ТОП-10 (8 мая)

США отменяют торговые льготы для России

Еще одно предприятие Фирташа приостанавливает работу из-за ситуации в регионе

Украина строит пункт учета подачи воды в Крым

Россия собирается ввести в Крыму продуктовые талоны

В Украине осталось только 2 гривневых миллиардера

Украина отказалась признавать названный «Газпромом» долг в $3,5 млрд

Россия вводит предоплату за поставленный Украине газ

Первый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд

Продан рассказал, сколько газа Украина сможет получить из Европы

Минфин улучшил данные по дефициту госбюджета в первом квартале

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США отменяют торговые льготы для России

Администрация США исключила Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно импортировать в США определенные виды товаров, пишет "Немецкая волна".

Президент США Барак Обама письменно уведомил в среду, 7 мая, американский Конгресс о соответствующем решении. В его письме законодателям, в частности, говорится о том, что Россия "достаточно далеко продвинулась в экономическом развитии и улучшила торговую конкурентоспособность", а значит, не нуждается в торговых льготах в рамках Общей системы преференций для стран с переходной экономикой.

Белый дом сообщил, что решение Обамы приведет к повышению таможенных тарифов на российский импорт. При этом правительство Соединенных Штатов не увязывает отмену торговых льгот для России с политикой Кремля по отношению к Украине. В то же время Совет национальной безопасности США считает предпринятый президентом шаг своевременным.

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Еще одно предприятие Фирташа приостанавливает работу из-за ситуации в регионе

Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), входящее в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, вслед за входящим в тот же холдинг "Концерном Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) приостановило все крупнотоннажное производство из-за угрозы безопасности сотрудникам предприятия в связи с неспокойной обстановкой в регионе.

Как сообщила пресс-служба концерна, временно приостановлен выпуск аммиака, карбамида, углеаммонийных солей и другой продукции, освобождается аммиакохранилище.

В сообщении сказано, что во время вынужденного простоя персонал предприятия будет проводить диагностику и ремонт коммуникаций и оборудования, покраску оборудования, реконструкцию дорог, зданий и сооружений. Также, пока предприятие не производит продукцию, сотрудники смогут повысить квалификацию и обучиться смежным профессиям в учебном центре «Азота».

По данным пресс-службы, весь персонал предприятия будет работать в штатном режиме, а заработная плата будет сохранена в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске (Донецкая обл.).

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Северодонецкое объединение «Азот» по итогам 2013 года сократило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 1,922 млрд грн.

В 2013 году Ostchem инвестировал в объединение почти 150 млн грн, хотя сначала планировалось инвестировать в предприятие 450-500 млн грн.

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Украина строит пункт учета подачи воды в Крым

В Херсонской области на Северо-Крымском канале проводится строительство пункта учета подачи воды для измерения количества несанкционированного отбора воды из канала самопровозглашенными крымскими властями.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на соответствующее заявление губернатора области Юрия Одарченко.

"Российские СМИ искажают значение этого сооружения. На Северо-Крымском канале сейчас действительно возводится пункт учета подачи воды. Но это сооружение выглядит совсем иначе, чем "мешки с песком", - сообщил Одарченко, комментируя сообщения в ряде крымских и российских СМИ о том, что Украина якобы начала строить дамбу на Северо-Крымском канале для полного перекрытия подачи воды в Крым.

Такие сообщения Одарченко назвал недостоверными.

Он подчеркнул, что цель строительства этого пункта заключается вовсе не в том, чтобы перекрыть подачу воды на территорию Крыма, а в том, чтобы измерить, сколько воды самопровозглашенные власти Крыма забирают несанкционированно.

Как объяснил председатель облгосадминистрации, когда Северо-Крымский канал был полностью под юрисдикцией украинских властей, необходимости в этом Пункте учета не было, поскольку подобные сооружения стояли на каналах, которые подавали воду непосредственно в хозяйствующие субъекты. Сегодня же часть Северо-Крымского канала, расположенная на территории полуострова, захвачена неизвестными людьми, которые представляются казаками или представителями так называемой новой власти. Основная же проблема в том, что эти люди попросту не способны квалифицированно использовать сооружения канала.

