ТОП-10 (22 мая)

ЕС разработал план на случай остановки газоснабжения из России

Немцов: Россия получит от газовой сделки с Китаем $35 млрд убытков

ЕС в ближайшие месяцы проверит надежность «Газпрома»

Евросоюз согласен покупать газ на границе России и Украины

Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

Украина заняла 49-е место в рейтинге конкурентоспособности стран

В Минфине подсчитали, что армии нужно 12 млрд гривень

В МВФ рассказали, когда Украина получит второй транш кредита

Минэкономразвития: ВВП Украины в 2015 году может вырасти на 3,5%

«Укрзализныця» открывает предпродажу билетов в Крым с 1 по 15 июня

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ЕС разработал план на случай остановки газоснабжения из России

В связи с газовым спором между Россией и Украиной Евросоюз намерен разработать комплекс мер, направленных на преодоление энергодефицита в случае остановки поставок российского газа, пишет DW.

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер заявил в среду, 21 мая, на международной конференции по энергетике в Брюсселе, что документ Еврокомиссии о безопасности энергоснабжения Евросоюза будет представлен "в течение одной или двух недель". По словам еврокомиссара, в разработанном плане будет содержаться информация "о диверсификации источников, маршрутах и поставщиках".

Проект документа уже готов. В нем, в частности говорится, о необходимости пополнения хранилищ энергоносителей, разработки национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и обеспечения поставок газа членам ЕС на востоке Европы. Газоснабжение некоторых восточноевропейских стран, таких как Эстония и Болгария, на 100 процентов зависит от России. Польша обеспечивается российским газом на 60 процентов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил на конференции в Брюсселе план так называемого "Энергетического союза", который предполагает избавиться от "газового рабства" путем строительства транснациональных газопроводов и хранилищ энергоносителей в Европе. Кроме того, польский политик предложил создать в Евросоюзе централизованную структуру по закупкам газа.

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Немцов: Россия получит от газовой сделки с Китаем $35 млрд убытков

Российский оппозиционный политик Борис Немцов считает, что поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России". Об этом он пишет в своем блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

Немцов объясняет, используя исключительно открытые источники: "Продажа газа в год составит 38 млрд куб. м. Общая выручка за 30 лет - составит 400 млрд долларов. Отсюда нетрудно вычислить, что цена газа составит примерно 350,8 доллара за кубометр".

Он напоминает, что, по словам Путина, общий объем инвестиций с российской стороны составит 55 млрд долларов. Эти деньги необходимы для освоения якутских газовых месторождений и строительства газопровода "Сила Сибири".

"А теперь посчитаем: 55 млрд долларов "Газпром" должен занять на рынке, поскольку свободных средств у компании нет. Предположим, что "Газпром" занял их под щадящие 5 процентов годовых на 30 лет. Одних процентов "Газпром" заплатит на кругленькую сумму в 40 млрд долларов. А общий объем выплат по кредиту составит 95 млрд долларов. Оптимистично предположим, что прибыль "Газпрома" от продажи газа в Китай будет примерно равна прибыли, которую монополист получает сейчас, продавая газ в Европу и внутри России. А это 15 процентов от выручки. Имея в виду, что выручка за весь контракт составляет 400 миллиардов долларов, получим, что "Газпром" заработает 60 миллиардов. Таким образом, чистый убыток от "сделки века" составит 35 миллиардов долларов", - подчеркивает Немцов.

Он прогнозирует, что вскоре "Газпром" будет освобожден от налогов, в том числе от экспортных пошлин. "Во-вторых, вскоре вы увидите главных бенефициаров сделки - Ротенберга и Манасира, вечных подрядчиков "Газпрома", зарабатывающих миллиарды на строительстве газопроводов в пять-семь раз дороже европейских. В-третьих, ждите повышения тарифов на газ внутри страны. Надо же "Газпрому" покрывать убытки от торговли с Китаем", - полагает оппозиционный политик.

