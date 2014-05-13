ТОП-10 (13 мая)

«Газпром» потребовал от Украины первую в истории предоплату за газ

В «Газпроме» рассказали, сколько газа они хотят видеть в украинских хранилищах

Рада приняла изменения в закон о защите прав инвесторов

Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить в первом квартале 2017 года

Оккупационные власти заблокировали в Крыму 4,6 млрд гривень НБУ

ЕС до конца мая хочет решить вопрос предоплаты Украиной российского газа

В Украине приняли европейский антикоррупционный закон

Евросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евро

ЕC дает Украине 365 млн евро на реформы и развитие демократии

Киев обратится в Стокгольмский суд относительно захвата Россией «Черноморнефтегаза»

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«Газпром» потребовал от Украины первую в истории предоплату за газ

Российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл. исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

"Просроченный долг на данный момент составляет 3,505 миллиарда долларов, и ни у кого не может возникнуть сомнений, что это достаточно весомая и объективная причина для применения соответствующего положения контракта о предоплате. Выставлен предварительный счет исходя из контрактного объема поставок — 114 миллионов кубометров в сутки", — скакзал Куприянов.

Он напомнил, что с учетом выходных дней «Нафтогаз» должен оплатить этот счет до 2 июня, и начиная с 3 июня компания будет получать газ для поставок потребителям Украины только в оплаченных объемах.

Исходя из озвученной "Газпромом" цены газа для "Нафтогаза" в 485 долларов за тысячу кубометров сумма счета составляет 1,659 миллиарда долларов (за 3,42 миллиарда кубометров). Счет соответствует годовому контрактному объему в 41,6 миллиарда кубометров, в отношении которого действует правило "бери или плати" (take or pay).

Как сообщал УНИАН, 12 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что «пора прекращать нянчиться» с украинской стороной. «Известите их и с завтрашнего дня вводите предварительную оплату», - добавил он.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогазу Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

Напомним, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

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В «Газпроме» рассказали, сколько газа они хотят видеть в украинских хранилищах

Украине необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) еще 9 миллиардов кубометров природного газа для нормального прохождения осенне-зимнего периода.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил заместитель главы «Газпрома» Виталий Маркелов.

«Мы смотрим за подземным хранением, на сегодня закачано около 9 млрд куб. м газа, по данным украинских коллег. Мы оцениваем потребность для нормального прохождения осенне-зимнего периода Украины в порядка 18,5 млрд куб. м, где-то порядка 9 млрд требуется еще для закачки, чтобы потребители Украины могли чувствовать себя уверенно», - сказал Маркелов.

Как сообщал УНИАН, компания "Газпром" 13 мая выставит счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств, 3 июня поставки Украине будут прекращены.

8 мая Министерство энергетики РФ сообщило, что Россия с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища газа (ПХГ) дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.

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Рада приняла изменения в закон о защите прав инвесторов

Верховная Рада Украины приняла правительственный Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов" (№4586).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законом в Кодексе законов о труде Украины часть первая статьи 41 дополняется пунктом 5, согласно которому дополнительным основанием расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях, среди прочего, является прекращение полномочий должностных лиц.

В статью 44 вносятся изменения, согласно которым в случае прекращения трудового договора на основаниях, указанных в пункте 5 части первой статьи 41, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

В часть четвертую статьи 130 вносятся изменения, согласно которым на работников не может быть возложена ответственность за вред, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска, а также за вред, причиненный работником, который находился в состоянии крайней необходимости. Ответственность за не полученную предприятием, учреждением, организацией прибыль может быть возложена лишь на работников, которые являются должностными лицами.

В часть первую статьи 132 вносятся изменения, согласно которым за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации при выполнении трудовых обязанностей, работники, кроме работников, которые являются должностными лицами, по вине которых причинен вред, несут материальную ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего среднего месячного заработка.

В пункте 2 части первой статьи 133 "Случаи ограниченной материальной ответственности работников" определяется, что это касается руководителей предприятий, учреждений, организаций и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях и их заместителей - в размере причиненного по их вине вреда, но не больше их среднего месячного заработка, если вред предприятию, учреждению, организации причинен излишними денежными выплатами работникам, неправильной постановкой учета и хранения материальных, денежных или культурных ценностей, не принятием необходимых мер для предотвращения простоев.

В части четвертой статьи 89 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что должностные лица отвечают за вред, причиненный ими хозяйственному обществу, в пределах и порядке, предусмотренном законом (ранее - и учредительными документами общества).

