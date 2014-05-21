ТОП-10 (21 мая)

Баррозу предупредил Москву: нельзя перекрывать газ, пока идут переговоры

Кабмин одобрил проект закона о налоговом компромиссе с бизнесом

Еврокомиссия будет мониторить финансовую деятельность «Нафтогаза» и «Укравтодора»

Украина пообещала Евросоюзу сократить свои претензии в рамках ВТО

Россия и Китай подписали договор о поставках газа, цена - коммерческая тайна

Россия не должна использовать газ как оружие против Украины - еврокомиссар

Киргизия может отложить вступление в ТС - Россия не дает денег

Украина поднялась на 9 место в рейтинге мировых производителей стали

Падение экономики Украины составит 5-10% - Moody's

Госдолг Украины за квартал снизился на $7,2 млрд

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Баррозу предупредил Москву: нельзя перекрывать газ, пока идут переговоры



Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу предупредил Москву, что пока ведутся трехсторонние переговоры в формате ЕС-Россия-Украина она не должна прекращать поставки газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Баррозу написал в письме к президенту России Владимиру Путину в ответ на письмо российского лидера от 14 мая к ЕС по поводу проблем в газовых отношениях с Украиной.

"Переговоры в частности касаются вопроса цены на газ для Украины и в ходе их стало понятно, что правительство Украины готово покрыть непогашенную задолженность. Важно, чтобы все стороны продолжали конструктивные переговоры и согласились относительно будущей цены на газ, исходя из рыночных условий. Пока трехсторонние переговоры продолжаются, поставки газа не должны прекращаться", - написал Баррозу Путину.

"Я рассчитываю, что Российская Федерация будет выполнять свои обязательства. Ответственностью Газпрома остается обеспечение того, чтобы обусловленные объемы газа, согласованные в контактах с европейскими компаниями, поставлялись. Я также подчеркиваю, что ЕС ожидает, что Российская Федерация предварительно задействует систему раннего предупреждения, если в этом будет необходимость ", - прибавил Президент Еврокомиссии.

Баррозу в письме отмечает, что пишет от имени Европейской комиссии и всех 28 стран-членов ЕС. Первый раунд переговоров при участии комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, министра энергетики Украины Юрия Продана и министра энергетики России Александра Новака состоялся 2 мая в Варшаве. После этого был раунд переговоров на техническом уровне, а 26 мая в Берлине опять встретятся комиссар ЕС Эттингер и два министра энергетики.

По словам Баррозу, ЕС готов предоставлять России информацию об объемах газа, которые выходят из Украины на ее границе со странами ЕС, а также информацию об объемах газа, который пересекает российско-украинскую границу и проходит по территории Украины транзитом.

"ЕС четко ожидает, что все стороны будут оставаться надежными и ответственными партнерами в поставках и транзите, что отвечает и их собственным интересам... Я хотел бы еще раз подчеркнуть готовность Европейского Союза продолжать содержательные трехсторонние переговоры, чтобы найти быстрое и длительное решение, приемлемое для всех сторон", - заметил Баррозу.

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Кабмин одобрил проект закона о налоговом компромиссе с бизнесом

Кабинет министров Украины в ходе выездного заседания в Николаеве одобрил проект закона Украины о налоговом компромиссе, предполагающем амнистию налоговых обязательств субъектов предпринимательства перед государством в обмен на добровольную уплату части этих обязательств.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«На заседании правительства одобрили проект Закона о налоговом компромиссе для внесения в парламент», - сообщил министр.

При этом министр не привел деталей принятого документа.

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде и бизнесу проработать решение об объявлении налогового компромисса или налоговой амнистии. Как подчеркивал тогда премьер-министр Арсений Яценюк, людям необходимо было дать понять, что добровольно заплатив часть ранее заниженных и невыплаченных налоговых обязательств, они смогут и дальше вести бизнес, и никто их за это не будет преследовать.

Позднее первый заместитель министра налогов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что механизм налогового компромисса предполагает уплату части невыплаченного и заниженного налога на прибыль (в объеме порядка 15% от общей суммы обязательств, сформированных на 1 января 2014 года), а остальная сумма - в 85% - считается «согласованной». Налоговые органы не будут предъявлять к ней претензий.

