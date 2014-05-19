Кабмин уволил главу и первого заместителя Госпотребинспекции

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Сергея Орехова и его первого заместителя Владимира Вильчинского из-за нарушения присяги госслужащего.

Соответствующие распоряжения №468-р и №467-р от 16 мая 2014 года опубликованы на сайте правительства.

"Уволить Орехова Сергея Николаевича с должности Председателя Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей за нарушение Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины "О государственной службе")", - говорится в документе. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в результате внеплановой проверки Госпотребинспекции выявило системные нарушения требований законодательства и превышение полномочий ее руководства в ходе проверок сетей бытовой электротехники. В частности, были зафиксированы случаи внеплановой проверки контролирующими органами товаров, которые предмета проверки не касались. Также инспекторы требовали от субъектов хозяйствования информацию о продукции в объеме, превышающем необходимый для проведения контроля, и которая часто содержала коммерческую тайну производителя. В то же время невозможность оперативно предоставить по запросу инспекторов ту или иную информацию трактовалась как «создание препятствий для доступа представителей контролирующего органа к объекту проверки» или как «несоответствие продукции требованиям технических регламентов».

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