Депутаты предлагают изображать на ценниках флаг страны-производителя

Народные депутаты Михаил Головко, Олег Осуховский, Руслан Марцинкив и Маркиян Лопачак (все – фракция ВО «Свобода») предлагают обязать торговцев размещать на ценниках уменьшенное изображение национального флага страны – производителя товара.

Соответствующая инициатива закреплена внесенным ими законопроектом №4869 «О внесении изменений в Закон Украины «О защите прав потребителей» (относительно графического отображения принадлежности продукции государству, в котором она была изготовлена)», зарегистрированном 14 мая.

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Также депутаты предлагают размещать флаг Украины рядом со штрих-кодом на продукции отечественного производства.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что важность принятия предложенных ими изменений в законодательство обусловлена необходимостью преодолеть засилье Российской Федерации, которая уже не первую неделю проводит военную интервенцию на территории Украины, в экономической жизни нашей страны.

«Прежде всего необходимо усовершенствовать идентификацию украинских товаров как для Госпогранслужбы и других государственных учреждений, так и для обычных потребителей, таким образом уменьшив время на выявление именно отечественных изделий, а также тех товаров, которые не были произведены на территории Украины», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты уверены, что принятие данного законопроекта позволит защитить экономику Украины от возможного давления со стороны Российской Федерации, а также будет способствовать точной идентификации продукции с государством, в котором она была изготовлена.

Как сообщал УНИАН, в ответ на аннексию Крыма Российской Федерацией, а также ее пособничество пророссийски настроенным сепаратистам на востоке Украины украинские активисты устроили бойкот товарам, произведенным в России, который поддержали тысячи украинцев. В свою очередь, отечественные торговые сети подтвердили падение спроса на российские товары.