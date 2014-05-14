ТОП-10 (14 мая)

Украина выпустит пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США

ЕБРР ожидает падение экономики Украины по итогам года на 7%

ЕС готовит торговые и финансовые санкции против Крыма

Минфин утвердил девять рабочих групп, которые перепишут Налоговый кодекс

Минфин привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Доллар на закрытии межбанка остановился на 12 гривнях

Украина оценила потери от аннексии Крыма Россией в триллион гривень

Польша и Литва объединяют электросети ради независимости от поставок из России

ЕС из-за Украины может снизить зависимость от российского газа - «Газпром»

Москва вернется к газовым переговорам с Киевом только при оплате части долга - Медведев

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Украина выпустит пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США

Украина намерена в ближайшее время выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл., говорится в постановлении правительства, размещенном в газете «Урядовый курьер» от 14 мая.

Согласно документу, бумаги выпускаются под гарантии Соединенных штатов Америки, от имени которых действует Агентство США по международному развитию, и в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США.

Срок выпуска облигаций в постановлении не указывается, однако отмечается, что срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года.

«На облигации насчитывается доход по ставке не более 2,9% годовых. Условия размещения облигаций определяются проспектом эмиссии и другими документами», - говорится в постановлении.

В то же время, согласно постановлению, право окончательного определения процентной ставки дохода, который насчитывается по облигациям, закреплено за министром финансов. Рамки определения ставки определяются постановлением и результатами прайсинга. Номинальная стоимость одной облигации определена в 200 тыс. долл. или в большую сумму, кратную 1 тыс. долл.

«Погашение и обслуживание облигаций определяется за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускает возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.

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ЕБРР ожидает падение экономики Украины по итогам года на 7%

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем, говорится в региональном экономическом обзоре банка.

«Развитие ситуации на востоке Украины, дальнейшая эскалация конфликта будет существенно влиять на общеэкономическую ситуацию в стране. В этой связи падение ВВП по итогам 2014 года составит порядка 7%», - говорится в обзоре.

В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит. «Внешние и фискальные дисбалансы будут со временем преодолены, в том числе посредством помощи МВФ и других финансовых доноров. По нашему сценарию, необходимые структурные реформы будут воплощены вовремя и системный банковский кризис будет преодолен, хотя и потребует значительных затрат на рекапитализацию банков», - сказано в обзоре.

В ЕБРР отмечают, что финансовый сектор Украины по-прежнему остается уязвимым, а уже проведенные реформы – в части либерализации курсовой политики и повышения тарифов на тепло и газ для населения – могут значительно сократить внутренний спрос. «В то же время девальвация гривни может оказаться положительной для экспортеров, для которых открылся рынок Евросоюза. Однако разрыв торговых связей с Россией также повлияет на настроения инвесторов и сократит уверенность кредиторов и торговые потоки", - говорится в обзоре.

Кроме того, ЕБРР назвал серьезными риски аннексии Крыма и возможного военного вторжения на материковую территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года. В то же время, фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

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ЕС готовит торговые и финансовые санкции против Крыма

Европейский Союз готовит широкие торговые, финансовые и другие санкции против Крыма после отторжения и аннексии украинского полуострова Россией, а также конфискации украинской собственности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Что касается Крыма, то Европейский Совет объявил намерение о применении конкретных мер - часть этих мер мы уже имеем на второй стадии санкций. Но в дополнение мы готовим меры в сферах торговли, финансов и других областях и они сейчас прорабатываются. И продолжается подготовка к их введению в отношении Крыма", - сказала Косьянчич журналистам.

Напомним, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 12 мая ввел арест на имущество двух крымских компаний - "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", которые были экспроприированы Россией у Украины.

В рамках второй фазы санкций ЕС, которая предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в ЕС, попали почти два десятка крымчан - представителей самопровозглашенного руководства полуострова, которые активно участвовали в отторжении Крыма от Украины и проведении референдума 16 марта, не признанного Евросоюзом.

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Минфин утвердил девять рабочих групп, которые перепишут Налоговый кодекс

Министерство финансов Украины утвердило состав девяти рабочих групп, сформированных с целью усовершенствования норм Налогового кодекса Украины, говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте.