В часть третью статьи 99 Гражданского кодекса Украины вносятся изменения, согласно которым полномочия члена исполнительного органа могут быть в любое время прекращены или он может быть временно отстранен от выполнения своих полномочий.

В части третьей статьи 51 Закона Украины “Об акционерных обществах” определяется, что порядок работы членов наблюдательного совета и выплаты им вознаграждения определяется данным Законом, уставом общества, положением о наблюдательном совете акционерного общества, а также гражданско-правовым или трудовым договором (контрактом), который заключается с членом наблюдательного совета.

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Строительство Бескидского тоннеля планируют завершить в первом квартале 2017 года

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует реализовать один из крупнейших инфраструктурных проектов страны - строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, в 1-ом квартале 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на главное управление путевого хозяйства ведомства.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1,76 км и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Строительные работы ведутся круглосуточно, в частности, по состоянию на 12 мая текущего года работники службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений "Укрзализныци" выполнили работы по проходке 198 м тоннеля.

В настоящее время работники подразделений Львовской железной дороги реконструируют путевое хозяйство станции Бескид, а также укрепляют склон горы на восточном подходе к данной станции.

"Реконструкция путевого хозяйства станции Бескид предусматривает увеличение радиусов кривых, реконструкцию 8 км верхнего строения пути, реконструкцию контактной сети и устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи. Указанные меры позволят обеспечить увеличение скорости движения поездов на станции Бескид и по тоннелю с 40 км/ч до 70 км/ч", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров Украины одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в размере 55 млн евро на строительство Бескидского тоннеля.

Министерство инфраструктуры Украины намерено в 2014 году проложить около 0,7 км пути Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.

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Оккупационные власти заблокировали в Крыму 4,6 млрд гривень НБУ

Оккупационные власти Крыма захватили здание Главного управления Национального банка Украины (НБУ), заблокировав активы центрального банка страны на 4,6 млрд грн, в том числе наличные средства на 3,9 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

"Поздно вечером 8 мая этого года группа вооруженных лиц прибыла к зданию Главного управления НБУ в АР Крым и заблокировала его деятельность... Блокирование работы крымского подразделения Нацбанка сделало невозможным осуществление выплат социальной помощи украинским гражданам, в том числе материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщают, что среди блокирующих были представители так называемого Совета Министров Республики Крым, правоохранительных и судебных органов, которые объяснили свои действия необходимостью выполнения исполнительного листа от 08 мая 2014 года по делу № А83-120/2014 Хозяйственного суда Автономной Республики Крым.

"Данный исполнительный лист выдан с нарушением требований украинского законодательства и является таким, что не подлежит исполнению Национальным банком", - добавили в регуляторе.

По данным НБУ, учитывая силовой способ выполнения вышеуказанного судебного решения и возможность непредсказуемых последствий для здоровья и жизни работников указанного управления, было принято решение о допуске группы вооруженных лиц, которые совершили опечатывания ряда помещений, в том числе и помещения денежных хранилищ.

Как отмечается в сообщении, неоднократные попытки Нацбанка вывести материальные ценности из указанного территориального управления наталкивались на противодействие оккупационной власти региона.

"Нацбанк оставляет за собой право на судебное урегулирование, возмещение расходов и убытков, причиненных силовыми действиями представителей оккупационных учреждений АР Крым", - говорится в сообщении.

Как известно, действия оккупационной власти в регионе, в частности, принятие законов, по которым украинские банки обязаны исполнять законодательство страны-оккупанта, приостановка деятельности нескольких украинских банков, назначение Центральным банком РФ уполномоченных лиц в соответствующих финансовых учреждениях, уже привели к невозможности осуществления банковской деятельности в регионе, а Национальным банком выполнения своих функций.

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ЕС до конца мая хочет решить вопрос предоплаты Украиной российского газа

Европейский Союз планирует решить до конца мая проблему относительно требований российского "Газпрома" о предоплате Украиной поставок российского газа со следующего месяца.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Мы принимаем к сведению сообщения о требованиях российской стороны относительно предоплаты поставок газа Украине. Мы работаем интенсивно в двустороннем формате (с Россией - УНИАН), чтобы решить эту проблему. Мы хотим решить эту проблему до конца мая", - сказала Бергер на брифинге в Еврокомиссии.