«Нужно четко понимать, что Северо-Крымский канал это не просто русло, по которому течет вода: это очень сложное сооружение, которое включает в себя систему шлюзов, насосных станций и т.д. Для эксплуатации этого сооружения необходима высокая квалификация. В противном случае это грозит техногенными катастрофами», - говорит Одарченко.

Он подчеркнул, что причиной отсутствия водоснабжения Крыма являются безответственные действия самопровозглашенной крымской власти. До сих пор нет никаких юридических отношений между Украиной и оккупированным Крымом, в том числе и договоренностей на поставку воды на полуостров.

«Подписать какие-либо договоренности с самоназначенными крымскими чиновниками до сих пор не удалось вовсе не потому, что Украина не хочет это сделать. Причиной по-прежнему остается нежелание самопровозглашенных властей Крыма вести переговоры с Украиной», - говорит Одарченко.

Как сообщалось, на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением Крыма и особенно с орошением сельскохозяйственных земель.

В Администрации Президента Украины заявили, что крымская власть не пытается урегулировать с Украиной вопрос водоснабжения, а осуществляет несанкционированный забор воды.

Увеличению подачи воды в Крым до запланированных в 2014 году объемов препятствует отсутствие договора о предоставлении услуг водоснабжения между уполномоченным от полуострова лицом и Управлением Северо-Крымского канала, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

В свою очередь крымские власти заявляют, что они намерены разрабатывать добычу подземных водных ресурсов.

Справка УНИАН. На территории Херсонской области находится Северо-Крымский канал (СКК) построенный в 1961—1971 годах для орошения земель засушливых регионов Украины (Херсонской области и Крыма) водами Днепра. Начинается из Каховского водохранилища, доходит до Керчи. Длина 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 м/с.

В 1986 году площадь орошения составляла 380 тыс. га и обводнения свыше 600 тыс. га. Снабжает водой Феодосию, Керчь, Судак, часть сел Ленинского района Крыма, поселки Симферопольского района (Комсомольское, Грэсовский), некоторые районы Симферополя.

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Россия собирается ввести в Крыму продуктовые талоны

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) предлагает ввести в Крыму и Севастополе программу адресной продовольственной помощи, позволяющую государству субсидировать покупку нуждающимися гражданами определенных групп продуктов питания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает ИТАР-ТАСС.

Министерство сообщает, что по большей части продукции внутреннее производство полуострова превышает потребности 2,5 млн жителей и пятимиллионного потока отдыхающих. Регион полностью обеспечен зерновыми, овощами (кроме картофеля) и бахчевыми культурами, рыбопродуктами, хлебом и хлебобулочными изделиями, отметили в министерстве.

Однако, например, при сбоях в работе Северо-Крымского канала могут возникнуть проблемы с орошением полей, что вызовет дефицит сельскохозяйственной продукции, подчеркнули в министерстве.

Минпромторг сообщает, что начал работу по налаживанию хозяйственных связей между торговыми организациями Крыма и Севастополя с производителями и поставщиками из других российских регионов и с территории Украины. В министерстве рассчитывают, что это позволит сдержать рост цен на полуострове и предотвратить продовольственный дефицит.

Минпромторг РФ также уверяет, что начал работу по налаживанию связей между торговыми компаниями региона с производителями и поставщиками из других украинских регионов и России. Минтранс РФ обещает проработать способы доставки продовольствия на полуостров.

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В Украине осталось только 2 гривневых миллиардера

Количество гривневых миллиардеров, задекларировавших полученные в 2013 году доходы в объеме одного и более миллиардов гривень, сократилось по сравнению с годом ранее вдвое – до двух человек с четырех, сообщил в ходе брифинга в Киеве заместитель директора департамента доходов и сборов с физических лиц Министерства доходов и сборов Украины Сергей Наумов.

Комментируя итоги декларационной кампании, прошедшей в Украине с 1 января по 1 мая, он отметил: «Миллиардеры в этом году есть – их два. Это данные на 29 апреля».

