ТОП-10 (20 мая)

«Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа

Медведев не считает «жесткой» цену на газ для Украины

Рада с третьей попытки ввела льготы для мобилизованных украинцев

Украина получила первые 100 млн евро помощи от ЕС

НБУ снизил требования к обязательным резервам

Террористы из ДНР решили отобрать заводы Ахметова

Кабмин пустит с молотка имущество Януковича и его окружения

Прокуратура подозревает Арбузова в растрате 120 млн гривень при создании телеканала "БТБ"

Украина предлагает Европе покупать газ на границе с Россией

Украина готова встретиться с «Газпромом» как в суде, так и вне его - Яценюк

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«Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа

Десятилетние переговоры России и Китая о поставках газа затягиваются. В итоговом списке документов, подписанных в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина, контракт на поставки «Газпрома» не значится, пишут "Ведомости".

В предварительном проекте итоговых документов был пункт по «Газпрому» и Восточному маршруту, но подписано соглашение в итоге не было, говорит источник «Ведомостей» в делегации. Визит не закончен, по газу прогресс существенный, «может быть подписан в любой момент», сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков о контракте «Газпрома» с китайской CNPC. По его словам, на переговорах по газу достигнут существенный прогресс, переговоры будут продолжены и сегодня. На момент подготовки материала представитель «Газпрома» на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Переговоры о поставках российского газа в Китай идут с 2004 г. Изначально обсуждались два маршрута — западный и восточный — с общим объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Но в марте 2013 г. было решено ограничиться только восточным маршрутом с объемом до 38 млрд куб. м в год. Он предполагает строительство газопровода «Сила Сибири» в створе ВСТО от Чаяндинского месторождения в Якутии до Владивостока с отводом на Китай в районе Благовещенска. Поставки также планируется осуществлять с Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина.

Основным спорным моментом в переговорах остается цена на газ и формула ее индексации.

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Медведев не считает «жесткой» цену на газ для Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не считает «жесткой» цену на российский газ для Украины, которая значительно выше, чем для Европы.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В частности, отвечая на вопрос, не кажется ли, что это «немного жёстко» увеличить цену в одностороннем порядке с 268 долл. за 1 тыс. кубометров до 485 долл., Медведев сказал: «Нет, это не жёстко». Медведева также не смущает, что больше этой суммы платит только Македония.

«Мы с вами говорили уже о формуле цены. Такова цена, которая была заложена в контракт, подписанный в 2009 году, и по этой формуле исчисляется всё, что подлежит поставке. Эта цена плюс-минус сопоставима с другими формулами, которые используются для поставок на европейский рынок. Где-то больше, где-то поменьше, но в целом они находятся в тренде. А вот цена в 268,5 – она абсолютно льготная, поэтому, когда нам говорят «мы готовы платить по льготной цене», – простите, почему? Почему другие страны платят, почему все страны Евросоюза платят другую цену?», - заявил Медведев.

При этом Медведев не согласился с журналистом, отметившим, что Евросоюз не платит в среднем 485 долл. за тыс. кубометров, а только около 385 долл., тем самым Россия хочет поставлять газ в Украину по цене выше, чем в Западной Европе.

«Нет, надо посмотреть на то, сколько платит каждая из стран. Есть страны, которые платят практически наравне с вот этой… Это действительно немаленькая цена, я не спорю, но тем не менее есть страны, которые платят практически по этой цене, есть страны, которые платят несколько меньше. Но, ещё раз подчёркиваю, это абсолютно справедливая цена, которая была достигнута в ходе переговоров 2009 года. Мы же никого не неволили, они сами подписали соответствующий график и подписали договор. Подписала его, кстати, я напомню, нынешний соискатель на президентскую должность Юлия Тимошенко», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

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Рада с третьей попытки ввела льготы для мобилизованных украинцев

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оборонно-мобилизационных вопросов во время проведения мобилизации» (регистрационный номер 4785).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон был поддержан с третьего раза, так как не хватало голосов.

