ТОП-10 (19 мая)

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд кубометров

Россия закрыла Крым для украинских продуктов - СМИ

На Донбассе из-за террористов остановили движение грузовых поездов

Словакия готовит газопровод для поставок газа в Украину

Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,05 грн

Украина завтра получит первые 100 млн евро от ЕС

В России говорят, что не готовы обсуждать с Украиной изменение цены на газ

Курченко незаконно приобрел «UMH group», клуб «Металлист», «Одесский НПЗ» и сеть автозаправок в Германии

В Славянске и Краматорске приостановили выплату пенсий и зарплат

Окружение Януковича незаконно вывело за рубеж около $100 млрд

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Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 10 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах за неделю увеличились на 8,1% - до 10,03 млрд кубометров с 9,275 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные системы отображения информации ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая 2014 года запасы газа в украинских подземных хранилищах составляли 9,275 млрд кубометров.

«Нафтогаз Украины» по итогам мая 2014 года планирует импортировать около 3,4 млрд кубометров природного газа из Российской Федерации.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для гарантии безопасных поставок газа клиентам российского "Газпрома" в государствах Европейского Союза должна закачать в подземные хранилища до начала зимнего сезона 12 млрд кубометров газа стоимостью 4-5 млрд долл.

13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл. При этом министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

В Украине находятся 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Россия закрыла Крым для украинских продуктов - СМИ

С субботы, 17 мая, на контрольно-пропускных пунктах на границе Крыма с материковой Украиной нелегитимной властью полуострова не было пропущено ни одной машины с украинскими продуктами, поставляемыми в АРК.

Об этом BSNews сообщил крымский журналист Андрей Александров.

По словам журналиста, поставщикам украинских продуктов объявлено, что впредь на поставку каждого вида продукции надо будет получать разрешение крымского отделения Роспотребнадзора. В то же время, еще неясно, кто именно должен получать разрешение – производители или поставщики.

Дистрибьюторы считают, что такая форма «регулирования» ввоза продуктов не только удлиняет срок поставки на неопределенный срок, но и является дополнительной коррупционной нагрузкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТурчинов: Украина готовит иск к России на 100 млрд долларовРанее сообщалось, что с субботы российские КПП на пунктах пропуска в Крым отказывают в ввозе молочной продукции с территории Украины.

Ввоз молочной продукции украинских заводов на территорию АРК был запрещен Роспотребнадзором.

Крымские дистрибьюторы отмечали, что аналогичная продукция из России стоит на 40-50% дороже – розничная цена украинской продукции в магазине оказалась ниже отпускной цены российских заводов. Кроме того, поставщики российской продукции, изучавшие возможности поставок в Крым, столкнулись с проблемами при доставке товара. Одна из главных – низкая пропускная способность паромной переправы, что, как прогнозируется, будет увеличивать время доставки и дополнительно удорожать продукты. Таким образом, при наличии в магазинах украинской молочной продукции, продукция российского производства была бы в Крыму неконкурентоспособной.

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На Донбассе из-за террористов остановили движение грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с захватом посторонними лицами управления Донецкой железной дороги (ДЖД), сообщила о приостановке движения грузовых поездов на стыках с Донецкой магистралью, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Сегодня, 19 мая в 10:00 в связи с захватом посторонними лицами управления ГП «Донецкая железная дорога» прекращено движение грузовых поездов на стыках с Донецкой железной дорогой. Грузовые поезда остановлены на пути следования. Пассажирские поезда, в том числе пригородные, продолжают курсировать без изменений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на пути следования в направлении Донецкой железной дороги было остановлено 2623 груженых вагонов и 462 порожних. Из ДЖД в адрес грузополучателей Украины на другие железные дороги из-за приостановки движения железнодорожники не смогли отправить 3015 груженых вагонов и 1355 порожних вагонов.

Как сообщал УНИАН, по данным портала "ОстроВ", сепаратисты – представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сегодня утром заблокировали административное здание управления Донецкой железной дороги. Также захватчики начали вести переговоры с руководством ДЖД, однако цель их визита и требования неизвестны.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.

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Словакия готовит газопровод для поставок газа в Украину

Словакия готовит газопровод для организации поставок газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Украина обратилась к нам с просьбой помочь при диверсификации транспорта поставок газа. Мы пошли Украине навстречу, сейчас готовим такую трассу. Считаем это нормальным и полезным», - сказал Лайчек.

При этом подчеркнул, что вопрос поставок является коммерческой операцией.

«Наша задача заключается в том, чтобы поставлять, а кто будет предоставлять этот газ, покупать его, платить, - это совсем другая операция. Для нас важно, чтобы это была коммерческая операция, которая соответствует всем международным правилам. В наших переговорах с Украиной при участии Европейской комиссии подчеркивали на том, чтобы мы, вступая в новые правовые отношения с Украиной, не нарушали те, которые у нас уже есть», - подчеркнул Лайчек.

