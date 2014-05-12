ТОП-10 (12 мая)

"Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате - Минэнерго РФ

Спрос на валюту в России резко вырос из-за агрессии Путина против Украины – СМИ

ЕБРР поможет Украине создать институт бизнес-омбудсмена

Дефицит сводного бюджета Украины без учета "Нафтогаза" составил 0%

Кабмин хочет выпустить гособлигации на $2,16 млрд для погашения газовых долгов

"Газпром" назвал дату отключения газа Украине. "Пора прекращать нянчиться" - Медведев

Медведев хочет, чтобы Украина заплатила за газ деньгами МВФ

Кабмин приостановил финансирование отечественной промышленности

ЕС вводит санкции против крымских компаний, конфискованных у Украины

Минфин оценивает самодостаточность Донецкой области в 39,8%, Луганской - в 44,1%

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"Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате - Минэнерго РФ

Российский газовый монополист "Газпром" обязан до 16 мая выставить Украине счет по предоплате за будущие поставки газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский на пресс-конференции в Москве.

"Что касается, будет ли выставлен счет по предоплате до 16 числа (мая – УНИАН), то это не просто возможность, это обязанность, и она прописана в контракте. Хочу подчеркнуть, что это не то, что "Газпром" хочет или не хочет – он обязан это сделать по условиям контракта. В противном случае "Газпром" попадает с точки зрения российского законодательства", - сказал Яновский.

По его словам, перед поставками "Газпром" должен уплатить таможенную пошлину в российский бюджет, сдав соответствующие документы на российскую таможню.

Как сообщал УНИАН, Россия, заявившая накануне о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд долл., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

«В соответствии с пунктами 5.1.5 и 5.8 контракта на поставку газа от 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», неисполнение обязательств влечет за собой автоматический переход с 1 июня 2014 года к поставкам газа на Украину в режиме предоплаты», - говорится в сообщении министерства энергетики РФ со ссылкой на министра Александра Новака.

Согласно сообщению, до 16 мая 2014 года «Газпром» выставит предварительный счет за поставки газа компании «Нафтогаз Украины» в июне. Фактические поставки будут осуществляться в объемах, соответствующих сумме оплаты, внесённой украинской стороной до 31 мая.

Как отметили в российском ведомстве, 7 мая истек срок, до которого украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд долл., предъявляемый «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

На этой неделе, в понедельник, в Брюсселе соберется трехсторонняя рабочая группа по выработке предложений для разрешения газовых вопросов ЕС, Украины и России.

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок при условии снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

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Спрос на валюту в России резко вырос из-за агрессии Путина против Украины – СМИ

Спрос на валюту в Российской Федерации в условиях крупнейшего со времен "холодной войны" кризиса в отношениях России и Запада из-за событий в Украине вырос в марте текущего года до максимального значения с января 2009 года.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на данные российского центробанка.

Спрос на валюту в долларовом эквиваленте в марте вырос до 14,9 млрд долл., что в 1,5 раза больше, чем в феврале.

Агентство отмечает, что такой большой спрос в стране наблюдался только после разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса, а причиной такого всплеска спроса на валюту стало заявление президента России Владимира Путина о возможности ввода российских войск в Украину.

Россияне также забрали с банков рекордные 6,9 млрд долларовых депозитов, составляющих почти половину всех валютных банковских сбережений.

По расчетам агентства, российский рубль за первый квартал текущего года подешевел к доллару уже на 9%, а падение к евро составило около 8%.

Как сообщал УНИАН, в начале сегодняшних торгов к 10.05 мск доллар подорожал на 21 копейку - до 35,25 руб.

Россия после смены власти в Украине в феврале текущего года в марте захватила и включила в состав РФ Крым, что спровоцировало введение Западом санкций против ряда российских чиновников и компаний.

На Западе считают, что Россия также поддерживает сепаратистов в юго-восточных областях Украины, благодаря которым хочет включить в свой состав и другие украинские территории, и угрожают введением дальнейших санкций за такие действия.