Законом предусмотрено, что военнослужащим, резервистам и военнообязанным с начала и до окончания особого периода не будут начисляться штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.

Также закон предусматривает, что самозанятые лица (физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые не имели наемных работников, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

В соответствии с законом, если самозанятое лицо, призванное на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период имеет наемных работников и на срок своей воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц с таких выплат на срок воинской службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

В законе предусмотрено, что налог на доходы физических лиц, который был начислен и удержан уполномоченным лицом с таких выплат физическим лицам, платится в бюджет демобилизованным самозанятым лицом на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное самозанятое лицо в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о суммах начисленного и удержанного уполномоченным лицом налога с наемных работников на протяжении срока воинской службы самозанятого лица.

В законе предусмотрено, что плательщики единого взноса, призванные на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на весь срок их воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, освобождаются от выполнения своих обязанностей.

В соответствии с законом, единый взнос, который был начислен уполномоченным лицом с таких выплат, платится в бюджет демобилизованным физическим лицом - предпринимателем на протяжении 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное физическое лицо - предприниматель в заявлении, предусмотренном в этом пункте, указывает данные о начисленном едином взносе на сумму таких выплат уполномоченным лицом на протяжении срока воинской службы физического лица - предпринимателя.

Также рекомендовано президенту Украины спланировать поэтапную замену военнослужащих, призванных во время мобилизации, за счет лиц, призванных на воинскую службу по призыву лиц офицерского состава, военнослужащих воинской службы по контракту и военнослужащих срочной воинской службы после их соответствующей подготовки.

Данным законом предусмотрено, что на время особого периода действие любых принятых до наступления этого периода нормативно-правовых актов, которые предусматривают сокращение численности, ограничение комплектования или финансирования Вооруженных сил Украины, других воинских формирований или правоохранительных органов специального назначения, останавливается.

Кроме того, предусмотрено, что выполнение военно-транспортной обязанности во время мобилизации, если не введен правовой режим военного или чрезвычайного положения, осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем бесплатного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других воинских формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации. Возвращение транспортных средств владельцу осуществляется на протяжении 90 календарных дней с момента объявления демобилизации. Порядок компенсации вреда, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом министров Украины.

Также законом предусмотрено, что военнообязанные и резервисты, которые находятся на сборах, в случае объявления мобилизации продолжают находиться на сборах. При необходимости указанные лица призываются на воинскую службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также вносятся изменения в Закон Украины “О воинской обязанности и воинской службе”. Ими предусмотрено, что для военнослужащих, принятых на воинскую службу в случае возникновения кризисной ситуации, которая угрожает национальной безопасности Украины, объявляется решение о проведении мобилизации и (или) введении правового режима военного положения - на особый период, но не меньше одного месяца.

Во время действия особого периода с воинской службы освобождаются от мобилизации военнослужащие: женщины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 16 лет, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к воинской службе в мирное время, ограниченной пригодности в военное время, если они не выразили желания продолжать воинскую службу; в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке; в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания; в силу семейных обстоятельств или других уважительных причин.

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Украина получила первые 100 млн евро помощи от ЕС

Европейский союз сегодня перечислил Украине 100 млн евро в качестве первого транша макрофинансовой помощи.

Об этом на совещании по вопросам децентрализации сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспорта Сийм Кала, передает РБК-Украина.

"Я очень рад подтвердить, что сегодня произошла выплата первой части макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро", - сказал он.

При этом Каллас напомнил, что весь объем помощи от ЕС составляет 1,6 млрд евро.

Отметим, 13 мая Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС в размере 1 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент ратифицировал меморандум с ЕС о выделении Украине 1 млрд евро.

Напомним, 5 марта Еврокомиссия определила пакет финпомощи Украине в сумме не менее 11 млрд евро, которые будут выделены в течение нескольких лет.