При этом Наумов не уточнил, где проживают эти граждане, сославшись на предварительность имеющихся данных, которые требуют дополнительной проверки.

Вместе с тем, Наумов обратил внимание, что количество людей, чье состояние составляет более миллиарда гривень, больше, чем количество граждан, которые задекларировали доходы в таком объеме. «Задекларировали только те доходы и только те (граждане – УНИАН), кто обязан был декларировать. В соответствии с действующими нормами, люди не обязаны декларировать свое состояние – активы, имущество, количество средств», - пояснил чиновник.

Именно поэтому, по его словам, сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы изменить идеологию декларирования и перенести акценты не на факт получения доходов, а на общие данные об имущественном состоянии. «Мы сейчас обговариваем норму о том, что обязательность подачи декларации об имущественном положении должна зависеть не от факта получения доходов в течение года, а от состояния, имущества, пребывающего в собственности гражданина», - подчеркнул Наумов.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины в рамках декларационной кампании 2014 года, проходившей с 1 января по 1 мая текущего года, по предварительным данным задекларировали 37,5 млрд грн доходов, полученных в 2013 году. Количество граждан, задекларировавших более 1 млн грн доходов, выросло по сравнению с прошлым годом на 40 человек и составило 3380 человек.

По информации Миндоходов, в структуре общих доходов граждан доходы от зарплаты составили 13,9 млрд грн, от продажи движимого и недвижимого имущества – 3,9 млрд грн, от полученного наследства и подарков – 6,7 млрд грн, от сдачи имущества в наем – 1 млрд грн, от операций с инвестиционными активами – 1,2 млрд грн, от иностранных доходов – 1,1 млрд грн. Другие доходы составили 7,6 млрд грн. Сумма заявленного к уплате налога составила 786,5 млн грн.

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Украина отказалась признавать названный «Газпромом» долг в $3,5 млрд

Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл, предъявляемый российским газовым монополистом, компанией «Газпром», «Нафтогазу Украины».

«Мы не воспринимаем такой долг», - сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на пресс-конференции в Киеве.

В то же время министр отказался называть сумму долга, которую украинская сторона считает приемлемой.

«До суда, или до урегулирования ситуации, я не буду называть сумму», - сказал он.

Также Продан отметил, что на следующей неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

Комментируя заявление российской стороны о возможном переводе НАК «Нафтогаз Украины» на авансовые платежи за июньские поставки газа, министр сказал: «Мы не можем сделать предоплату по 485 долл. за тысячу кубометров».

Как сообщал УНИАН, по данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа до 1 апреля 2014 года, но готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

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Россия вводит предоплату за поставленный Украине газ

Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

«В соответствии с пунктами 5.1.5 и 5.8 контракта на поставку газа от 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», неисполнение обязательств влечет за собой автоматический переход с 1 июня 2014 года к поставкам газа на Украину в режиме предоплаты», - говорится в сообщении министерства энергетики РФ с ссылкой на слова министра Александра Новака.

Согласно сообщению, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

«Российский подход к вопросу о поддержке украинской экономики изложен в письме президента Российской Федерации В.В. Путина и заключается в том, что Россия больше не может и не должна в одиночку нести бремя поддержки украинской экономики, предоставляя ей скидки на газ и прощая долги, фактически оплачивая своими субсидиями дефицит в торговле Украины и стран - членов ЕС», - цитирует пресс-служба слова Новака.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

«Начиная с марта текущего года от НАК «Нафтогаз Украины» не поступило ни одного платежа. Общий долг Украины за газ на сегодняшний день достиг 3,508 млрд долл.», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый российским газовым монополистом, компанией «Газпром», «Нафтогазу Украины».

На следующей неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

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Первый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл. после получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

«Совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине двухлетнего кредита по программе «стенд-бай» в размере порядка 17,01 млрд долл. для поддержки программы восстановления макроэкономической стабильности страны и усиления механизмов экономического развития, направленных на обеспечение стойкого экономического роста, - говорится в сообщении НБУ. – В рамках этой программы Украине был предоставлен первый транш кредитных средств в размере 2,058 млрд СДР (3,2 млрд долл. – УНИАН), что способствовало росту золотовалютных резервов с начала мая текущего года с 14,23 млрд долл. до 17,3 млрд долл».