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ЕБРР поможет Украине создать институт бизнес-омбудсмена

Европейский банк реконструкции и развития поможет Украине сформировать институт бизнес-омбудсмена, создание которого определено одной из ключевых задач специального Меморандума о взаимопонимании для украинской Антикоррупционной инициативы между Украиной и ЕБРР, подписанного сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, меморандум был подписан при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и президента ЕБРР Суми Чакрабарти.

Комментируя подписание документа, Яценюк отметил, что создание института поддержки бизнеса, института бизнес-омбудсмена, – это крайне важный шаг.

«Что это означает для бизнеса и инвесторов? Это означает, что у них будет независимый человек, который получит право публично обратиться в правительство, если будут установлены факты на таможне, в налоговой, государственных регуляторах – там, где будут нарушаться права бизнесменов, – сказал Яценюк. – А для инвесторов это означает, что миллиардные средства, которые будут вложены в экономику Украины, будут использоваться прозрачно, а проявления коррупции будут минимизированы. Что это означает для правительства? У правительства появился публичный критик и помощник».

В свою очередь, президент ЕБРР отметил: «Я рад поставить свою подпись под меморандумом. Мы начинаем украинскую антикоррупционную инициативу, и эта работа была бы невозможной без сотрудничества со всеми участниками процесса и намерений нового правительства реализовать идеи, изложенные в меморандуме».

По словам Чакрабарти, сегодня нельзя не учитывать всех реалий развития ситуации в Украине, потому именно сейчас важно начать активную работу по преодолению коррупции в стране ради экономического развития и формирования благоприятного инвестиционного климата. В этой связи формирование независимого института поддержки бизнеса, который будет аккумулировать мнение бизнеса в Украине, включая жалобы на ведение бизнеса и предложения по улучшению деловой активности, станет ключевой целью.

«Сегодня мы хотим не только видеть успешную реализацию конкретных проектов банка в Украине. Мы хотим видеть успех всех трансформаций, которые Украина делает на своем пути, – отметил глава ЕБРР. – Для нас Украина стала символом преобразований, которые происходят в регионе в целом. Мы готовы к сотрудничеству с правительством, у нас хорошая секторальная база поддержки и сотрудничества и мы будем развивать это и дальше».

Справка УНИАН. Вопрос преодоления коррупции в Украине стал активно обсуждаться специалистами ЕБРР в апреле 2013 года, когда в Украину прибыла миссия банка с целью проведения ряда встреч с представителями власти и поиска наиболее эффективных мер по борьбе со взяточничеством. Президент ЕБРР Суми Чакрабарти тогда отмечал, что публичность в сфере антикоррупционных мер не является для банка привычным явлением, однако ситуация с коррупцией в Украине достигла такого уровня, что Совет директоров ЕБРР уполномочил руководство банка донести необходимые решения до руководства Украины.

Миссия ЕБРР в ходе своей работы в Украине провела ряд встреч с представителями власти, включая Министерство доходов и сборов, где обсуждался вопрос преодоления коррупции на таможне. Однако, несмотря на заявленную важность работы, существенных и эффективных договоренностей по преодолению коррупции в Украине по итогам 2013 года стороны так и не достигли.

В феврале 2014 года Федерация работодателей Украины отмечала, что объем взяток, которые бизнес был вынужден платить украинским чиновникам, достиг показателя в 160 млрд грн в год.

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Дефицит сводного бюджета Украины без учета "Нафтогаза" составил 0%

Дефицит сводного бюджета, без учета дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», в январе-апреле 2014 года составил 0%, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Дефицит сводного бюджета – это государственный бюджет, местные бюджеты, без учета, подчеркиваю, дефицита НАК «Нафтогаз», - мы имеем 0%», - сказал министр.

В то же время, по его словам, дефицит бюджета с учетом дефицита «Нафтогаза» составляет 1,5%. «С учетом «Нафтогаза» дефицит составляет 1,5%», - сказал Шлапак.

Также министр сообщил, что роспись госбюджета выполнена на 100,3%.

При этом он отметил, что выполнение бюджета стало возможным благодаря помощи Национального банка. «Если бы Национальный банк не подставил нам плечо, мы бы не выполнили бюджет», - сказал Шлапак.