"Я не могу говорить от имени "Газпрома", но, насколько понимаю, система предоплаты должна заработать с июня. Мы же хотим найти решение этой проблемы до конца мая", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" выставил Украине счет в размере 1,66 миллиарда долларов за газ, который будет поставляться в июне. Ранее Еврокомиссия твердо выступала против предоплаты Украиной газовых поставок из России, как подрывающей безопасность газовых поставок в Европу и транзита газа по украинской территории.

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В Украине приняли европейский антикоррупционный закон

Верховная Рада приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законом предусмотрено выполнение рекомендаций экспертов Европейской Комиссии относительно совершенствования положений антикоррупционного законодательства, предоставленных в рамках переговоров о либерализации ЕС визового режима для Украины.

Данным законом предусмотрено ужесточить санкции за уголовные коррупционные правонарушения – установлены более жесткие виды наказания за соответствующие правонарушения в отношении как физических, так и юридических лиц.

Кроме того, предусмотрено внедрить внешний контроль относительно деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В частности, внесены изменения в Закон Украины «Об основах предотвращения и противодействиях коррупции», которыми полномочия на осуществление проверок достоверности указанных в декларациях сведений возложено на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, а в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» закреплено право такого органа получать у банков информацию относительно указанных в декларации сведений при проведении их проверки.

Законом устанавливается административная и дисциплинарная ответственность за представление в декларациях недостоверных сведений.

Также законом предусмотрено усиление гарантий защиты лиц, которые сообщают о коррупционных правонарушениях, в частности в части переложения обязанности доказывания по делам о применении к информаторам репрессивных мероприятий, а также наличия анонимных линий для сообщений о фактах коррупции.

Актом внесены соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно возложения обязанности доказывания правомерности принятых решений или совершенных действий по делам об освобождении, привлечении к дисциплинарной ответственности, применение мер влияния к работнику в связи с его сообщением о коррупционных правонарушениях на ответчика; также внесены изменения в законы «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «Об обращениях граждан» в части закрепления возможности сообщать о коррупционных правонарушениях анонимно, а также порядка рассмотрения таких сообщений.

Данным законом четко разграничивается компетенция правоохранительных органов, ответственных за борьбу с коррупцией. В развитие положений закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики» относительно сокращения перечня специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, закон «О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины», которыми изъяты полномочия органов доходов и сборов и Военной службы правопорядка в ВСУ на составление протоколов об административных коррупционных правонарушениях.

Нормами данного закона предусмотрено обеспечить выполнение рекомендаций GRECO в сфере криминализации коррупции (на сегодняшний день дополнительные шаги необходимы для реализация рекомендаций І, ІІ, и VII GRECO, предоставленных Украине по итогам Третьего раунда оценивания).

Так, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины в части распространения юрисдикции Украины на иностранцев и лиц без гражданства, которые совершили в соучастии со служебными лицами - гражданами Украины, преступления, связанные с активным и пассивным взяточничеством, злоупотреблением влиянием, или если они совершили такие преступления в отношении указанных служебных лиц или наоборот; дополнение объективной стороны всех преступлений упомянутой категории элементом «обещание»; распространение положений относительно ответственности за активную и пассивную формы подкупа на лиц, которые работают в любом качестве в предприятиях, учреждениях, организациях частного сектора.

Законом также внесены изменения в Уголовный кодекс Украины во исполнение рекомендации европейских экспертов относительно обеспечения специальной конфискации по предикатным преступлениям.

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Евросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евро

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о выделении нашей стране кредита в размере 1 млрд евро, который будет выделяться двумя траншами по 500 миллионов евро и погашаться на протяжении 15 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, меморандум подписан во время совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии, которое проходило под председательством премьер-министра Арсения Яценюка и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

От украинской стороны подпись под меморандумом поставил министр финансов Украины Александр Шлапак.

Читайте такжеЕС до конца мая хочет решить вопрос предоплаты Украиной российского газаТакже подписано кредитное соглашение, которое определяет Национальный банк Украины в качестве заемщика средств. Первый транш в 500 миллионов евро будет выделен после вступления в силу меморандума и кредитного соглашения - это произойдет после ратификации документов Верховной Радой Украины. Второй транш - по результатам оценки выполнения программы кредитования.

Срок погашения кредита - 15 лет. Ранее выделение Киеву этих средств утвердили Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент.

Как сообщал УНИАН, в марте ЕС принял решение о выделении Киеву помощи в размере 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд евро - кредиты (в них входит 1 миллиард евро, который предоставляется в соответствии с подписанным сегодня меморандумом), 1,4 млрд евро - помощь, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 5 млрд евро, а еще 3 млрд поступят от Европейского инвестиционного банка.