Он также обращает внимание, что цену продажи газа почему-то не назвали, сославшись на коммерческую тайну. "Хотя какая уж там коммерческая тайна, если две государственные компании "Газпром" и CNPC в присутствии двух президентов договаривались друг с другом о продаже газа. Ну да Бог с ними. Они так же себя вели, когда подписывали 20-летний контракт на поставки 300 миллионов тонн российской нефти тому же Китаю. Там тоже "Роснефть" объявила цену поставок коммерческой тайной", - пишет Немцов.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа идут с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.

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ЕС в ближайшие месяцы проверит надежность «Газпрома»

Надежность российского газового холдинга «Газпром» как поставщика газа европейским потребителям будет проверена в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава GDF Suez Жан-Франсуа Сирелли, передает «Газета.Ru».

Глава компании заявил, что в нынешней ситуации при существующей угрозе прекращения транзита российского газа через украинскую территорию крайне необходимо, чтобы обязательства по заключенным ранее контрактам выполнялись в полной мере.

«Надежность поставок будет проверяться в ближайшие месяцы. Надежность «Газпрома» также проверится в ближайшие месяцы», - заявил он.

Сирелли признал, что «газ, безусловно, является важным видом топлива и останется таковым в будущем». «Уголь сегодня также является претендентом на то, чтобы играть серьезную роль», — добавил он.

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Евросоюз согласен покупать газ на границе России и Украины

Европейский Союз не прочь покупать российский газ на границе России и Украины, а не на западной границе Украины с ЕС, как это происходит по существующей схеме.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Сабин Бергер – пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Изменение пункта поставки для газа на восточную Украину европейскими компаниями - это коммерческое дело. Потому это должны обсуждать сами компании. Но мы считаем, что это может быть, и должна быть возможность для реализации такой идеи", - сказала Бергер.

По нынешней схеме «Газпром» продает свой газ европейским компаниям на западной границе Украины, где он переходит в собственность европейских компаний-импортеров, и оплачивает Украине сбор за транзит газа через ее территорию. Киев настаивает, чтобы европейские компании покупали газ на восточной границе Украины и сами платили Украине транзитные средства.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в письме на имя президента России Владимира Путина на этой неделе отметил готовность ЕС предоставлять информацию об объемах газа, который пересекает западную границу Украины и ЕС. При этом он потребовал от Украины и России, чтобы и они предоставляли информацию об объемах газа, который пересекает российско-украинскую границу и транспортируется через украинскую территорию.

Ранее в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка сообщили, что Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с компанией «Газпром».

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Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

В четверг, 22 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9200/12,0000 грн/долл. против 11,9100/11,9900 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2915/16,4050 грн/евро против 16,2910/16,4045 грн/долл. на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3655/1,3685.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3474/0,3494 грн/рубль против 0,3467/0,3491 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,3100 (-0,1200).

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9000/11,9300 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,2760/16,3210 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3420/0,3505 грн/рубль.

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Украина заняла 49-е место в рейтинге конкурентоспособности стран

Украина заняла 49-е место из 60 в ежегодном мировом рейтинге экономической конкурентоспособности стран, который проводится международным Институтом развития менеджмента (IMD), сообщается на сайте организации.

Первое место в рейтинге заняли США. Как отмечается в сообщении, причина успеха США заключается в стойкости экономики, низких показателях безработицы и доминировании в области технологии и инфраструктуры.

В первую десятку самых конкурентоспособных стран также вошли Швейцария, Сингапур, Гонконг, Швеция, Германия, Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Дания, Норвегия и Люксембург.

Согласно рейтингу, Эстония заняла 30-е место, Казахстан – 32-е, Литва – 34-е, Латвия – 35-е, Россия – 38-е.

Справка УНИАН. The IMD World Competitiveness Yearbook — ежегодное аналитическое исследование конкурентоспособности, которое IMD проводит с 1989 года в содружестве с исследовательскими организациями во всем мире. До 1996 года Институт готовил отчеты о конкурентоспособности экономик совместно с аналитической группой Всемирного экономического форума (ВЭФ), а с 1996 года эти две организации выпускают два разных исследования.

Украина заняла 84-е место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга ВЭФ, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.

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В Минфине подсчитали, что армии нужно 12 млрд гривень

Министерство финансов Украины, на основании запросов военных о финансировании, оценивает их потребности в 12 млрд грн, сообщил сегодня журналистам министр финансов Александр Шлапак.

