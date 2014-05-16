Президент ЕБРР отказался ехать на «российский Давос»

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что, скорее всего, не поедет на Петербургский экономический форум, пишет издание Wall Street Journal. Он объяснил это тем, что Россия становится все меньшим приоритетом для этой организации, сообщает Прайм.

Издание отмечает, что решение Чакрабарти говорит о том, что он присоединяется к ряду политиков и топ-менеджеров, решивших проигнорировать проведение форума в этом году в связи с событиями вокруг Украины.

Читайте такжеЕБРР планирует выпуск облигаций в гривне

В то же время Чакрабарти подтвердил, что на форум приедет один из представителей ЕБРР. "Некоторые акционеры банка выражали опасения по поводу внешнеполитической линии поведения России, но эти опасения не повлияли на бизнес банка", - сказал он.

Читайте такжеКризис в России и Украине может замедлить рост экономик в Европе – ЕБРР

В начале мая сообщалось, что от участия в ПМЭФ уже отказались главы Alcoa Клаус Кляйнфельд и Visa Чарли Шарф. На форуме их заменят высокопоставленные российские менеджеры. Из списка участников форума также пропали имена руководителей PepsiCo Индры Нуйи и главы Citigroup Майкла Корбата. По данным "Нью Йорк Таймс", "нулевые шансы" на приезд в Россию главы Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна.