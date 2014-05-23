ТОП-10 (23 мая)

В Минфине отчитались, что купили армии за 7 млрд гривень

На Луганщине террористы взорвали железную дорогу

В Донецкой и Луганской областях проблемы со связью – боевики повредили линии

Долларизация депозитов в Украине составляет 43,4%

СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр по финансированию террористов

Украина увеличила импорт газа из Венгрии на 40%

Украинцы за два первых дня продажи купили 635 «военных» облигаций

Миллер пугает Европу пересмотром цены на газ

Украина будет ежедневно сообщать об объемах транзита российского газа в ЕС

Газовый контракт с Китаем лишь подчеркивает слабость России - СМИ

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В Минфине отчитались, что купили армии за 7 млрд гривень

Министерство финансов Украины сообщило о распределении дополнительного финансирования в сумме 7,1 млрд грн, выделенных парламентом в марте из резервного фонда государственного бюджета на сферу обороны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минфина, среди распределенной суммы 4,7 млрд грн направляется Министерству обороны, 2,3 млрд грн - Национальной гвардии и 143,8 млн грн - государственной пограничной службе.

В частности, 3,7 млрд грн направляется Министерством финансов на покупку, модернизацию и ремонт военной техники и вооружения, а также обеспечение военных средствами связи, 1,7 млрд грн на обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями и обслуживание техники.

Вместе с тем, почти 1,1 млрд грн выделяется на денежное обеспечение военнослужащих, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около 600 млн грн направляется министерством на обеспечение военных питанием, медикаментами и вещевым имуществом, а также оплату услуг перевозки и проведение учебных сборов.

Как сообщал УНИАН, для Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии планируется закупить 22 БТР-3Е, на их приобретение правительство выделяет 100 млн грн.

По состоянию на 20 мая в рамках акции «Поддержи Украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины для помощи Вооруженным Силам Украины от юридических и физических лиц поступило 125,2 млн грн.

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На Луганщине террористы взорвали железную дорогу

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с взрывом двухпутного участка пути группой неизвестных лиц, который произошел 22 мая в 21:30 на 57 км перегона Штеровка – Щетово (Луганская обл.), изменила маршрут курсирования ряда пригородных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, в связи с повреждением участка пути ДЖД внесла следующие изменения в график движения пригородных поездов: №6513 Дебальцево - Должанская будет курсировать до станции Петровеньки; №6512 Должанская –Дебальцево будет следовать со станции Петровеньки; №6505 Дебальцево – Штеровка будет курсировать до станции Петровеньки; №6060/6059 Штеровка - Ясиноватая будет следовать со станции Петровеньки; №6027 Ясиноватая - Красный Луч будет курсировать до станции Петровеньки; №6028 Красный Луч - Ясиноватая будет следовать со станции Петровеньки.

Кроме того, сообщение поезда №6059 Ясиноватая - Антрацит устанавливается в сообщении Ясиноватая - Петровеньки; №6510 Антрацит – Дебальцево 22 мая - в сообщении Петровеньки - Дебальцево; №6511 Дебальцево - Должанская - в сообщении Дебальцево - Петровеньки; №6514 Должанская - Дебальцево - в сообщении Петровеньки - Дебальцево; № 959/960 сообщением Дебальцево - Красная Могила - Дебальцево будут курсировать в сообщении Красная Могила – Щетово - Красная Могила; №963/964, 965/966 Штеровка – Яновский -Штеровка отменяются.

«Объемы повреждений железнодорожного полотна выясняются…В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в связи с несанкционированным перекрытием движения поездов на двух участках Донецкой железной дороги со 2 мая 17 пар пассажирских поездов по-прежнему курсируют по измененному маршруту через участок Лозовая—Павлоград—Красноармейск.

19 мая посторонние лица захватили управление ДЖД, что привело к приостановке движения грузовых поездов на Донецкой железной дороге. Позже, около 15:00 того же дня, грузовое движение на ДЖД было возобновлено.

Ночью 22 мая на железнодорожной станции "Славянский курорт" под городом Славянск (Донецкая обл.) после боевых действий были повреждены устройства электроснабжения.

22 мая в Лисичанске представители террористической организации «Луганская народная республика» полностью заблокировали мост и остановили движение транспорта в районе «Водной станции».

Также, с 22 мая Донецкая железная дорога в связи с блокированием железнодорожного моста боевиками на перегоне Насветевич—Рубежное закрыла движение на участке Сватово—Лисичанск и отменила 5 поездов в дальнем и пригородном сообщениях, а также изменила маршрут курсирования ряда поездов.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями. По факту создания террористических организаций уже открыты уголовные производства. В данное время они на этапе досудебного расследования.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

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В Донецкой и Луганской областях проблемы со связью – боевики повредили линии

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» сообщает о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг в Донецкой и Луганской областях из-за повреждения линий связи в регионе, сообщается на официальном сайте компании.