В частности, 9 группы разбиты по направлениям – «администрирование налогов и сборов», «налог на прибыль предприятий», «налог на доходы физлиц», «налог на добавленную стоимость», «акцизный налог», «местные налоги и сборы», «рентные платежи», «специальный режим налогообложения», «налогообложение аграрного сектора».

В состав групп вошли народные депутаты, заместители министров профильных министерств, в частности Минагропрода, представители отраслевых ассоциаций и объединений бизнеса, ученые, представители крупных консалтинговых и аудиторских компаний, включая «EY», «Delloitte», представители крупного бизнеса, представители малого и среднего бизнеса, а также Украинского союза промышленников и предпринимателей.

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Как сообщал УНИАН, решение о формировании рабочих групп по усовершенствованию Налогового кодекса было принято в ходе встречи министра финансов Украины Александра Шлапака с представителями парламента, общественных организаций и бизнеса в конце апреля. Задачей рабочих групп станет проработка сокращения количества налогов до 8-9, оценка контроля трансфертного ценообразования, контроля работы налоговых и финансовых органов, усовершенствование борьбы с налоговыми «ямами», упрощение регистрационных процедур, упрощение отчетности, максимальное объединение налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, каждая из 9 групп проработает детали налоговой политики по своим – «отраслевым» направлениям.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до 8. По словам главы правительства, выполнение такого задания даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налога, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных механизмах. Кроме того, Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо переработать Бюджетный кодекс, в первую очередь, в части распределения межбюджетных трансфертов.

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Минфин привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 13 мая, привлекло в госбюджет 1,999 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в результате размещения 3-летних облигаций в национальной валюте под 17% годовых, удовлетворив четыре из четырех поданных заявок инвесторов.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в мае один аукцион по размещению ОВГЗ, в ходе которого привлек в госбюджет 246,6 млн грн. В мае Минфин планирует провести еще два ОВГЗ-аукциона - 20 и 27 мая.

По оперативным данным Госказначейства на 12 мая, с начала года в госбюджет поступило 54,6 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 21,048 млрд грн, на обслуживание госдолга — 12,48 млрд грн.

По состоянию на 12 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 288,178 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 174,810 млрд грн, в собственности банков — 86,502 млрд грн, нерезидентов — 16,129 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Доллар на закрытии межбанка остановился на 12 гривнях

В среду, 14 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1210/16,4665, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1900/16,4705. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,1875/16,4660.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3384/0,3456, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3398/0,3456. К закрытию торгов цены повысились до 0,3401/0,3459.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3700/1,3730.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 мая, торги по доллару США открылись котировками 11,7000/11,8900, к 12:00 сузился спрэд до 11,7500/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0970/16,3605, к 12:00 цены составили 16,1710/16,3145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,1040/16,2470.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3354/0,3409, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3369/0,3398. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3365/0,3394.

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Украина оценила потери от аннексии Крыма Россией в триллион гривень

Сумма убытков Украины от аннексии Крыма Российской Федерацией на сегодняшний день уже превышает 1 трлн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга.

«Касательно размера убытков. Размер убытков постоянно обновляется, поскольку убытки, кроме фактического ограничения права пользования нашими предприятиями, которые находятся на оккупированной территории, сейчас, после дополнений, составляют более триллиона гривень», - заявил он.

Кроме того, по словам министра, есть постоянные ежедневные потери, поскольку "нам не дают пользоваться Черноморским шельфом".

«Фактически, Россия незаконно добывает и похищает тот газ, который принадлежит Украине. Также речь идет о морских портах, и инфраструктуру, которая там осталась, можно квалифицировать как потерянную выгоду от невозможности пользования этими объектами», - сказал министр.

Напомним, Россия незаконно оккупировала и аннексировала украинский Крым в марте текущего года.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 12 мая ввел арест на имущество двух крымских компаний -- "Черноморнефтегаз" и "Феодосия", которые были экспроприированы Россией у Украины.

Под действие второй фазы санкций ЕС, которая предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз, попали почти два десятка крымчан - представителей самопровозглашенного руководства полуострова, которые активно участвовали в отторжении Крыма от Украины и проведении не признанного Евросоюзом референдума 16 марта.

14 мая Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, заявила, что Европейский Союз готовит широкие торговые, финансовые и другие санкции против Крыма.

