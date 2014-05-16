ТОП-10 (16 мая)

В Украине выросла денежная масса и монетарная база

В Крыму остановились все ветровые и солнечные электростанции

Страны ЕС готовят совместное письмо Путину по поводу газа

С июня гривня в Крыму станет иностранной валютой

Аваков: ущерб от афер Курченко только за год составил 26 млрд гривень

Доллар на закрытии межбанка остался на уровне 12 гривень

Минэкономики может ухудшить прогноз ВВП из-за ситуации на востоке Украины

Москва будет говорить о цене на газ, если Киев заплатит $2,2 млрд долга

Действия России могут заставить ЕС увеличить поставки газа из других источников - Moody's

Украина выпустила облигации на $1 млрд под гарантии США - Минфин

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В Украине выросла денежная масса и монетарная база

В Украине в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 0,6% - до 950,7 млрд грн, монетарная база – на 3%, до 338,9 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем денежной массы в апреле вырос на 0,6% (с начала года – на 4,6%) – до 950,7 млрд грн. Монетарная база за месяц выросла на 3% (с начала года – на 10,3%) – до 338,9 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в апреле объем наличности вне банков увеличился на 3,1% (с начала года – на 16,4%) – до 276,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем денежная масса выросла на 1% - до 943,2 млрд грн, монетарная база - на 6,9%, до 329,7 млрд грн. Согласно основным принципам денежно-кредитной политики на 2014 год, НБУ ожидает роста монетарной базы до 21% по итогам года.

В 2013 году НБУ ускорил выпуск денег в обращение в 3,4 раза - до 307,2 млрд грн. Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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В Крыму остановились все ветровые и солнечные электростанции

Крымские электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) остановлены: украинское ГП "Энергорынок" расторгло договоры с генерацией на полуострове. Об этом заявил представитель самопровозглашенной власти - заместитель главы комитета Крыма по топливу, инновационной политике и энергетике Сергей Бедрык, пишет "Коммерсант".

Мощность ветростанций (ВЭС) в Крыму — 63 МВт, солнечных станций (СЭС) — 267 МВт. "В зеленой энергетике в Крыму нет госпредприятий, частникам Украина не оплачивает повышенные тарифы",— пояснил представитель Минэнерго Украины.

Остановку работы СЭС на полуострове с 1 апреля подтвердил крупнейший девелопер проектов в ВИЭ Крыма австрийская Activ Solar. "Это связано с неопределенной ситуацией в регуляторной базе относительно объектов энергетики в Крыму: не определены покупатели и тарифы",— поясняют в компании. Заморожено и строительство станций. Для развития ВИЭ в Крыму нужны поправки в закон об электроэнергетике, вводящие зеленый тариф для изолированной энергосистемы с регулируемыми тарифами, говорит Сергей Бедрык.

Крымская генерация до аннексии Россией Крыма работала на украинском энергорынке, расчеты шли по установленным для каждой станции тарифам через ГП "Энергорынок", продававшее электроэнергию сбытовым компаниям. Когда "Энергорынок" отказался работать с Крымом, генерация лишилась доходов, поскольку прямых договоров с потребителями у нее не было. Но основные платежи крымчан по-прежнему идут через ДТЭК "Крымэнерго" (занимается передачей и сбытом электроэнергии) украинским компаниям: регион получает с Украины 1 тыс. МВт по четырем ЛЭП по старым тарифам. Собственной работающей генерации в Крыму осталось 47 МВт, говорит Сергей Бедрык.

Инвесторам в ВИЭ Украина гарантировала повышенный тариф на электроэнергию с 2009 года. Эта мера привлекала иностранных инвесторов в Крым, где большой энергодефицит и высокая солнечная активность. Но уровень зеленого тарифа несколько раз снижался и в 2013 году составлял около €0,34 за 1 кВт ч. Activ Solar говорит, что построила в Крыму шесть СЭС мощностью более 400 МВт на деньги госкорпораций КНР и европейских институциональных инвесторов, четыре подключены к сети, еще две — на стадии пусконаладки. Общий объем вложений оценивается в $1,8 млрд. Но новые сепаратистские власти Крыма начали проверку в отношении Activ Solar, обвинив ее в мошенничестве, захвате земель и незаконном получении льгот, заявил в среду и. о. главы самопровозглашенной республики Сергей Аксенов.

