Анонс на 15 мая

* Международная конференция на тему "Энергетическая инфраструктура Украины: практические аспекты интеграции с энергосистемами стран Центральной Европы". Организатор - Киевский институт энергетических исследований (КИНЕД) при поддержке посольства Республики Польша в Украине, посольств Венгрии, Словацкой Республики и Соединенного Королевства. В конференции примут участие послы ЕС и Вышеградской группы, ключевые эксперты и высокие представители правительств стран Центральной Европы, Европейского энергетического сообщества и Европейской энергетической хартии.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание общего собрания членов МТСБУ при участии страховщиков и чиновников Нацкомфинуслуг

* Презентация Экспертного центра государственно-частного партнерства и инфраструктуры.

* Состоится мероприятие: "10 лет совместной работы Немецкого проекта "Реформирование финансовой деятельности в сельской местности" и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов". Организатор - Всеукраинская ассоциация кредитных союзов (ВАКС).

* Состоится совместный брифинг первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Белоуса, заместителей министра Виталия Науменко, Владимира Хоменко и Михаила Ноняка на тему: «Наполнение бюджета и результатах работы Миндоходов».

* Состоится брифинг зам.министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко.

* Пресс-конференция на тему: «Когда возродится рынок недвижимости?». Участники: Александр Рубанов, президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Бондаренко, руководитель FIABCI-Украина.

* Возле НБУ валютные заемщики со всей Украины проведут масштабную акцию протеста "НБУ, доллар под контроль!". Организатор - Общественная инициатива "Общественный контроль банков".

* Состоится церемония подписания Меморандума о согласовании действий между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и молокоперерабатывающими предприятиями для обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке молока и молочных продуктов. Меморандум подпишет министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

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