Министр напомнил, что правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц, но потребности военных в финансировании значительно больше.

«Запрос, который военные нам направили, оценивается приблизительно в 12 млрд грн. Мы это постепенно соберем», - сказал Шлапак, покупая казначейские обязательства в кассе «Ощадбанка».

Министр призвал покупать казначейские обязательства, выразил уверенность, что его примеру последуют члены Кабинета министров, и пообещал, что облигации будут погашены через 2 года.

«Эти облигации через два года государство вам погасит, могу вам это обещать», - сказал он.

Шлапак также сообщил, что средства от продажи казначейских обязательств «военные» в размере 100 млн грн направят на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

«Мы решили на 100 млн грн закупить 5 бронетранспортеров и бронежилеты», - сказал министр. По его информации, в целом на потребности армии уже направлено свыше 7 млрд грн из госбюджета.

Как сообщал УНИАН, со вчерашнего дня началось размещение казначейских обязательств «военные», выпущенных на 100 млн грн для физических лиц.

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В МВФ рассказали, когда Украина получит второй транш кредита

Украина в конце июля - начале августа может получить от Международного валютного фонда второй транш кредита в объеме 1,4 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

«Мы ожидаем приезда оценочной миссии в конце июня – начале июля. Дата визита пока не утверждена. Как только узнаем, обязательно сообщим, – сказал Ваше. - Но пока план такой: миссия будет работать в Украине, затем к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа».

При этом Ваше подчеркнул, что миссия будет сконцентрирована на оценке экономической ситуации, а также прогресса, который должен быть достигнут по сравнению с мартом 2014 года. «В основном это будут макроэкономические вопросы», - подчеркнул Ваше.

Он также добавил, что до приезда оценочной миссии в Украине будут работать технические миссии, целью которых станет оказание именно консультационной помощи правительству в вопросах фискальной дисциплины, борьбы с коррупцией. «Они также внесут свой вклад как в оценку ситуации в стране, так и в достижение необходимого прогресса, который станет залогом положительного решения Совета директоров в отношении Украины», - отметил Ваше.

Он не исключил, что фактор политической нестабильности также будет учтен. «Работа оценочной миссии заключается в том, чтобы показать картину в комплексе. Бесспорно, мы будем обсуждать этот вопрос (политической нестабильности - УНИАН). Но не менее важными будут действия правительства по преодолению трудностей и оценка этих действий нашими специалистами».

При это глава представительства МВФ добавил, что Фонд отслеживает ситуацию постоянно. «Находясь здесь, отслеживаем ситуацию ежесуточно. Я хочу выразить признательность правительству – мы не испытываем дефицита информации и получаем все оперативные сводки, в первую очередь финансового характера – о работе подразделений Национального банка, налоговой администрации в восточных регионах», - сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика.

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Минэкономразвития: ВВП Украины в 2015 году может вырасти на 3,5%

ВВП Украины в 2015 году, по оптимистичному сценарию, может вырасти на 3,5%, согласно базовому сценарию, ВВП вырастет на 1,7%, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

“По базовому сценарию, ожидается рост ВВП на уровне 1,7 процента (по сравнению с потенциальными возможностями экономики Украины оно будет оставаться относительно незначительным). По целевому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 3,5 процента, который будет проходить в условиях роста объемов производства во всех основных видах экономической деятельности”, - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, основную разницу между сценариями формирует прежде всего интенсивность процессов по стабилизации финансовой системы страны, осуществления структурных реформ и улучшения инвестиционного климата в стране.

По словам министра экономразвития Павла Шереметы, которые приводит пресс-служба, прогнозы обостряют желание все радикально пересмотреть и изменить. Нужны новые подходы, чтобы повысить показатели роста экономики до 7-8% в год.

Как сообщал УНИАН, согласно основным направлениям бюджетной политики на 2015 год, разработанным Кабинетом министров Украины, правительство прогнозирует рост реального ВВП на уровне 1,7% при годовой инфляции 5,4%.