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ЕC дает Украине 365 млн евро на реформы и развитие демократии

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о выделении Киеву помощи в размере 365 миллионов евро на осуществление политических и экономических реформ, а также развитие гражданского общества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соглашение подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк после совместного заседания правительства Украины и Европейской Комиссии.

Согласно договору, 355 миллионов евро выделяются на помощь украинским реформам, а 10 миллионов евро - на развитие гражданского общества в Украине.

Первый транш размером 250 млн евро будет выделен вскоре после подписания соглашения.

Эти средства являются частью пакета в 1,4 млрд евро, которые составляют помощь ЕС Украине в добавление к 1,6 млрд евро кредитов, о чем было решено в марте, когда ЕС объявил об общем пакете помощи Киеву в размере 11 миллиардов евро.

Читайте такжеЕвросоюз согласился дать Украине кредит в 1 млрд евроКак сообщал УНИАН, в конце апреля с.г. Европейская комиссия в рамках предоставления финансовой и консультационной помощи Украине на пути проведения политических и экономических реформ заявила о намерении выделить Украине специальный пакет финансовой помощи объемом 365 млн евро, которые будут направлены на борьбу с коррупцией, на конституционную реформу, реформу избирательного законодательства и судебную реформу.

«В ответ на мобилизацию помощи в сфере стабилизации и развития Украины Европейская комиссия сегодня приняла решение предоставить специальный пакет объемом 365 млн евро. Этот пакет позволит стране ускорить развитие гражданского общества, а также проведение демократических реформ, включая социально-экономические преобразования», - отмечалось в сообщении ЕК.

Согласно сообщению, средства будут распределены таким образом: 355 млн евро будет направлено на решение краткосрочных финансовых проблем правительства, а также продвижение политической интеграции с Евросоюзом в рамках выполнения договоренностей по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Остальные 10 млн евро будет выделено на проекты по становлению гражданского общества и техническую помощь.

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Киев обратится в Стокгольмский суд относительно захвата Россией «Черноморнефтегаза»

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу после совместного заседания правительства Украины и коллегии Еврокомиссии.

"Россия аннексировала Крым. Россия захватила украинскую собственность стоимостью в десятки или даже сотни миллиардов долларов, включая государственную компанию «Черноморнефтегаз». Она украла свыше 2 миллиардов кубометров украинского газа. Она украла нефтедобывающие поля, компании, оффшорные вышки и те, которые на суше. Мы по этому поводу встретимся с Россией в суде", - сказал Яценюк.

Премьер также заявил, что Украина обратится в Стокгольмский арбитраж и относительно высокой цены на газ, которую Россия требует платить после смены власти в Киеве, подняв цену с 268,5 долларов за тысячу кубометров до почти 500 долларов и отменив также 100-долларовую скидку за базирование Черноморского флота в Севастополе.

"Если Россия отвергнет наши предложения (о сохранении старой цены на газ - УНИАН), тогда мы подадим иск против России в Стокгольм. Остается меньше двадцати дней, и это последний звоночек для России сесть за стол переговоров и найти решение", - сказал Яценюк.

По его словам, Украина готова срочно погасить задолженность за газ перед "Газпромом", если Россия подпишет новое соглашение о поставках газа по приемлемым для Киева ценам.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: природного газа – 58,56 млрд куб. м, газового конденсата – 1231 тыс. тонн, нефти – 2530 тыс. тонн.

19 марта министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что буровые крупного украинского добытчика газа - компании "Черноморнефтегаз" в Крыму захватили люди, вооруженные автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз Украины» с 2 апреля 2014 года не получает в автоматическом режиме данные с 22 газораспределительных станций, расположенных на участках магистрального газопровода Джанкой-Феодосия-Керчь на территории Крымского полуострова.

12 мая ЕС дополнил список компаний, против которых введены санкции, компаниями "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", присвоенных Россией после аннексии Крыма.

Справка УНИАН. Россия, которая заявила о газовом долге «Нафтогаза» перед «Газпромом» в 3,5 млрд дол., с июня 2014 года вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.

Как отметили в Минэнерго РФ, 7 мая закончился срок, к которому украинская сторона должна была оплатить поставленный газ.

По словам украинского министра энергетики Юрия Продана, Украина не признает долг за природный газ в размере 3,5 млрд дол., которые предъявляются «Газпромом» «Нафтогазу Украины».

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале в этом году.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд дол. за поставки газа, которые осуществлялись до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневной срок при условии снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 дол. за 1 тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

УНИАН