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Еврокомиссия будет мониторить финансовую деятельность «Нафтогаза» и «Укравтодора»

Европейская комиссия в рамках макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро будет осуществлять мониторинг финансовой деятельности крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в тексте Меморандума о взаимопонимании между Украиной (как заемщиком) и Европейским Союзом (как кредитором).

Согласно документу, под мониторинг попадают показатели сбора «Нафтогазом» оплаты по категориям клиентов (включая соответствующий диапазон исторических данных для целей сравнения), а также платежи (выплаченные суммы, проценты и амортизация), проведенные по гарантированному государством долгу.

«Комиссии ежеквартально соответствующими органами власти должны предоставляться такие показатели и отчеты», - говорится в документе.

Кроме «Нафтогаза», под мониторинг попали «Укравтодор» и Государственное ипотечное учреждение.

Как ранее сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей перед «Нафтогазом» за потребленный газ по состоянию на 14 мая 2014 года превышал 22 млрд грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина пообещала Евросоюзу сократить свои претензии в рамках ВТО

Украина намерена провести ряд переговоров и консультаций со странами – участниками Всемирной торговой организации в рамках ранее заявленного пересмотра общего перечня тарифный претензий, выставленных нашей страной осенью 2012 года. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании с Европейским Союзом, предполагающем выделение нашей стране макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро.

«Украина будет проводить консультации с ЕС и другими членами ВТО с тем, чтобы разрешить системные проблемы, поднятые членами ВТО. Эти консультации будут включать рассмотрение других смежных инструментов ВТО, таких как исключения платежного баланса. Консультации должны привести к дальнейшему существенному сокращению количества тарифных позиций, заявленных к пересмотру», - говорится в Меморандуме.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции. Решением Украины были возмущены власти США и стран ЕС, заявляя, что пересмотр тарифов по 371 товарной позиции полностью разбалансирует систему международной торговли и приведет к дальнейшим многочисленным торговым спорам.

Позиция Украины по претензиям ВТО обсуждалась даже в контексте подписания Соглашения об ассоциации и формировании зоны свободной торговли с ЕС.

В 2013 году правительство возвращалось к вопросу пересмотра перечня претензий и его оптимизации, однако это ни к чему не привело.

В апреле 2014 года группа парламентариев обратилась к правительству вернуться к вопросу пересмотра тарифных претензий в рамках ВТО и сократить эти претензии до 20-30.

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Россия и Китай подписали договор о поставках газа, цена - коммерческая тайна

Россия и Китай подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишут "Вести Экономика".

Стоимость газового контракта с Китаем составит $400 млрд на 30 лет, пояснил Миллер. "Это крупнейший контракт для "Газпрома". Такого контракта нет ни с одной компанией", - подчеркнул глава "Газпрома".

Соглашение по контракту достигнуто сегодня в 04:00 по китайскому времени. "Все принципиальные вопросы решены", - заявил Миллер.

Эту информацию подтверждают РИА "Новости", также ссылающееся на зявление главы "Газпрома", и московский корреспондент Reuters Алексей Анищук.

Для газовых месторождений, которые станут ресурсной базой для поставок в Китай, "стороны предусмотрели предоставление преференсных налоговых режимов".

Для поставок газа по восточному маршруту "Газпром" намерен построить газопровод "Сила Сибири" (прежнее название - "Якутия-Хабаровск-Владивосток") до Приморья, где в том числе наладят производство СПГ.

Ресурсной базой маршрута станет Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии. "Газпром" намерен начать добычу на месторождении в 2015 года, планируемый уровень добычи - 25 млрд куб. м газа в год.

Помимо газа с Чаяндинского месторождения, в газопровод "Сила Сибири" подадут газ с Ковыктинского месторождения, которое "Газпром" собирается ввести в строй до 2024 года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин находится в Китае с визитом. 20 мая т.г. стало известно, что «Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа, и соответствующее соглашение не было подписано. На этом фоне акции российского монополиста заметно подешевели.