ВЭС на полуострове владели в основном госкомпании — "Крымские генерирующие системы" (также владеют четырьмя ТЭЦ), оператор АЭС "Энергоатом", предприятия Госкомитета Украины по водному хозяйству и Минобороны. Есть и частный инвестор — УК "Ветропарки Украины". Четыре ВЭС уже признаны имуществом Крыма, говорит господин Бедрык.

Несмотря на отключение ВИЭ, энергодефицита пока нет, поставки с Украины стабильны, уверяет Сергей Бедрык, а ТЭЦ работают бесплатно для поддержания энергосистемы. Новую систему расчетов готовят российские органы власти, она должна появиться к 1 июня.

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Страны ЕС готовят совместное письмо Путину по поводу газа

Европейский Союз готовит скоординированный ответ на письмо президента России Владимира Путина по поводу газовых отношений с Украиной, но надеется на договоренность Украины и РФ относительно новой цены на газ и бесперебойность поставок газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге заявила Пиа Андеркилде-Хансен, пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Барррозу.

"Европейский Союз готовит скоординированный ответ на письмо. ЕС предложил трехсторонние переговоры в формате ЕС-Украина-Россия. Хорошо, что этот формат принят, и уже были первые переговоры 2 мая. Россия и Украина должны отталкиваться от этих переговоров, когда будут договариваться о новой цене на газ", - сказала Андеркилде-Хансен.

По ее словам, Брюссель предложил Киеву и Москве провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 26 мая, и они, как утверждают дипломатические источники, могут состояться в Берлине.

"ЕС приветствует готовность Украины рассчитаться за долги по газу до конца мая. Все стороны остаются надежными поставщиками и транзитерами. Но, как сказал президент Баррозу, энергоносители не должны использоваться в качестве политического оружия", - добавила она.

Справка УНИАН. «Газпром» с апреля решил в одностороннем порядке отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась почти до 480 дол. за тысячу кубометров с 268,5 дол. в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд дол., за февраль - 261 млн дол., за март - 550 млн дол.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд дол.

Путин на минувшей неделе направил письмо 18 странам ЕС - преимущественно клиентам "Газпрома", предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

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С июня гривня в Крыму станет иностранной валютой

Госдума РФ приняла закон, сокращающий на 1,5 года срок хождения украинской гривни на территории аннексированного Крыма и расчеты в гривнах, сообщает ИТАР-ТАСС.

Действующее законодательство допускает одновременное использование украинской гривни и российского рубля на данных территориях до 1 января 2016 года. Закон сокращает этот срок, допуская обращение гривни и осуществление расчетов в гривнях до 1 июня 2014 года. После этой даты гривня будет обладать статусом иностранной валюты.

До 1 июня 2014 года обмен гривен на рубли в кредитных организациях, осуществляющих свою деятельность на территориях Крыма и Севастополя, будет производиться по официальному курсу, установленному Банком России.

Аналогичная норма должна применяться и при уплате в гривнах налогов, таможенных и иных сборов, платежей в государственные внебюджетные фонды, выплатах работникам бюджетных организаций, социальных выплатах и иных платежах. После 1 июня 2014 года обмен гривен на рубли будет производиться по курсу, установленному кредитными организациями, действующими на соответствующих территориях.

Закон также сокращает на год срок проведения выборов в Госсовет (парламент) Республики Крым и Заксобрание города Севастополя, перенося их на второе воскресенье сентября 2014 года со второго воскресенья сентября 2015 года.