Он также сообщил, что правительство продолжает полное финансирование защищенных статей бюджета, включая финансирование расходов на оборону, но финансирование незащищенных статей идет, по словам Шлапака, несколько сложнее. Кроме того, по информации министра, бюджет продолжает кредитовать Пенсионный фонд. «Общий размер ссуд – более 53 млрд грн», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, за январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-марта 2014 года составил 4,133 млрд грн, что на 8,6%, или на 360 млн грн, меньше дефицита за аналогичный период 2013 года в размере 4,523 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн - до 372,9 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн - до 437,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

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Кабмин хочет выпустить гособлигации на $2,16 млрд для погашения газовых долгов

Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска государственных облигаций на сумму 2,160 млрд долл. для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный в Украину российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Если российская сторона готова продолжить до конца года цену в 268 долл. за тысячу кубометров, мы погасим долг сразу же», - сказал Шлапак.

При этом, говоря об источниках средств, Шлапак подчеркнул: «В бюджете уже предусмотрена сумма, которую мы могли бы привлечь. Речь идет о выпуске облигаций на сумму 2,160 млрд долл. Это то, чем мы можем рассчитаться».

По словам министра, речь идет о правительственных облигациях. «Это старая схема, когда мы своими облигациями пополняем уставной капитал «Нафтогаза», он их продает на открытом рынке, получает средства и этими средствами рассчитывается», - сказал Шлапак.

Он также назвал «политической» выставленную Украине цену в 485 долл. за газ со стороны «Газпрома».

«Мы не принимаем цену в 485 долл. за газ и считаем ее политической», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

В то же время в начале мая «Газпром» заявил о том, что долг Украины за потребленный газ вырос до 3,5 млрд долл. С июня 2014 года Россия вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

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"Газпром" назвал дату отключения газа Украине. "Пора прекращать нянчиться" - Медведев

"Газпром" 13 мая выставит Нафтогазу предварительный счет за июнь, Украина должна оплатить его до 2 июня.

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, передают РИА Новости.

"Газпром" выставит счет "Нафтогазу" уже 13 мая и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств уже с 10.00 мск 3 июня поставки Украине будут прекращены", - заявил глава российского холдинга Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.Читайте также"Газпром" угрожает в июне ограничить поставки Украине, если не будет предоплаты

Медведев считает, что Украину нужно переводить на предварительную оплату газа.

"Я вот что считаю: пора прекращать нянчиться, известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату. Я думаю, что все возможные способы урегулировать эту ситуацию иным способом были "Газпромом" предприняты но нас не слышат. А раз это так, то нужно начинать уже действовать, дальше терпеть просто невозможно", - сказал Медведев.

В Москве утверждают, что задолженность Украины за газ возросла до 3,5 миллиарда долларов. Миллер заявил, что 13 мая "Газпром" выставит Украине предварительный счет на оплату газа в июне в соответствии с контрактом.

"Украина до 2 июня с учетом того, что 1 июня - это воскресенье, должна будет оплатить июньские поставки. В том случае, если Украина не оплачивает эти поставки, то "Газпром"до 10 утра 3 июня уведомляет украинскую сторону о том, какой объем газа будет поставлен в соответствии с предоплатой. Если предоплаты не поступит, то, соответственно, в Украину в июне-месяце будет поставлен ноль кубов", - сказал Миллер.

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Медведев хочет, чтобы Украина заплатила за газ деньгами МВФ





Украинская сторона располагает необходимыми средствами, чтобы рассчитаться с Россией по долгам за газ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Вообще-то деньги у наших украинских партнеров есть, насколько я понимаю, вы только что вернулись, проводили переговоры с участием украинской стороны, при участии европейского комиссара по этим вопросам», - отметил Медведев на встрече с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Более того, мы имеем информацию о том, что на Украину перечислены деньги в рамках одного из первых траншей по линии МВФ», - сказал Медведев. Он заметил, что у Украины еще есть возможность до конца мая расплатиться по текущей задолженности за газ.