Переговоры России и Китая о поставках газа идут с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после сегодняшнего подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, Украины.

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Россия не должна использовать газ как оружие против Украины - еврокомиссар

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что Москва не должна использовать цену на газ как политическое оружие против Украины, и предупредил Киев, что монопольная энергетическая зависимость от российского газа делает Украину уязвимой и вынуждает платить более высокие цены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Эттингер заявил, выступая на конференции "Европейская стратегия энергетической безопасности".

"Мы видим на примере Украины, что если существует монополия, если существует один поставщик, существует один транзитный маршрут, то тогда и цена на газ выше. Если же рынки разнообразны, тогда можно иметь больший контроль над ценой на газ", - сказал Эттингер.

"Энергетика - не оружие, она не должна использоваться в политических целях. Не могут энергоносители или цена на газ использоваться в качестве средства политического давления на Украину, а также и на Молдову, Грузию или Азербайджан", - добавил комиссар ЕС.

По словам Эттингера, ЕС хочет выработать единую энергетическую стратегию и создать объединенный рынок газа в ЕС. При этом он отметил, что ЕС хочет иметь хорошие отношения в энергетической отрасли с Россией.

Он сказал, что раньше в ЕС запасы газа составляли 60 дней, но потом было решение Еврокомиссии сократить объемы запасов до 30 дней, но на фоне обострения газовых отношений между Украиной и Россией эти запасы в настоящее время опять увеличиваются до 60 дней.

"Для того чтобы не было с чьей-то стороны политики "разделяй и властвуй", мы в ЕС должны иметь стабильную энергетическую политику", - добавил Эттингер.

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Киргизия может отложить вступление в ТС - Россия не дает денег

Дорожная карта Кыргызстана по вступлению в Таможенный союз может быть не подписана 29 мая в Астане на встрече президентов таможенной тройки, сообщаетTengrinews.kz. Об этом журналистам заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Сапар Исаков.

По словам чиновника, правительством Кыргызстана и экспертами стран Таможенного союза проделана огромная работа по разработке Дорожной карты КР. Однако до сих пор не решен вопрос с финансированием обязательных расходов, которые понесет Кыргызстан при вступлении в ТС. Речь идет о создании современных лабораторий, техническом оснащении пограничных пунктов пропуска, исследовательских центров по проверке качества товаров. Планировалось также создание инвестиционного фонда на экономическое развитие республики.

Всего, по подсчетам экспертов, Кыргызстану на это понадобится 370 миллионов долларов. Вопрос выделения денег до сих пор не решен. По данным аппарата президента КР, эти расходы в двустороннем порядке обещала покрыть Россия, но соответствующие документы до сих пор не подписаны.

"На сегодня правительство Кыргызстана ведет переговоры, и у нас есть большая надежда, что мы успеем завершить все необходимые процедуры. И мы выйдем на подписание необходимых договоров с Россией. Речь идет о двух-трех соглашениях, которые сегодня интенсивно рассматриваются российскими экспертами", - заявил Сапар Исаков.

29 мая в Астане состоится заседание Высшего экономического совета. Ожидается, что во время встречи будет подписан проект Договора о Евразийском экономическом союзе.

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Украина поднялась на 9 место в рейтинге мировых производителей стали

Украинские металлурги в апреле 2014 года по сравнению с апрелем прошлого года сократили производство стали на 4,5% - до 2,625 млн тонн, при этом поднялись с 10-го на 9-е место рейтинга мировых производителей этой продукции, опустив на 10-ю строчку Турцию, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

По итогам января-апреля Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 10,144 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 8,9%.

Согласно сообщению, по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,835 млн тонн (рост на 2,1% к апрелю 2013 года).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,939 млн тонн, -2,5%), США (7,027 млн тонн, -1,6%), Индия (7,015 млн тонн, +5,3%), Южная Корея (6,098 млн тонн, +10,8%), Россия (5,8 млн тонн, +0,7%), Германия (3,707 млн тонн, +3,9%), Бразилия (2,767 млн тонн, -5,1%) и на 10 месте Турция (2,620 млн тонн, -9,1%).