«Трудности в работе услуг вызваны действиями посторонних сил, в результате которых были повреждены линии связи «Укртелекома», - сказано в сообщении.

По данным компании, трудности наблюдаться в предоставлении IP-услуг, то есть услуг широкополосного доступа к сети Интернет, входящих и исходящих звонков междугородной и международной связи.

На текущий момент «Укртелеком» уточняет детали и ликвидирует последствия повреждений.

«Специалисты «Укртелекома» делают все от них зависящее для ликвидации последствий повреждения и прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления связи в населенных пунктах данного региона», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Они похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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Долларизация депозитов в Украине составляет 43,4%

Уровень долларизации депозитов за первый квартал 2014 вырос на 6,6 п.п. и составил 43,4% в связи с курсовой переоценкой, сообщается в монетарном обзоре Национального банка Украины, размещенном на сайте регулятора.

Согласно сообщению, удельный вес долларовых кредитов в общем объеме вырос на 7,8 п.п. и составил 41,8%.

"Уровень долларизации депозитов за этот период увеличился на 6,6 п. п. - до 43,4%, что, в частности, связано с курсовой переоценкой… Уровень долларизации кредитного портфеля банков рос, учитывая курсовую переоценку кредитов в иностранной валюте. По состоянию на начало апреля 2014 года этот показатель составлял 41,8%, тогда как в начале текущего года - 34,0%", - говорится в обзоре.

В отчете отмечается, что показатель долларизации кредитов остается на значительно более низком уровне, чем до кризиса 2008 года (к началу 2009 года - почти 60%).

Согласно отчету, в первом квартале 2014 года политическая и социальная напряженность в Украине негативно влияла на ожидания экономических субъектов, и это сказалось на увеличении курсовой волатильности гривны и повышении чистого спроса на иностранную валюту.

«Валютные нетто - поступления в этот период уменьшились до 51,2 млн долл. США по сравнению с 2,5 млрд долл. США в соответствующем периоде 2013 года», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, в первом квартале предложение иностранной валюты было меньше, чем спрос на нее в обоих сегментах межбанковского валютного рынка Украины. На безналичном рынке чистый спрос на иностранную валюту составил 4,7 млрд долл., с пиковым объемом 3 млрд долл., в феврале, на наличном рынке – 1,8 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в марте текущего года снизился на 3,2%, до 379,5 млрд грн в национальной валюте и на 7,1%, до 26,5 млрд долл. в иностранной валюте.

Объем депозитов в национальной валюте в марте снизился на 3,2% - до 379,5 млрд грн (с начала года - на 10,1%). В том числе депозиты физических лиц снизились на 5,3% (с начала года - на 12,8%) - до 221,2 млрд грн, юридических лиц - на 0,2% (с начала года - на 6,2%) - до 158,3 млрд грн.

Объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в марте снизился на 7,1% (с начала года - на 14,0%) - до 26,5 млрд долл. В том числе депозиты физических лиц снизились на 6,4% (с начала года - на 13,7%) - до 19,8 млрд долл., юридических лиц - на 9,0% (с начала года - на 15,0%) - до 6,6 млрд долл.

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СБУ в Киеве разоблачила конвертационный центр по финансированию террористов

Сегодня ночью в Киеве были разоблачены три банковских учреждения, через которые переводились в наличность миллионные суммы для финансирования сепаратистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

По его словам, в конвертационный центр также входили три юридических офиса, 20 квартир, несколько десятков транспортных средств.

Как отметил председатель СБУ, только с начала этого года в наличность было конвертировано 700 млн грн, в том числе для закупки оружия.

“У нас есть стойкое подозрение, что бывшее руководство Генпрокуратуры руководило и распределяло обязанности в этой структуре”, - сказал Наливайченко.

Он добавил, что, по имеющейся на данное время информации, только на протяжении прошлого года “было отмыто в этой стиральной машине 6 млрд грн”.

Наливайченко отметил, что СБУ будет настаивать на том, чтобы после завершения расследования состоялся открытый суд для того, чтобы граждане увидели, кто непосредственно из правоохранительных органов руководил этой структурой.

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Украина увеличила импорт газа из Венгрии на 40%

Украина с 23 мая увеличила суточные поставки природного газа по сравнению с предыдущим днем на 40% - до 3,689 млн кубометров с 2,621 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 19 мая составляли 22,5 тыс. кубометров, однако с 20 мая поставки увеличились до 2,5 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, 14 мая НАКом был подписан контракт с большой европейской компанией, который позволит кардинально увеличить объемы реверса газа с территории Венгрии.

Глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну».

