Анонс на 21 мая

* Предупредительная акция коллектива ГП "Антонов" с требованием сохранить целостность предприятия и его руководителя Д.Киву (возле здания Кабмина).

* Выездное заседание Кабинета министров Украины в Николаеве.

* Пресс-конференция на тему: "Какой будет погода летом". Прогноз завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой.

* Брифинг руководства Укргазбанк о возможном слиянии с БББ и Форумом.

* Круглый стол на тему: "Реформирование системы государственной поддержки сельхозпроизводителей: что ожидать в 2015 году". Участники: Тарас Кутовой, первый зам.председателя Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ; Владимир Пилипенко, член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ; Виктор Бондарь, член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ; Владимир Макар, председатель Украинской аграрной ассоциации; Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса и др.

* Круглый стол на тему: «Безопасно ли пить воду в Киеве?». Участники: Сергей Дзедзик, начальник управления Минрегионразвития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Виктория Яковлева, советник председателя правления ПАО «АК «Киевводоканал» по вопросам информационной политики; Анна Кочманюк, зам.начальника центральной лаборатории Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал»; Тарас Остапчук, зав.сектором по коммунальной гигиене Главного управления Госсанэпидемслужбы; Ольга Бабий, директор ООО «Билоцерквода»; Дмитрий Васильев, основатель общественной инициативы «ЖКХ - Жить в Киеве Хорошо».

* Брифинг руководства Фидобанка

* В Киевской Школе Экономики состоится панельная дискуссия на тему: «Как восстановить стабильность и доверие к национальной валюте?». Участники: Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ ; Виталий Лисовенко, зам.министра финансов; Наталья Гребенник, член наблюдательного совета ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины"; Роман Шпек, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины; Юрий Полунеев, член совета НБУ; Александр Сугоняко, глава Ассоциации украинских банков; Анатолий Дробязко , советник председателя правления ОАО КБ «Надра» и др.

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