В целом в апреле 2014 года по сравнению с апрелем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,7% - до 136,6 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-апрель 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 271,9 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,7%). Далее следуют: Япония (36,5 млн тонн, +2%), США (28,6 млн тонн, +0,1%), Индия (27,8 млн тонн, +2,5%), Южная Корея (23,8 млн тонн, +7,6%), Россия (22,9 млн тонн, +0,1%), Германия (15 млн тонн, +4,3%), Бразилия (11,1 млн тонн, +0,1%) и Турция (11 млн тонн, -2,7%).

За 4 месяца 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2,5% - до 543 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.

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Падение экономики Украины составит 5-10% - Moody's

Падение экономики Украины по итогам 2014 года составит 5-10%, а рост проблемных кредитов в банковской системе вырастет до 30% от общего заемного капитала, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody's, текст которого размещен на веб-сайте агентства.

«Moody's рассматривает базовый сценарий, в котором падение ВВП Украины составит по итогам 2014 года 5-10%. Кроме того, агентство отмечает, что с учетом масштабов девальвации валюты и ухудшения финансового положения многих заемщиков, пакет проблемных и просроченных кредитов банков удвоится и составит до 30% от общего количества займов», - говорится в сообщении.

Агентство также ожидает, что состояние банковской системы страны останется негативным, что без сомнения продолжит оказывать влияние на общую стоимость займов и рост стоимости обслуживания банковских операций.

«Условия финансирования останутся волатильными, а способность властей обеспечить поддержку банкам, в случае необходимости, - проблематичной», - отмечают в агентстве.

Кроме того, давление на ликвидность банков будет оказывать отток капиталов и депозитов, который по итогам января – апреля составил 15% и стремление материнских банков, имеющих дочерние структуры в Украине, сократить расходы в условиях политической неопределенности в стране, утверждают эксперты Moody's.

«Отток капиталов станет ключевым фактором давления на украинские банки в ближайшие 12-18 месяцев. Прибыль банков будет недостаточной для покрытия потерь, возникающих по невозвращенным и проблемным кредитам и вследствие гибкого обменного курса. Мы ожидаем, что украинские банки в течение года будут публиковать негативные данные по своим операциям и заявлять о серьезных финансовых потерях», - отмечают в агентстве. При этом Moody`s прогнозирует создание в Украине некоего резервного фонда в объеме не менее 19% от общего объема выданных украинскими банками кредитов.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года. В то же время, фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

При этом Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем, говорится в региональном экономическом обзоре банка.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3%при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

В январе Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s отнесло банковский сектор Украины к группе 10 (самая слабая группа) по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), и оценивает долю проблемных кредитов в банковском секторе в 40% совокупного объема кредитов.

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Госдолг Украины за квартал снизился на $7,2 млрд

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл., сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, прямой и гарантированный государством внешний долг в январе-марте снизился на 608 млн долл., или на 1,62%, - до 36,960 млрд долл., внутренний - на 6,608 млрд долл., или на 18,59%, - до 28,934 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в первом квартале снизился на 6,205 млрд долл., или на 10,33%, - до 53,875 млрд долл. (590,180 млрд в гривневом эквиваленте), его доля в общей сумме государственного и гарантированного государством долга за первый квартал снизилась на 0,27 п.п. – до 81,76%. В том числе внешний долг правительства сократился на 146 млн долл., или на 0,52%, - до 27,786 млрд долл., внутренний - на 6,059 млрд долл., или на 18,85%, - до 26,089 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в январе-марте снизилась на 1,012 млрд долл., или на 7,77%, - до 12,018 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,174 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,845 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за 2013 год выросла на 8,583 млрд долл., или на 13,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте).

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 7 мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» для Украины ряд программ по получению финансовой помощи от широкого круга финансовых организаций, которая, по оценкам экспертов, может составить до 27 млрд долл. в течение двух лет. В частности, 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по беспрецедентно низкой ставке купона в 1,8% годовых. Также 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.