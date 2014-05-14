Анонс на 14 мая

* Пресс-конференция "Киевстар", на которой компания расскажет о результатах работы в первом квартале 2014 года и тенденциях телеком рынка Украины. Участники: Ибрагим Карам, финансовый директор "Киевстар"; Сантьяго Аргелик, директор по коммерческому развитию "Киевстар"; Михаил Шуранов, директор по корпоративным связям "Киевстар".

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Возведение коммерческих зданий со стальным каркасом более эффективно для девелоперских компаний в Украине. Презентация результатов исследования." В сложившихся рыночных условиях, наблюдаемых в секторе недвижимости за последние 6-8 месяцев, все более весомое значение для успешного развития девелопмента в Украине приобретают альтернативные с бетоном материалы для возведения объектов коммерческой недвижимости. Учитывая острую необходимость девелоперских компаний в сокращении затрат и сроков строительства, Украинский Центр Стального Строительства провел исследование по сравнительному анализу различных схем каркаса зданий, их стоимости, сроков возведения и т.д. В ходе пресс-конференции будут предоставлены результаты исследования. Спикеры: Роман Курашев, управляющий директор УЦСС; Владимир Носов, генеральный директор Укрстальконструкция; Артем Билык, руководитель Инженерного Центра УЦСС, доцент кафедры металлоконструкций КНУБА. Основные вопросы: Ситуация на рынке недвижимости. Новые условия работы. Необходимость в исследовании, программа и методология. Результаты сравнительного анализа стоимости многоэтажных коммерческих зданий (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (067) 407 80 78, (044) 590 01 56, newsuscc@gmail.com, www.uscc.com.ua.

* Пресс-конференция на тему: «Паста томатная: бывает хорошая, бывает плохая». Организатор - Научно-исследовательский Центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ". Участники: Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "ТЕСТ"; Нина Кильдий, руководитель отдела тестирований Центра экспертиз "ТЕСТ".

* Круглый стол на тему: "Регистрационная служба: когда закончатся очереди на регистрацию прав на недвижимое имущество и их отягощений?" . Организатор: Национальный пресс-клуб по аграрным и земельным вопросам.

* Киевская Школа Экономики проведет панельную дискуссию на тему: «Как восстановить стабильность и доверие к национальной валюте?». Вопросы: Были ли объективные факторы (основания) для существенной девальвации гривны? Какие и до какого уровня? Какими были цели НБУ и насколько эффективными были его действия в марте-апреле? Возможные последствия при сохранении существующей монетарной политики? и др.

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