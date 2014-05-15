ТОП-10 (15 мая)

Украинцы стали больше продавать валюту, чем покупать - НБУ

Украина с 21 мая может кардинально увеличить импорт газа из Венгрии - "Нафтогаз"

Украина готова заплатить России за газ $4 млрд при снижении его цены

Экспорт товаров из Украины впервые за 8 лет превысил импорт

Доллар на закрытии межбанка подрос до 11,98 грн

Украина разместила пятилетние евробонды на $1 млрд

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вернуть Украине крымский газ

Первый выпуск НДС-облигаций составит 5-7 млрд гривень

Иностранные инвестиции в Украину сократились на $6,2 млрд

Россия из-за газового конфликта с Украиной может потерять более $100 млрд – CМИ

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Украинцы стали больше продавать валюту, чем покупать - НБУ

Чистая продажа (превышение предложения над спросом) наличной валюты населением в апреле 2014 года составила 259,1 млн долл., в то время как последние 8 месяцев подряд была зафиксирована чистая покупка (превышение спроса над предложением), сообщается на сайте Национального банка Украины.

В апреле объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 1,113 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 686,2 млн долл., продали – на 427,1 млн долл.

В то же время, по итогам января-апреля чистая покупка валюты населением составила 1,539 млрд долл. (в эквиваленте), что в 5 раз выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (307,1 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в марте сократились на 932,9 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2014 года составили 18,607 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в марте 2014 года составила 357,6 млн долл., что в 2,2 раза меньше показателя февраля 2014 года.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составили 14,226 млрд долл., что на 5,7%, или на 859,7 млн долл., меньше показателя на 1 апреля в 15,086 млрд долл.

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Украина с 21 мая может кардинально увеличить импорт газа из Венгрии - "Нафтогаз"

Украина намерена с 21 мая значительно увеличить импорт газа из Венгрии за счет нового контракта с крупной европейской компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Буквально вчера был подписан контракт с большой европейской компанией, который позволит нам уже с 21 мая увеличить кардинально объемы (реверса газа с территории Венгрии - УНИАН), - сказал Коболев.

В то же время глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну». Также Коболев не сообщил и возможные объемы импорта природного газа.

Как известно, на данный момент суточные объемы поставок природного газа с территории Венгрии составляют порядка 22 тыс. кубометров, а максимальная техническая возможность достигает 16 млн. кубометров природного газа в сутки.

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Украина готова заплатить России за газ $4 млрд при снижении его цены

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» счет на предоплату газа за июнь в размере 1,66 млрд долл. и надеется до 2 июня, путем переговоров с российской компанией, договориться о возникшем газовом споре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции с Киеве заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

«НАК получил счет на предоплату, но до 2 июня еще есть время, во время которого НАК «Нафтогаз» все-таки надеется в режиме партнерских отношений с «Газпромом» сесть и договориться по комплексу проблем», - сказал Диденко.

«Одна из основных проблем - то, что «Газпром» пытается выдергивать вопросы оплаты очень дискретно, а НАК предлагает комплексный подход, который связан и с неудовлетворением положениями контракта, и необходимостью покупать газ и за него рассчитываться», - добавил он.

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Также замминистра сообщил, что «Нафтогаз» предложил «Газпрому», пока идет подготовительный процесс к арбитражному суду, установить расчетную цену за российский газ в размере 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Цена последняя, которая была зафиксирована в соответствующем приложении к контракту между «Газпромом» и НАКом - 268,5 долл. В связи с тем, что "Нафтогаз" начал предарбитражные процедуры, предложение от НАКа следующее: пока мы их не закончим, эти предарбитражные процедуры, которые либо закончатся на уровне компаний, либо будет принято решение арбитража, платить за каждую тысячу кубов ранее согласованную цену 268,5 долл», - сказал Диденко.

«Исходя из этих параметров, на конец мая мы ожидаем, что газа «Нафтогаз» получит на сумму около 4 млрд долл. Об этих 4 млрд долл., готовых к оплате, НАК «Нафтогаз» и говорил в Брюсселе в понедельник», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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Экспорт товаров из Украины впервые за 8 лет превысил импорт

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года дефицит внешней торговли товарами снизился в 53 раза, до 50,5 млн долл., профицит внешней торговли услугами - на 155,7 млн долл., или на 8,31%, до 1,719 млрд долл.