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НБУ снизил требования к обязательным резервам

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 мая сократит требование по объему обязательных резервов, которые должны сохраняться на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в Нацбанке с 50% до 40% суммы обязательных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ от 19 мая 2014 № 287.

«Национальный банк Украины последовательно проводит политику по повышению рыночной направленности своего монетарного инструментария, в частности, о предоставлении банкам дополнительной гибкости в управлении ликвидностью», - отмечается в сообщении.

По данным регулятора, указанное решение позволит банкам Украины оперативно распоряжаться ликвидными средствами на сумму около 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале Нацбанк Украины с целью создания условий для своевременного выполнения банками обязательств перед вкладчиками, принял дополнительные меры для поддержания ликвидности банковской системы, в частности, вдвое сократил норматив резервирования средств на отдельном корсчете – с 40 до 20%, а также уменьшил минимальный ежедневный объем обязательных резервов с 60% до 50%.

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Террористы из ДНР решили отобрать заводы Ахметова

Глава президиума так называемого Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале национализации в регионе.

"В связи с нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР принято решение начать процесс национализации", - цитируется заявление Пушилина в официальном микроблоге ДНР в Твиттере во вторник, 20 мая, пишет ZN.ua.

Он осудил позицию бизнесмена Рината Ахметова, ставшего инициатором предупредительной акции протеста в Донбассе против деятельности представителей ДНР.

"Ахметов сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор против народа Донбасса. Уплата налогов в Киев означает финансирование террора на Донбассе", - также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, группа СКМ Рината Ахметова не намерена платить налоги в бюджет самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

"СКМ работает исключительно в рамках правового поля и действующего законодательства Украины. В том числе, и в части налоговых отчислений в центральный и местные бюджеты", - заявили в пресс-службе СКМ.

Следует также отметить, что сепаратисты из ДНР предложили Ринату Ахметову платить налоги в бюджет нового государственного формирования.

Вместе с тем, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук отметил, что подконтрольная Ринату Ахметову группа "Метинвест" сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местной властью и так называемой "Донецкой народной республикой" был подписан некий документ под названием "Меморандум о порядке и безопасности".

Справка УНИАН. Компания «Систем Кэпитал Менеджмент» – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании «Метинвест холдинг», ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Украина», «ЭСТА Холдинг», «Украинский Ритейл», машиностроительный холдинг «Corum» и другие.

100% акций «СКМ» принадлежит Ахметову.

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Кабмин пустит с молотка имущество Януковича и его окружения

Кабинет министров принял постановление о продаже на аукционах имущества, которое было арестовано по уголовным делам в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский сегодня на брифинге.

“Кабинет министров в Виннице принял постановление, надеюсь, оно сегодня будет обнародовано, и суть этого постановления следующая: что арестованное имущество по делам этих деятелей будет через аукционы продаваться или передаваться в профильные министерства”, - сказал Пашинский, отметив, что это, среди прочего, касается и автомобилей бывшего президента Виктора Януковича, обнаруженных в Межигорье.

Как сообщал УНИАН, 19 мая председатель СБУ Виталий Наливайченко заявил, что правоохранители, среди прочего имущества, арестовали несколько счетов Януковича и других бывших высоких должностных лиц государства.

“Арестовано всего 25 счетов Сергея Курченко, 11 счетов Виктора Януковича в Украине, девять счетов экс-председателя МВД Виталия Захарченко, 13 счетов экс-председателя СБУ Александра Якименко. Это деньги, золото и все то, что уже должно остаться в государстве. Наше убеждение в том, что это нужно вернуть в бюджет”, - подчеркнул Наливайченко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что правоохранители настаивают на скорейшей передаче этих дел в суд и немедленном их рассмотрении.

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Прокуратура подозревает Арбузова в растрате 120 млн гривень при создании телеканала "БТБ"

Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-главу Национального банка Украины, имя которого не уточняется, в растрате почти 120 млн грн государственных средств при создании телеканала "БТБ", сообщается на сайте ГПУ.