Таким образом, выборы пройдут 14 сентября 2014 года. Глава Республики Крым и губернатор города Севастополя должны быть избраны соответственно депутатами Госсовета Крыма и депутатами Заксобрания Севастополя нового созыва не позднее декабря 2014 года.

До вступления в должность вновь избранных главы Крыма и губернатора Севастополя временно исполнять их обязанности будут члены Совета Федерации - представители от исполнительных органов госвласти Республики Крым и города Севастополя, соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 6 мая в Крыму все безналичные операции осуществляются только в официальной валюте России – рублях.

Также 6 мая Нацбанк решил приостановить работу украинских банков в Крыму и городе Севастополь временно – «до окончания оккупации».

Еще с марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровозглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.

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Аваков: ущерб от афер Курченко только за год составил 26 млрд гривень

Незаконные схемы на рынке нефтепродуктов Украины председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко, объявленного в международный розыск, принесли только в 2013 году 26 млрд грн убытков госбюджету.

"Я им (в разговоре с жителями г. Сватово Луганской области – УНИАН) рассказал схему аферы Курченко с нефтепродуктами, обошедшуюся стране в 26 млрд грн только за прошлый год с фальшивым реэкспортом; фальшивыми накладными; морскими танкерами, перевозящими воздух; покровителями от власти", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, правоохранители завершили первый этап расследования в отношении деятельности компаний, принадлежащих Курченко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.

14 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве раскрыли ряд теневых схем и наложили арест на имущество и средства, связанные с Курченко, в общем объеме порядка 1 млрд грн.

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Доллар на закрытии межбанка остался на уровне 12 гривень

В пятницу, 16 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,0000, к 12:00 сузился спрэд до 11,9000/11,9700. К закрытию торгов ценовые уровни составили 11,9000/12,0000, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1790/16,4555, к 12:00 цены составили 16,3200/16,4200. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 16,2975/16,4685.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3394/0,3451, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3418/0,3438. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3417/0,3446.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9000/11,9800 грн/долл. против 11,8300/11,9400 грн/долл. на 12:00.

Котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2545/16,3680 грн/евро против 16,1720/16,3265 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3720.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3398/0,3438 грн/рубль против 0,3410/0,3442 грн/рубль на 12:00.

Напомним, Министерство финансов Украины считает объективным курс гривни на уровне 11 грн/долл.

"Для сбалансирования по торговым потокам товарами и услугами для Украины достаточен курс 11 грн за доллар в среднем по году. Мы считаем, что это тот объективный курс, который должен был бы быть", - сказал министр финансов Александр Шлапак.

Министр отметил, что повышение курса сегодня объясняется реакцией валютного рынка на общую ситуацию в стране.

В то же время МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.

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Минэкономики может ухудшить прогноз ВВП из-за ситуации на востоке Украины

Шеремета назвал также «очень пессимистическим» прогноз ЕБРР, заметив, что МВФ прогнозирует меньшее снижение украинской экономики в этом году.

Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть свой прогноз о падении валового внутреннего продукта страны в этом году на 3% в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в Варшаве, комментируя новый прогноз ЕБРР о падении украинской экономики в 2014 году на 7%.

«Сейчас возвращаюсь в Киев, мы сядем с макроэкономистами и подумаем в министерстве, а также в научных кругах (о прогнозе ВВП – УНИАН) также с учетом новых тенденций. Думаю, что нам также нужно посмотреть на политические процессы, которые будут в Украине в ближайший месяц, и какого будет их влияние (на экономику)», - сказал он.

«Если будет необходимость, то будем пересматривать», - сказал он.

Министр назвал также «очень пессимистическим» прогноз ЕБРР, заметив, что МВФ прогнозирует меньшее снижение украинской экономики в этом году.

Он добавил, что обсуждал прогноз с экспертами ЕБРР и назвал причиной таких ожиданий обеспокоенность ситуацией на востоке и юге Украины.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем обзоре прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем.