Ранее в Нацбанке отмечали, что золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле сократились до 14,226 млрд долл. за счет проведения платежей по погашению и обслуживанию государственного долга в иностранной валюте. В то же время директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подчеркнул, что первый транш в объеме 3,2 млрд долл., выделенных Украине Международным валютным фондом в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества, будет направлен на стабилизацию системы государственных финансов и поспособствует получению Киевом дополнительного пакета финансовой помощи со стороны других финансовых организаций.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины. В то же время условия получения кредита также являются жесткими: в текущем году МВФ намерен трижды провести оценку экономических преобразований в стране, которая будет включать не только мониторинг ситуации, но также анализ результатов работы ключевых министерств и ведомств, включая Минфин, Нацбанк, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Государственную налоговую и Таможенную службы. Также МВФ проанализирует эффект уже принятых правительством решений о повышении тарифов на газ и тепло для населения, переход на политику гибкого валютного курса, изменение подходов и организации в системе государственных закупок.

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Продан рассказал, сколько газа Украина сможет получить из Европы

Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан на пресс-конференции в Киеве

«С 1 сентября при условии серьезной работы словацкого оператора мы сможем получать из этой страны до 22 млн куб. м газа в сутки… Вы сами можете посчитать, до конца года мы сможем получить 6-6,5 млрд куб. м газа по реверсу», - сказал он.

Министр сообщил, что общий импорт природного газа в 2014 году может составить около 27-30 млрд куб. м, как того требует экономика Украины.

При этом Продан отметил, что баланс природного газа на 2014 год правительством еще не утвержден.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Как известно, после смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень с участием европейских посредников. Первая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС 2 мая в польской столице Варшаве не принесла никаких результатов.

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Минфин улучшил данные по дефициту госбюджета в первом квартале

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48%, или на 429 млн грн, меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года в размере 4,523 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В конце апреля Минфин обнародовал статистику выполнения госбюджета по итогам первого квартала т.г., согласно которой дефицит госбюджета оценивался в 4,133 млрд грн., и, таким образом, уточненный показатель дефицита на 39 млн грн ниже.

По информации Минфина, показатель дефицита составил 6% годового показателя согласно госбюджету на текущий года с изменениями от 27 марта.

Также Минфин улучшил показатель выполнения сводного бюджета, который, по уточненным данным, сведен с профицитом в 496,9 млн грн., в то время как за аналогичный период прошлого года – с дефицитом в 5,683 млрд грн.

Поступления в госбюджет в первом квартале т.г. составили 88,803 млрд грн, что на 5,014 млрд грн, или на 6%, больше аналогичного периода прошлого года. Общая сумма доходов сводного бюджета составила 112,208 млрд грн, что на 5,313 млрд грн, или 5%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В общий фонд госбюджета поступило 78,376 млрд грн, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше прошлогоднего показателя.

Кассовые расходы госбюджета в 1-м квартале т.г. составили 92,818 млрд грн, что на 5,6%, или на 4,961 млрд грн, больше соответствующего показателя 2013 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета составила 111,642 млрд грн, что на 0,4% или на 460,5 млн грн меньше. При этом, кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 82,901 млрд грн, что больше соответствующего показателя 2013 года на 4,8%, или на 3,795 млрд гривень.

Также сообщается, что в первом квартале 2014 года погашение основной суммы долга госбюджета составило 17,252 млрд грн, в том числе внутреннего – 15,615 млрд грн, внешнего – 1,637 млрд грн. Госзаимствования на финансирование госбюджета составили 16,103 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке было привлечено 15,786 млрд грн, из внешних источников - 317,6 млн грн.

От приватизации госимущества в первом квартале 2014 года в госбюджет поступило 47,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

УНИАН