За указанный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 3,841 млрд долл., или на 19,82%, - до 15,543 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины - на 1,338 млрд долл., или на 7,36%, - до 16,849 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего торговый баланс оставался дефицитным.

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Доллар на закрытии межбанка подрос до 11,98 грн

В четверг, 15 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9000/11,9800 грн/долл. против 11,8300/11,9400 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2545/16,3680 грн/евро против 16,1720/16,3265 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3720.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3398/0,3438 грн/рубль против 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8000/12,0000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1875/16,4660 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3401/0,3459 грн/рубль.

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Украина разместила пятилетние евробонды на $1 млрд

Украина разместила ранее анонсированные пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по ставке купона 1,8% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

По информации источника, организаторами размещения выступили инвестиционные банки JP Morgan и Morgan Stanley. Первая купонная выплата по бондам запланирована на 16 ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства от 8 мая 2014 года Украина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США. Согласно постановлению, срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года. Планируемая доходность облигаций была выше фактической и определялась на уровне 2,9% годовых.

Решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускал возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.

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«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вернуть Украине крымский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 28 апреля обратилась к «Газпрому» с предложением компенсировать ей 2 млрд куб м природного газа, числившиеся на балансе «Черноморнефтегаза», который был национализирован самопровозглашенной властью Крыма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министр энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.

«Нафтогаз Украины» направил 28 апреля письмо «Газпрому» с предложением урегулировать на корпоративном уровне этот вопрос», - сказал Диденко.

По словам замминистра, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» направить данный объем газа в подземные хранилища на материковой части Украины с целью создания необходимого запаса топлива для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу.

«Газпрому» предложено, до урегулирования межгосударственных процедур, которые тоже наверное дойдут до суда, 2 млрд куб. м газа физически направить в наши хранилища», - отметил Диденко.

В тоже время замминистра подчеркнул, что «Газпром» пока не реагирует на предложения «Нафтогаза».

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Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 14 мая 2014 года заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

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Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявлял, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом «Черноморнефтегаза», контроль над которой установили самопровозглашенные власти Крыма.

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Первый выпуск НДС-облигаций составит 5-7 млрд гривень

Первый выпуск НДС-облигаций, которые будут выпушены в качестве инструмента погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, составит порядка 5-7 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«По НДС-облигациям решение будет вынесено на обсуждение правительства уже на этой неделе. Мы 100% готовы к администрированию, – сказал Билоус. – Первый транш (выпуска облигаций – УНИАН) может составить 5-7 млрд грн».

При этом Билоус отметил, что предварительно бумаги будут пятилетними с купоном в 10%. «Два раза купон и два раза погашения по 10% в год. То есть пятилетние облигации, – сказал Билоус. – С Нацбанком раздумываем по поводу рефинансирования этой ценной бумаги, это должно быть обязательно. Эта бумага будет иметь свою ликвидность на рынке и свою цену. И уже держатель бумаги сможет понести ее в банк и рефинансировать или, если будет рынок, он сможет ее продать как обычную ОВГЗ».

Также, по словам Билоуса, предварительный реестр предприятий, готовых получить НДС-облигации, уже составлен и в ближайшее время будет утвержден руководством Министерства финансов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что Кабинет министров Украины в ближайшие две недели намерен принять решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций) на сумму не более 16,4 млрд грн и завершить процесс выпуска бумаг к середине июня.

Вместе с тем, Шлапак не называл условий выпуска бумаг, сославшись на предмет обсуждения в правительстве, но отмечал, что налоговая ведет работу по реестру потенциальных держателей акций.

В конце февраля 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил овозможности выпуска НДС-облигаций. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов. Однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что выпуск перенесен на середину мая. Представители бизнеса уже обратились в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн.

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Иностранные инвестиции в Украину сократились на $6,2 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 6,281 млрд долл., в то время как выбытие акционерного капитала в первом квартале оказалось незначительным и составило 468,4 млн долл., и одновременно поступило 570,2 млн долл. новых инвестиций.