«Или, хотя бы какую-то часть средств внести, начать переговоры с «Газпромом» на эту тему, то есть продемонстрировать желание погашать долги. Пока мы этого желания со стороны украинцев не наблюдаем и это, конечно, очень печально», - констатировал премьер-министр.

Миллер в свою очередь напомнил, что 7 мая наступил срок оплаты по газу за апрель, но Украина не только не оплатила апрельские поставки, но текущая задолженность за поставки газа «Газпрому» в настоящий момент составила 3,508 миллиарда долларов.

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Кабмин приостановил финансирование отечественной промышленности

Кабинет министров Украины временно приостановил финансирование капитальных расходов отечественной промышленности с целью сохранения существующих социальных программ, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заявление министра экономразвития Павла Шереметы.

“В течение следующих шести месяцев государство не сможет финансировать производство. Мы обрезали это финансирование, чтобы не сокращать все социальные программы”, - цитирует пресс-служба Шеремету.

По его словам, правительство будет и в дальнейшем поддерживать отечественных производителей путем создания благоприятного инвестиционного климата в Украине, что позволит привлечь средства частных инвесторов.

“Если создать хороший инвестиционный план, хорошую картинку инвестиционных возможностей в стране, мы можем предлагать эти возможности частным инвесторам из всех стран мира, в том числе, и с Украины. Нужно привлекать частный капитал максимально”, - подчеркнул Шеремета.

Министр считает, что одним из инструментов для привлечения частных инвестиций должны стать государственные гарантии, но очень важно, чтобы правительство обеспечило максимальную их прозрачность.

Как сообщал УНИАН, в феврале премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому правительству ввести самую жесткую систему контроля бюджетных расходов. Уже в марте Кабинет министров в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн. Кроме того, правительство планировало сократить порядка 10% всех государственных служащих, что составило бы бюджетную экономию в объеме 635,5 млн грн.

30 апреля министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что Кабмин намерен постепенно сокращать государственный сектор экономики и стимулировать развитие частного бизнеса как более конкурентоспособного.

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ЕС вводит санкции против крымских компаний, конфискованных у Украины

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел ввел санкции против компаний в Крыму, которые были конфискованы у Украины после аннексии полуострова Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах Совета ЕС, обнародованных после заседания при участии глав дипломатий 28 стран-членов.

"В свете недавних событий и при отсутствии шагов по деэскалации, Совет решил расширить критерии в отношении лиц и компаний, на которые распространяются запрет на въезд и замораживание активов. Это касается лиц, ответственных за активную поддержку действий или политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или стабильность или безопасность в Украине, или препятствуют работе международных организаций в Украине", - говорится в выводах.

"... это касается действий относительно юридических лиц, предприятий или учреждений в Крыму или Севастополе, чьи права собственности были переданы в противоречии с украинским законодательством, юридических лиц, или предприятий, или учреждений, которые получили выгоду при передаче прав собственности", - говорится в пункте 9 выводов.

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Минфин оценивает самодостаточность Донецкой области в 39,8%, Луганской - в 44,1%

Министерство финансов Украины оценивает способность Донецкой и Луганской областей самостоятельно обеспечивать свои потребности по итогам 2013 года в 39,8% и 44,1% соответственно. Об этом в ходе брифинга сообщил министр финансов Александр Шлапак.

«Мы имеем по доходам в 2013 году по Донецкой области 16,3 млрд грн, в то же время расходы на уровне 41 млрд грн. Таким образом, на 39,8% составляет самодостаточность Донецкого региона. Это для тех, кто заявляет, что Донецк кормит Украину”, - сказал он.

Министр добавил, что самодостаточность Донецкого региона начиная с 2011 года постоянно падает.

“Луганская область в 2013 году получила 9,4 млрд грн, общее финансирование составило 21,3 млрд грн, то есть почти 12 млрд грн Луганщина получила со стороны государственного бюджета. Самодостаточность региона составляет 44,1%”, - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали 89% граждан, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

В соответствии с украинским законодательством упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и другие страны мира.

УНИАН