Международный валютный фонд ожидает снижения ВВП Украины в этому году на 5%, в то время, как по прогнозам Всемирного банка, ВВП страны снизится на 3%.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3%.

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Москва будет говорить о цене на газ, если Киев заплатит $2,2 млрд долга

Москва готова обсуждать скидку на газ для Киева, если Украина заплатит $2,237 миллиарда - долг за поставки российского топлива на 1 апреля, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, сообщает Reuters.

"Мы будем это обсуждать, если они заплатят хотя бы долг на 1 апреля, а это $2,237 миллиарда", - сказал он в ответ на вопрос о том, в каком случае РФ готова снизить цену на газ для Украины.

Ранее на этой неделе о готовности начать переговоры с Украиной о снижении цены на газ заявлял глава российского правительства Дмитрий Медведев, который, однако, не называл сумм, которые Россия хочет получить.

Российские власти оценивают весь долг Украины за уже поставленный газ на начало мая текущего года в 3,5 млрд долл. и на этой неделе впервые в истории выставили авансовый счет за поставки в июне на сумму 1,66 млрд долл.

Ранее представители Украины заявляли, что страна может за 10 дней погасить 2,2 млрд долга за поставленный российский газ до второго квартала 2014 года, если Россия согласиться сохранить цену на поставляемое топливо на уровне 268,5 долл. за тысячу кубометров. С апреля Россия отменила все ранее действующие скидки на свой газ для Украины, в результате чего его цена почти удвоилась - до около 485 долл.

Украина заявила, что если "Газпром" не согласится снизить цену до 28 мая текущего года, то правомерность установления такой высокой стоимости российского газа проверит Международный арбитражный суд.

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Действия России могут заставить ЕС увеличить поставки газа из других источников - Moody's

Возможное временное, до полугода, приостановление транзита российского газа через территорию Украины окажет незначительное влияние на европейские компании, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.

Согласно сообщению, основными факторами, которые позволят европейским компаниям не пострадать от сокращения поставок российского газа, является наличие альтернативного пути поставок топлива «Северный поток», который заработал в 2011 году, а также низкий сезонный спрос на данный вид топлива и высокий уровень запасов газа в европейских хранилищах.

Тем не менее, как отмечается в сообщении агентства, приостановление транзита более чем на шесть месяцев в разной степени повлияет на европейские энергетические компании и может иметь более серьезные последствия. Это в конечном итоге заставит правительства европейских стран уменьшить зависимость ЕС от российского газа путем увеличения поставок топлива из альтернативных источников, а также дальнейшего развития возобновляемых источников энергии.

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин направил письмо 18 странам ЕС - преимущественно клиентам «Газпрома», предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

«Газпром» с апреля решил в одностороннем порядке отменить все льготы на поставки газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась почти до 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом апрельских поставок, в 3,5 млрд долл.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита.

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Украина выпустила облигации на $1 млрд под гарантии США - Минфин

Министерство финансов Украины осуществило выпуск облигаций на внешних рынках капитала в сумме 1 миллиард долларов США на срок 5 лет под гарантии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Выпуск осуществлен 14 мая 2014 года. Это первый выход Украины на рынки заимствований в этом году.

Процентная ставка составила 1,844% годовых, что лишь на 0,28% годовых выше, чем аналогичные заимствования Соединенных Штатов Америки, подчеркивает Минфин.

По данным министерства, подписка на облигации составила 3,4 млрд долларов.

"Такие условия финансирования на международных рынках капитала являются лучшими за всю историю существования нашей страны и является мощным сигналом поддержки сообществом инвесторов изменений в Украине. Эффективная поддержка со стороны США позволила расширить круг инвесторов для Украины и предоставляет возможности создания и построения новой политики внешних заимствований как для государства, так и для корпоративного сектора", - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства от 8 мая 2014 годаУкраина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США. Согласно постановлению, срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года. Планируемая доходность облигаций была выше фактической и определялась на уровне 2,9% годовых.

Решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускал возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.

УНИАН