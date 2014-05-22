Анонс на 22 мая

* Круглый стол на тему: «Практические аспекты использования торговых преференций ЕС для украинских компаний». Участники обсудят решение № 374/2014 Европейского парламента и Совета ЕС о сокращении и ликвидации таможенных пошлин на украинские товары.

* Пресс-конференция URE Club на тему: "Инвестиции в недвижимость как актуальная альтернатива банковским депозитам: гарантии застройщиков, изменение стоимости квадратного метра и структурные изменения рынка первичного жилья г. Киева".

* Пресс-конференция директора Ипотечного центра в Киеве и Киевской области Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергея Комнатного на тему: "Как купить жилье в Киеве при помощи государства. Реалии и перспективы".

* Круглый стол на тему: «Цифровое общество: перспективы для Украины». Организаторы: Национальная академия госуправления при президенте Украины, компания «Google Ukraine».

* Состоится заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция на тему: "Пережил ли кризис банковский сектор: экономический прогноз Международного центра перспективных исследований".

* Пресс-конференция на тему: «Российско-китайский газовый контракт: кому урок?».

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новый скандал в столице: известную сеть европейских химчисток выживают из Украины!». Речь пойдет о вопиющей ситуации вокруг самой респектабельной сети химчисток в Украине, которая имеет европейского инвестора и работает для потребителей почти 10 лет. Первым шагом к уничтожению совместного с европейцами предприятия и закрытию рабочих мест в Киеве может стать искусственное разорение успешнейшего подразделения в столице. Этот филиал химчисток европейского уровня первым открылся в Киеве в 1996 году и работал до последнего времени, имея все необходимые документы и разрешения. В чьих интересах препятствуют успешному бизнесу в Киеве? Почему подчиненные Януковича и Пшонки все еще грабят предприятия и не боятся люстрации и закона? Во время пресс-конференции будет предоставлена детальная информация, представлены видеоматериалы и документы, обнародованы имена судей и прокуроров коррупционеров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: ( 044 ) 498 07 64.

* Круглый стол на тему: «Украина и МВФ: опыт и перспективы сотрудничества». Организатор - Национальный институт стратегических исследований.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Партии возрождения села на тему: «Изменение системы управления в стране как путь к зажиточной жизни украинского селянства». Пресс-конференцию проведут общественные деятели - активисты Майдана, которые, отстаивая интересы народа, боролись против режима Януковича и обеспечили смену власти: Владимир Проценко, председатель Киевского областного союза сельскохозяйственных предприятий, заместитель председателя Союза сельскохозяйственных предприятий Украины с 2000 года, член коллегии Киевской ОГА, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, кандидат экономических наук; Дмитрий Воронин, сопредседатель «Селянского Майдана», председатель Партии возрождения села; Василий Гаврилюк, член президиума Партии возрождения села (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 220 37 68. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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