В Донецкой и Луганской областях проблемы со связью – боевики повредили линии

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» сообщает о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг в Донецкой и Луганской областях из-за повреждения линий связи в регионе, сообщается на официальном сайте компании.

«Трудности в работе услуг вызваны действиями посторонних сил, в результате которых были повреждены линии связи «Укртелекома», - сказано в сообщении.

По данным компании, трудности наблюдаться в предоставлении IP-услуг, то есть услуг широкополосного доступа к сети Интернет, входящих и исходящих звонков междугородной и международной связи.

На текущий момент «Укртелеком» уточняет детали и ликвидирует последствия повреждений.

«Специалисты «Укртелекома» делают все от них зависящее для ликвидации последствий повреждения и прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления связи в населенных пунктах данного региона», - отмечают в компании.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Они похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

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Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).