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Польша и Литва объединяют электросети ради независимости от поставок из России

Европейская комиссия утвердила выделение 60 миллионов евро инвестиций для объединения электрических сетей Польши и Литвы, что должно усилитьэнергетическую безопасность Европы.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, средства для проекта, который ЕС считает стратегическим, поступят из Фонда Евросоюза для европейского регионального развития.

"Вопрос энергетической безопасности и поставок является ключевым для Европейского Союза, и мы знаем, как остро чувствуется эта потребность, – в частности, в таких странах, как Польша и Балтийские страны в настоящее время. Подобные проекты решают проблему зависимости от внешних поставок, и они важны для создания единого европейского энергетического рынка. Объединение систем Польши и Литвы имеет стратегическую важность", - заявил комиссар ЕС по региональной политике Йоганес Хан.

Финансирование со стороны Европейского Союза на сумму 60 миллионов евро должно помочь воплотить проект объединения сетей двух стран до октября 2015 года. Общая стоимость проекта составляет 193,7 млн евро, остальное должны профинансировать Варшава и Вильнюс.

После объединения электрических сетей Польши и Литвы ЕС сможет подсоединить сети Латвии и Эстонии к общеевропейской электросети. Балтийские страны очень зависимы от поставок электроэнергии из России, а Литва стала очень зависеть от российской электроэнергии после закрытия по требованию ЕС Игналинской атомной станции, которая имела ненадежные реакторы чернобыльского типа РБМК.

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ЕС из-за Украины может снизить зависимость от российского газа - «Газпром»

Европейский Союз из-за кризиса в Украине может активизировать деятельность, направленную на снижение зависимости от российского газа.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома" за I квартал 2014 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«В случае введения международных экономических санкций в отношении России из-за украинского кризиса, существует вероятность активизации деятельности ряда стран Евросоюза, направленной на снижение зависимости от поставок российского газа и уменьшение доли ОАО «Газпром» на газовом рынке», - говорится в документе.

Отмечается, что для снижения данного риска «Газпром» проводит оптимизацию ценовой политики, а также географическую диверсификацию поставок природного газа на экспорт и способов поставки (СПГ).

Подчеркивается, что помимо этого, в связи с кризисом в Украине могут возникнуть риски применения к «Газпрому» со стороны США и Европы санкций финансового и экономического характера, что может несколько затруднить сотрудничество с деловыми партнерами ОАО «Газпром». С целью снижения рисков Общество постоянно проводит работу по поддержанию своей деловой репутации.

Кроме этого, отмечается, что в соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Как сообщал УНИАН, доля «Газпрома» составляет около 30% в европейском газовом балансе.

ОАО «Газпром» — российская энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии. Компания поставляет природный газ как внутренним потребителям России, так странам СНГ, Балтии, Европы.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских - 72%. На «Газпром» приходится 14% мировой и 74% российской добычи газа.

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Москва вернется к газовым переговорам с Киевом только при оплате части долга - Медведев

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной об условиях поставок и цене на газ в случае оплаты части долга за уже поставленное топливо.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Никто никогда не говорил: немедленно отдайте 4 млрд долл. Но вы покажите, что готовы это делать. Если они часть заплатят, это, как минимум, основа для разговоров», - сказал Медведев.

«Мы готовы обсуждать, что нам делать с этой проблемой, мы готовы обсуждать то, каким образом нам поддержать сейчас жизнь людей в Украине», - добавил он.

Медведев также заявил, что «в этом смысле мы, наверное, готовы даже в чем-то наступить на свои интересы при обсуждении того, как нам по газу дальше сотрудничать».

По его словам, это, по сути, будет финансовая помощь.

Также Медведев выразил надежду, что Европа заставит Украину хотя бы часть денег, которые она получила, перевести «Газпрому».

Как сообщал УНИАН, 13 мая глава российского газового монополиста компании "Газпром" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что Украина не оплатила почти 10 млрд куб. м природного газа на сумму 3,58 млрд долл.

«7 мая наступил срок оплаты газа за апрель. Украина ни доллара не заплатила за апрельские поставки, и общая задолженность за поставки газа «Газпрома» в Украину составила 3 млрд 580 млн долларов. При этом в физическом выражении, включая задолженность прошлого года, Украина не оплатила 9 млрд 420 млн куб. м газа, и на самом деле это просто очень-очень большие объёмы», - сказал Миллер.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.

УНИАН