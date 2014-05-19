Анонс на 20 мая

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Производители требуют от Правительства ликвидации условий для коррупции в сфере обращения с отходами упаковки». Участники пресс-конференции расскажут о причинах, заставивших более 20 ведущих бизнес-объединений Украины обратиться к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой о срочном вмешательстве в ситуацию, сложившуюся в сфере обращения с отходами упаковки, с целью устранения фактической монополии ГП «Укрэкоресурсы», коррупции и угроз экологической безопасности страны, а также создания системы, отвечающей ведущим практикам стран ЕС. Участники: Тарас Качка, вице-президент Американской Торговой Палаты; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Геннадий Кузнецов, директор Лиги производителей пищевых продуктов; Владимир Слабый, председатель Украинской упаковочно-экологической коалиции «УкрПЭК» ; Александр Балдынюк , президент Ассоциации «Укркондпром» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: ( 044 ) 353-17-12 , ( 050 ) 961-30-10 , stus.irina@gem.kiev.ua.

* Пресс-конференция на тему: «Газ: мир или война?». Участники: Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины; Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея», доцент Национальной академии госуправления при президенте Украины; Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований.

* Пресс-конференция на тему: "Мистер Украина: легко ли быть красавцем?". Участники: победитель национального отбора конкурса «Мистер Украина 2014» участник от Украины на мужском международном конкурсе « Mr World», киноактер Богдан Юсипчук; президент национального комитета конкурса "Мисс Украина" Сергей Матяш; пиар-директор кинокомпании "Suspense Films", директор гастрольного агентства "ASAW.BIZ" Вадим Гребенюк.

* Состоится брифинг с участием первого замминистра здравоохранения Украины Руслана Салютина на тему: «Состояние государственных закупок, осуществляемых Министерством здравоохранения». В 14-00 - начнет работу прямая телефонная линия КМУ. Телефон: (044) 254-05-65.

* 16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Обращение медиков Украины к кандидатам в президенты Украины". Во время пресс-конференции участники расскажут об обращении представителей медицинской общественности Украины ко всем кандидатам в президенты с предложением заключить соглашение о взаимных обязательствах по дальнейшему реформированию и развитию медицинской отрасли. Участники: Татьяна Бахтеева, основатель благотворительного фонда " Гуманность", народный депутат Украины; Геннадий Кнышов, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Амосова АМН Украины, академик НАМН Украины, Герой Украины; Юрий Гладуш, главный врач Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ"; Владимир Дудка, председатель всеукраинской общественной организации «Украинский фонд «Здоровье», народный депутат Украины; Владислав Онищенко, председатель правления общественной организации "Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения"; Людмила Петренко, председатель ОО "Международная диабетическая ассоциация Украины" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (050) 279-24-27; (067) 133-61-46 . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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