По его словам, вопрос поставок газа нужно ставить не Словакии, а Украине, которая будет его покупать. «Мы только даем возможность, чтобы его переправить», - подчеркнул глава МИДа Словакии.

Как сообщал УНИАН, после смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл.за тыс. кубометров.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича. Долг Украины за российский газ растет из месяца в месяц и на сегодняшний день достигает порядка 3,5 млрд долл.

28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров с дальнейшей возможностью увеличения.

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

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Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,05 грн

В понедельник, 19 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,1000, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/12,1000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,9000/12,0500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1835/16,4615, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2445/16,5910. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,3235/16,5335.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3400/0,3480, к 12:00 цены повысились до 0,3410/0,3482. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3436/0,3494.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/12,0000.

Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2975/16,4685.

Цены на российский рубль установились на уровне 0,3417/0,3446.

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Украина завтра получит первые 100 млн евро от ЕС

Первый транш в размере 100 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза поступит в Украину во вторник, 20 мая, когда в Киеве с визитом будет находиться вице-президент Еврокомиссии Сиим Каллас для обсуждения путей дальнейшей помощи Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу - Пиа Андеркилде-Хансен.

"Завтра вице-президент Сиим Каллас посетит Киев для ряда встреч с представителями украинской власти, включительно с премьером, вице-премьером и министром финансов. Переговоры будут касаться макроэкономической помощи ЕС Украине, первый транш которой в размере 100 млн евро поступит завтра", - сказала Андеркилде-Хансен.

По ее словам, этот транш является частью общего пакета помощи в размере 1,6 млрд евро, а второй транш поступит тогда, когда Украина завершит процесс ратификации меморандума о взаимопонимании, подписанного на минувшей неделе в Брюсселе во время совместного заседания правительства Украины и коллегии Еврокомиссии. Меморандум должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

"Помощь предоставляется с целью помочь Украине покрыть часть срочных финансовых потребностей, включительно с краткосрочным платежным балансом и фискальной уязвимостью", - добавила Андеркилде-Хансен.

Как сообщал УНИАН, 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро.

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В России говорят, что не готовы обсуждать с Украиной изменение цены на газ

Россия не готова обсуждать изменение базовой стоимости газа в контракте с Украиной, речь может идти только о предоставлении скидки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак после двусторонней встречи с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, пишет РИА Новости.

"РФ готова рассматривать вопрос о предоставлении скидки. Опять же не об изменении цены, которая установлена на сегодняшний день контрактом. Контракт никто не собирается менять и формулу цены, которая там прописана. Речь может вестись только о возможном предоставлении скидки", - отметил министр.

"Цифру в 268 (долларов – ред.) в принципе нельзя использовать сейчас в обсуждениях. Эта была цена в течение первого квартала, соглашение не было продлено дальше. Есть контракт, в соответствии с контрактом есть формула цены. Сегодня она составляет 485 долларов (за тысячу кубометров - ред.). Это цена, которую можно рассматривать. Не 268 плюс, а 485 минус. В случае если будут найдены в целом механизмы погашения задолженности и механизмы дальнейшего обеспечения платежеспособности Украины", - сказал Новак.

Он назвал "хотелками" стремления украинской стороны изменить базовую стоимость газа по контрактам.

"Газпром" с апреля отменил все ранее действовавшие скидки на газ для Украины, в результате чего его цена выросла до 485 долларов за тысячу кубометров с 268,5 долларов. По оценке российского холдинга, долг украинской государственной компании "Нафтогаз" к концу апреля достиг 3,5 миллиардов долларов. Украинские власти неоднократно заявляли, что считают новую цену завышенной и не согласны с озвученным "Газпромом" размером долга. Они также заявляли, что готовы гасить долг, если цена вернется к уровню 268,5 доллара.

Между тем из-за неоплаты газа российская сторона приняла решение в соответствии с контрактом перевести Украину на предоплату, и "Газпром" выставил "Нафтогазу" предварительный счет за июнь. Если он не будет оплачен, Россия может с 3 июня отключить газ Украине.

