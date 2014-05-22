Местным советам могут дать право запрещать торговлю пивом и водкой

Об этом идет речь в законопроекте №4747, зарегистрированном в парламенте.

Эксперты скорее негативно оценивают законопроект, подчеркивая его коррупционные риски и негативы для госбюджета страны.

- Законопроект выписан так, что местные депутаты смогут запретить торговлю алкогольными, табачными изделиями и пивом где угодно – хоть на всей территории населенного пункта. Такие полномочия местных советов не только противоречат ст. 92 Конституции Украины, но и грозят серьезным увеличением коррупции в регионах страны. Фактически законопроект создает модель «коррупционного шантажа», когда водочные, табачные, пивные компании будут вынуждены платить взятки местным депутатам, чтобы те не запрещали реализацию их продукции – прогнозирует эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины, профессор Валерий Воротин.

К тому же, по словам эксперта, законопроект ставит под удар доходы государственного бюджета Украины.

- Речь идет о подакцизных товарах, которые дают в госбюджет более 30 млрд. гривен только акциза, а добавьте еще к этому НДС. Если будут приняты упомянутые ограничения, это приведет к сокращению налоговых поступлений, что в теперешней непростой экономической ситуации крайне опасно – уверен Валерий Воротин.

C ним согласен и директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко.

- Запреты на продажу подакцизных товаров в мировой практике, как правило, не приносили желаемого результата. Но давали противоположный эффект. Во-первых, это колоссальный рост теневого рынка, который невозможно контролировать и который обрастает коррупцией. И, во-вторых, это снижение налоговых поступлений в бюджет. Административно-ограничительными методами проблемы здравоохранения не решить – если какой-то сельсовет завтра запретит продажу или употребление алкоголя, меньше пить от этого не станут. Более правильный подход – пропаганда здорового образа жизни. Например, создание стимулов для открытия новых спортивных комплексов, специальные образовательные программы – приводит пример Олег Устенко.

Также эксперт советует существенно ограничить рекламу алкоголя в Украине (реклама табачных изделий в предыдущие годы была запрещена полностью) – прежде всего, на телевидении.