовых

Процентная ставка по предоставляемому Украине кредиту МВФ на сумму 17,1 млрд долл., первый транш которого в размере 3,2 млрд долл. 7 мая поступил в Украину, составляет 3% годовых, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, условием предоставления кредита также является выплата ставки одноразовой комиссии (за резервирование средств), которая составляет 0,15 % и возвращается пропорционально полученным средствам, и ставки сервисного сбора - 0,5 % от суммы транша.

Также сообщается, что на протяжении льготного периода — 3 года, осуществляется ежеквартальная выплата процентов по полученным траншам, погашение основной суммы производится равными частями ежеквартально на протяжении последующих 2-х лет.

Минфин также отметил, что часть полученного первого транша в размере около 2 млрд долл. будет использована на поддержку государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества.

Двухлетняя программа сотрудничества между Украиной и МВФ, предполагающая кредитование экономики Украины в объеме 17 млрд долл., была одобрена советом директоров Фонда в ночь на 1 мая текущего года.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины.

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Яценюк хочет загрузить предприятия Восточной Украины госзаказами

Кабинет министров Украины обязан загрузить государственные предприятия на Восточной Украине государственными заказами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выездного заседания Кабмина, которое проходит в Харькове, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Нам необходимо загрузить наши предприятия государственными заказами. Прежде всего это касается предприятий на Восточной Украине”, - сказал Яценюк.

По его словам, в первую очередь правительство должно обратить внимание на предприятия Восточной Украины, поскольку они ориентированы на рынок России, которая и дальше продолжит “закручивать гайки”. Премьер подчеркнул, что предприятия Восточной Украины “должны услышать, что правительство будет заказывать”.

По его словам, государственные заказы должны получить предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктуры, транспорта и машиностроения.

Яценюк также добавил, что Харьковский завод имени Малышева, который производит бронетехнику, должен в ближайшее время получить государственные заказы. Он дал поручение провести встречу с руководством предприятия и определиться, что государство может заказать на заводе им. Малышева. Яценюк отметил, что профильные руководители также должны выявить внешние рынки, которые готовы приобрести продукцию завода им. Малышева. Ответственные лица в течение 10 дней обязаны доложить о результате этих встреч.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

"Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".