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Курченко незаконно приобрел «UMH group», клуб «Металлист», «Одесский НПЗ» и сеть автозаправок в Германии

Служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой Украины в ходе расследования противоправной деятельности группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко оценила ущерб государству в нефтегазовой и банковский сферах в 4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

«На сегодня по материалам о противоправной деятельности главы наблюдательного совета финансово-промышленной группы ВЕТЭК открыт ряд уголовных производств. В ходе досудебного следствия установлено, что Сергей Курченко создал и непосредственно осуществлял руководство преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на общую сумму около 4 млрд грн», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что оперативно-следственная группа из числа сотрудников СБУ и ГПУ расследует ряд эпизодов. В частности, это продажа компаниями Курченко госпредприятиям «Укртрансгаз» и «Черноморнефтегаз» оборудования по завышенной стоимости, что нанесло государству ущерб свыше 173 млн грн. Также расследуется проведение спецаукционов по продаже сжиженного газа для нужд населения и реализация его через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, что нанесло компании «Укргаздобыча» ущерб свыше 100 млн грн. Также расследуется нанесение ущерба свыше 450 млн грн компании «Нафтогаз Украины» посредством заключения фиктивных соглашений с компанией «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов и несанкционированное потребление природного газа «Украинской нефтегазовой компанией», что нанесло «Нафтогазу Украины» ущерб свыше 400 млн грн.

Помимо этого, группа расследует факт доведения до банкротства «Брокбизнесбанка» путем мошенничества с кредитными ресурсами и хищения кредита рефинансирования свыше 2 млрд грн, полученного у Национального банка Украины, а также кредита рефинансирования на 800 млн грн, полученного у Нацбанка в пользу «Реал Банка» посредством кредитования фиктивных компаний.

Как сообщается, СБУ разоблачила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу ГК ВЕТЭК медиа-ресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», «Одесского нефтеперерабатывающего завода» и сети автозаправок «SparschweinGmbH & Co» в Германии (170 объектов).

В ходе расследования следователи арестовали личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн. В том числе, арестовано 16 объектов недвижимости, 3 из которых за рубежом, а также 7 воздушных судов, 38 автомобилей, среди которых 15 автомобилей Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.

Специально созданная рабочая группа совместно с международными прокурорами принимает меры по аресту счетов в европейских банках, открытых на подконтрольные Курченко коммерческие структуры, и объектов недвижимости за рубежом.

Кроме того, проводится арест имущества теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), входящей в целостный имущественный комплекс Одесского нефтеперерабатывающего завода.

СБУ напоминает, что Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

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В Славянске и Краматорске приостановили выплату пенсий и зарплат

В Славянске и Краматорске в связи с невозможностью осуществлять государственнические функции приостановлены социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“В Славянске и Краматорске стало практически нереально осуществлять государственнические функции... В связи с захватом инкассаторских машин в городах Славянск и Краматорск будут прекращены выплаты по государственным обязательствам, связанным с выплатами пенсий, заработных плат и прочее”, - сказал Аваков.

Он отметил, что средства, которые перечисляются на банковские карточки, будут там находиться до тех пор, пока не будет возобновлена возможность нормальной работы банковских заведений.

По словам Авакова, таким образом будет сделано невозможным использование террористами средств, которые направляются из государственного бюджета, в их собственных интересах. Кроме того, будет обеспечена безопасность служащих банковских учреждений.

Аваков подчеркнул, что решение о приостановке соцвыплат принято правительством Украины в качестве превентивного шага. При этом он допустил, что такие меры могут быть приняты и в других населенных пунктах, где проводится антитеррористическая операция и где создают беспорядки сепаратисты.

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Окружение Януковича незаконно вывело за рубеж около $100 млрд

Окружение экс-президента Виктора Януковича незаконно вывело за рубеж около 100 млрд долл., заявил в ходе пресс-конференции в УНИАН министр юстиции Павел Петренко.

“Около 100 млрд долл., часть из которых наличными, было вывезено за границу окружением Януковича”, - сообщил Петренко.

По его словам, 2 млрд долл. из этой суммы сейчас заблокировано на счетах в Швейцарии, а против 20-25 человек, связанных с коррупционной деятельностью в Украине, введены индивидуальные замораживающие санкции в Евросоюзе и США, но подробности всех предварительных результатов расследования пока не разглашаются.

Министр отметил, что сейчас главным заданием правоохранительных органов Украины является активная коммуникация с компетентными органами этих стран, для того чтобы через судебные процедуры подтвердить причастность заблокированных там средств к коррупционным схемам в Украине и в дальнейшем вернуть их в нашу страну.

Петренко сообщил также о предварительных данных следствия относительно коррупции в государственном секторе.

“По данным предварительного расследования, объявленным представителями следствия, были обнаружено схемы злоупотребления в государственном секторе на сумму около 65 млрд грн”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что разворовывание государственных средств осуществлялось на всех уровнях, и в коррупционных схемах было задействовано 12 профильных министерств.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из госбюджета в прошлом году было выведено 290 млрд грн, а с учетом государственных гарантий скрытый дефицит бюджета составлял, в том числе с частным сектором, около 800 млрд грн.

По его словам, большая часть этих средств выводилась через соответствующие офшорные зоны заграницу. При этом только из местных бюджетов, специальных фондов было незаконно выведено около 70 млрд грн.

По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.