Инвестиции пришли из 134 стран мира. Основными инвесторами Украины остаются такие страны, как Кипр – 16,534 млрд долл., Германия – 6,033 млрд долл., Нидерланды – 5,523 млрд долл., Российская Федерация – 3,538 млрд долл., Австрия – 2,891 млрд долл., Великобритания – 2,401 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 2,225 млрд долл., Франция – 1,783 млрд долл., Швейцария – 1,320 млрд долл., Италия — 1,101 млрд долл. На эти страны приходится свыше 83% общего объема прямых инвестиций.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,893 млрд долл. или 32,4% общего их объема, в учреждения финансовой и страховой деятельности - 12,962 млрд долл. или 24,8%, на предприятия торговли и ремонта автотранспорта - 6,406 млрд долл. или 12,3%, в рынок недвижимости - 4,216 млрд долл. или 8,1%, в научную и техническую деятельность - 3,406 млрд долл. или 6,5%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля 2014 года составила 10,462 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны, включая акционерный капитал и долговые инструменты, на 1 апреля 2014 года составил 62,641 млрд долл.

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 апреля 2014 года составил 6,608 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,068 млрд долл. или 91,8% общего их объема.

Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, преимущественная доля – на Кипр (88%).

Общий объем прямых инвестиций Украины в страны мира, включая акционерный капитал и долговые инструменты, составил 6,806 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.

В 2012 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 6,013 млрд долл. прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год в 6,480 млрд долл.

В первом квартале текущего года гривня обесценилась по отношению к доллару США более чем на 35% - до 10,85 грн/долл. согласно официальному курсу, действующему на 1 апреля.

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Россия из-за газового конфликта с Украиной может потерять более $100 млрд – CМИ

Российская Федерация не заинтересована в обострении газового конфликта с Украиной, поскольку может потерять из-за этого более 100 млрд долл. на поставках газа на крупнейший свой рынок сбыта - Европейский Союз.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков в отрасли.

"Эскалация конфликта с Украиной может стоить России 115 млрд долл. в среднем в 2015 году или более 3% ее валового внутреннего продукта, согласно оценкам IHS Inc", - отмечает агентство.

Аналитики отметили на прошлой неделе снижение цен на газ на крупнейшем рынке Европейского Союза, в Великобритании, до минимальных значений с 2010 года и прогнозируют дальнейшее падения стоимости голубого топлива.

По данным экспертов, в ЕС сейчас наблюдается слабый спрос на газ на фоне рекордных с 2007 года запасов этого топлива в хранилищах, которые, по последним данным, наполнены на 55%.

Это позволит европейским странам "продержаться" на случай возможных перебоев с поставками российского газа через Украину в течение 3 месяцев.

Аналитик из Natixis SA Лиза Паез Кортез отметила, что в случае с проблемами поставок газа через Украину, газ может транспортироваться через введенный в эксплуатацию в 2011 году "Северный поток".

В то же время она считает прекращение поставок газа "Газпромом" через украинскую газотранспортную систему невыгодным ни одной из сторон.

"Это ситуация, когда проигрывают обе стороны, если Россия прекратит поставки Украине", - отметила аналитик.

"Даже если Россия подпишет долго ожидаемый контракт с Китаем, в краткосрочной перспективе у нее нет интереса в том, чтобы прекращать поставки Европе", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" объявил на этой неделе, что переводит Украину на предоплату поставок газа с июня текущего года из-за непогашенного долга за ранее поставленное топливо, оцениваемое им в 3,5 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от «Газпрома» счет на предоплату газа за июнь в размере 1,66 млрд долл. и надеется до 2 июня, путем переговоров с российской компанией, договориться о возникшем газовом споре.

Ранее Украина заявила, что готова погасить долг перед "Газпромом" в случае, если Россия согласиться вернуть действующую в 1 квартале цену на свой газ на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров вместо около 485 долл., по которой россияне считают газ для украинцев со второго квартала. Украинское правительство заявляет, что если не получит позитивного ответа от россиян до 28 мая, то дело начнет рассматривать международный арбитражный суд.

"Газпром" заявил, что если украинцы не оплатят июньский счет до 2 июня, у него, в соответствии с действующим до 2019 года контракта, будет право прекратить поставки газа.

УНИАН

