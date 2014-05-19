Анонс на 19 мая

* Встреча Миндоходов с представителями бизнеса.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Ведущие юристы будут возвращать активы, украденные режимом Януковича". В Украине создают Бизнес-палату по возврату имущества, отобранного у бизнесменов преступным путем за последние 4 года. Специалисты в области противостояния рейдерству, корпоративного и антимонопольного права, а также уголовного преследования образуют специальный общественный орган, который будет принимать заявления пострадавших от рейдерских захватов, собирать доказательства и обеспечивать возвращение владельцам объектов, которых граждане были лишены путем прямого захвата их бизнеса. Участники мероприятия сообщат о механизме возврата украденных капиталов, а также о направлениях взаимодействия как с органами власти, так и с общественным сектором. Участники: Олег Березюк, председатель Украинского юридического общества, Станислав Батрин, директор юридической компании Lions Litigate, Петр Рябенко, управляющий партнер юридической фирмы ICBS, Николай Еременко, председатель Адвокатского Объединения "Правниче Бюро Єременка", Михаил Олефиренко, член Украинской академии наук, специалист в сфере банковской политики, Александр Король, специалист по ИТ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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