Напомним, что в период с декабря 2010 по декабрь 2012 года главой Нацбанка являлся Сергей Арбузов.

Как сообщается, по результатам рассмотрения обращений двух народных депутатов Украины Главное следственное управление ГПУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными лицами Нацбанка при создании телеканала «Банковское телевидение».

«Установлено, что в июне 2011 года руководство НБУ приняло решение о создании телевизионного канала (общества с ограниченной ответственностью «Банковское телевидение»), который бы освещал деятельность учреждения за счет НБУ, с уставным фондом 10 млн грн. При этом в течение 2011-2012 годов выделялись значительные средства из государственного бюджета – более 117 млн грн для обеспечения функционирования телеканала, которые направлялись на закупку оборудования, предоставление услуг и т.д.», - говорится в сообщении ГПУ.

Согласно сообщению, экс-глава НБУ уведомлен о подозрении, а также прокуратура проверяет причастность других должностных лиц Нацбанка к совершению противоправных действий. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко предложил пересмотреть целесообразность существования и финансирования канала «БТБ» из госбюджета Украины ввиду больших расходов во время непростой финансово-экономической ситуации в стране.

В свою очередь, Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность передачи имущества канала для нужд государственной телерадиоорганизации, на базе которой планируется создание общественного вещания, и сообщил о проведении международного аудита финансовой отчетности канала «БТБ».

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Украина предлагает Европе покупать газ на границе с Россией

Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром».

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Предлагаем перенести точку приема российского природного газа на российско-украинскую границу и подписать новые соответствующие договоры, которые позволят европейским газовым компаниям использовать свободные мощности украинских подземных хранилищ газа в общих интересах энергетической безопасности», - говорится в сообщении.

На данный момент весь российский газ, поставляемый к европейским потребителям через территорию Украины, отпускает «дочка» «Газпрома» на западной границе Украины. Затраты на транспортировку топлива по территории Украины «Газпром» берет на себя. Именно поэтому, в частности, Украина пока не может договориться со Словакией об открытии так называемого «большого реверса», который фактически сведет к нулю газовую зависимость Украины от России.

Также в сообщении отмечается, что Украина как участница Европейской энергетической хартии и Энергетического сообщества официально заявляет о необходимости совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы, включая подземные газохранилища, украинским государством с привлечением инвесторов из Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

«Отдельно отмечаем, что Российская Федерация не является стороной упомянутых международных инструментов, которые устанавливают прозрачные правила обеспечения энергетической безопасности европейского континента», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" 13 мая выставит счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и будет ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если стороны до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

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Украина готова встретиться с «Газпромом» как в суде, так и вне его - Яценюк

Украина готова к разрешению газового спора с российской компанией «Газпром» как в рамках Стокгольмского арбитража, так и вне его.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на слова премьер-министра Арсения Яценюка.

«Вынуждены констатировать, что в случае отказа Российской Федерации от урегулирования спора соответствующий иск будет передан в конце текущего месяца на рассмотрение в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Украина готова к решению спора в рамках как арбитражного, так и внеарбитражного урегулирования»,- говорится в сообщении.

«Украинская сторона решительно заявляет, что провоцирование нового «газового кризиса» и попытки дискредитации надежности транзитного маршрута через Украину имеют целью исключительно оправдание строительства газопровода «Южный поток», который направлен не на диверсификацию и укрепление энергетической независимости ЕС, а исключительно на обход территории Украины как транзитного государства», - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Кабмине, Украиной были начаты переговоры по вопросам безопасности поставок газа в трехстороннем формате ЕС-Украина-Российская Федерация. На прошлой неделе также состоялась двусторонняя встреча председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. «Однако из-за позиции российской стороны результат достигнут не был. Кроме того, полученный от ОАО «Газпром» ответ на предарбитражное сообщение НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствует об отказе российской стороны от диалога», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" в мае выставил счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и намерен ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл. По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если стороны до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

УНИАН