Основные задачи бюджетной политики на 2015 год нацелены на дальнейшую стабилизацию государственных финансов и предполагают удержание предельного объема дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, а также удержание объема госдолга на экономически безопасном уровне, но не более 55% ВВП.

Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем обзоре прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем.

Международный валютный фонд ожидает снижения ВВП Украины в этому году на 5%, в то время как по прогнозам Всемирного банка ВВП страны снизится на 3%.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3%.

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«Укрзализныця» открывает предпродажу билетов в Крым с 1 по 15 июня

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") открывает предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, продажа на которые ранее оставалась закрытой из-за несогласованности ряда организационных вопросов с Россией, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» начала открывать предварительную продажу билетов на поезда в крымском направлении, отправляемых в рейс с 1 июня 2014 года. Билеты на поезда в указанном направлении будут продаваться на даты до 15 июня. На следующие даты продажа билетов будет открываться постепенно, при наличии достаточного пассажиропотока", - говорится в сообщении.

При этом на поезда в сообщении с аннексированным Крымом, как и прежде, будет действовать внутригосударственный тариф. Российские железные дороги (РЖД) согласовали открытие продажи билетов в крымском направлении на даты с 1 июня, о чем 21 мая сообщили «Укрзализныце» в телеграмме.

В частности, предварительная продажа билетов уже в ближайшие дни будет открыта на следующие поезда: № 86/ 85 Львов - Симферополь; № 88/87 Ковель - Симферополь; № 90/144-143/89 Днепропетровск - Кривой Рог - Симферополь; № 55/56 Сумы - Симферополь; № 81/82 Харьков - Симферополь; № 138/137 Кременчуг - Полтава - Симферополь; № 241/242 Харьков - Евпатория; № 47/48 Донецк - Севастополь; № 342/341 Луганск - Симферополь; № 12/11 Киев - Симферополь; № 28/27 Киев - Севастополь; № 132/131 Хмельницкий - Симферополь; № 215/216 Житомир - Симферополь; № 237/238 Киев - Симферополь; № 250/249 Чернигов - Симферополь; № 247/248 Киев - Евпатория (в случае увеличения пассажиропотока); № 310/309 Одесса – Симферополь.

Также предпродажа будет открыта и на ряд других поездов, в частности, № 100 /99 Минск - Симферополь; № 478/477 Минск - Симферополь; № 393/394 Полоцк - Симферополь; № 491/492 Витебск - Симферополь; № 496/ 495 Витебск - Евпатория; № 68/67 Симферополь - Москва; № 18/17 Севастополь - Москва; № 40/39 Симферополь - Москва; № 98/97 Керчь - Москва; № 486/485 Барановичи - Феодосия; № 160/159 Минск - Евпатория; № 494/ 493 Гродно - Полоцк - Симферополь; № 164/163 Минск – Евпатория.

Кроме того, «дочка» РЖД - Федеральная пассажирская компания в случае необходимости готова назначить следующие поезда: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, № 271/ 272 Санкт-Петербург – Евпатория, № 275/276 Санкт-Петербург – Феодосия, № 239/240 Мурманск – Симферополь, № 5/6 Москва – Севастополь, № 201/202 Москва - Евпатория, № 141/142 Екатеринбург – Симферополь, № 54/53 Пермь - Симферополь, № 184 /183 Воронеж – Симферополь, № 273/ 274 Архангельск - Воркута – Симферополь, № 253/254 Новосибирск – Симферополь.

«На сегодня решением ОАО «РЖД» для них установлена категория «по указанию», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 21 мая "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 204 поезда, которые будут курсировать с момента введения нового графика движения поездов на 2014-2015 годы - с 1 июня 2014 года, при этом предварительная продажа билетов на поезда в крымском направлении оставалась закрытой.

Международные пассажироперевозки на территорию аннексированного Россией Крымского полуострова за период с 1 по 12 мая 2014 года сократились на 59,5% - до 16,3 тыс. пассажиров по сравнению с 40,2 тыс. человек за аналогичный период 2013 года. Железные дороги также сократили пассажироперевозки с материковой части Украины в Крым - в 2,4 раза, до 60,2 тыс. пассажиров.

УНИАН