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

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Украинцы за два первых дня продажи купили 635 «военных» облигаций

Украинцы приобрели через учреждения государственного «Ощадбанка» 635 казначейских обязательств «Военные» за два первых дня их продажи, 21 и 22 мая, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Как сообщается, в результате продажи банк получил 635 тыс. грн средств, которые в ближайшее время будут направлены на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины.

«Сотни неравнодушных граждан Украины посетили в течение двух последних дней учреждения «Ощадбанка» с особой миссией. Это украинцы разного возраста и профессии, но единые в своем патриотическом стремлении сохранить целостность и суверенитет страны, обеспечить ее мирное европейское будущее. Приобретая «Военные» сертификаты, они делают свой личный вклад в возрождение и укрепление украинской армии», - говорится в сообщении.

Банк напоминает, что к акции в поддержку украинской армии присоединились министр финансов Александр Шлапак и глава Национального банка Украины Степан Кубив, приобретя несколько десятков «военных» облигаций.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу обязательств населению с 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

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Миллер пугает Европу пересмотром цены на газ

Заключенный Россией крупный газовый контракт с Китаем может повлиять на цены на газ в Европе, зависящей от поставок российских энергоресурсов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу, сообщает Reuters.

После 10 лет переговоров Россия в среду подписала с Китаем 30-летний контракт на поставки газа, обещая субсидировать "взаимовыгодные условия". "Газпром" планирует продавать в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год - почти четверть от нынешних российских поставок в ЕС и Турцию, но не называет цену.

В пятницу глава Минэнерго Александр Новак сказал, что цена близка к $350 за 1.000 кубометров, в то время как средняя цена для Европы составила в 2013 году $370-380. По оценкам аналитиков, сам контракт, заключенный на фоне охлаждения с главным потребителем российского газа Европой, вряд ли можно назвать сверхприбыльным для России.

"Мы - Россия, "Газпром" - открыли для себя азиатский рынок газа... Цена контракта - $400 миллиардов. Можно предположить, что заключение этого контракта окажет влияние на цены на газ на европейском рынке... Со вчерашнего дня началась конкуренция за российские газовые ресурсы", - заявил Миллер.

Миллер не сказал, в какую сторону двинутся цены на российское топливо для Европы, страны которой в последние годы добились от российского концерна значительных скидок, а в последние месяцы оказались перед угрозой срыва российских поставок из-за политического конфликта между РФ и Украиной.

"Это бряцание оружием. По сути он пугает Европу появлением нового покупателя", - считает Виталий Крюков из аналитического агентства Small Letters.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай 21 мая 2014 года подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год.

Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, нежелание Миллера обнародовать цену на российский газ для Китая (после подписания долгожданного договора) говорит от том, что "Газпром" был вынужден согласиться на не слишком выгодную для него цену, которая значительно ниже стоимости газа для Евросоюза и, тем более, для Украины.

В свою очередь, оппозиционный политик Борис Немцов считает, что Россия получит от газовой сделки с Китаем 35 млрд долларов убытков. Поставки газа в Китай - это "сплошные убытки и грабеж России", написал он в своем блоге.

Справка УНИАН. Переговоры России и Китая о поставках газа шли с 2004 года. Сначала обсуждались два маршрута - западный и восточный - с объемом поставок до 70 млрд куб. м в год. Однако в марте 2013 года стороны договорились только о восточном маршруте с поставками газа до 38 млрд куб. м в год.

Основным спорным моментом в переговорах была цена на газ и формула ее индексации.

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Украина будет ежедневно сообщать об объемах транзита российского газа в ЕС

Госкомпания «Укртрансгаз» приступила к ежедневному раскрытию информации об объемах транзита российского газа в страны Западной Европы через газотранспортную систему Украины.

«Предоставление такой информации является очередным шагом по выполнению требований второго и третьего энергопакетов, внедрению стандартизированных европейских процедур работы операторов ГТС, что позволит улучшить качество взаимодействия ПАО «Укртрансгаз» с зарубежными и отечественными партнерами», - говорится в сообщении компании.

Транзитные потоки природного газа через территорию Украины осуществляются в страны западной Европы через газоизмерительные станции: «Ужгород» в направлении Словацкой республики, «Орловка» в направлении Румынии, «Берегово» в направлении Венгрии, «Дроздовичи» в направлении Республики Польша, «Теково» в направлении Румынии.

На сайте компании уже появились данные о транзите газа с 15 по 21 мая.

Как отметили в компании, публикация газового баланса формируется по закрытию «газовых суток», которые включают 24 часовой интервал времени и фиксируется в 9.00 (по киевскому времени).

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» присоединилась к системе отображения данных AGSI+ по стандартам ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE).

Кроме «Нафтогаза», информацию по объемам природного газа предоставляет 31 оператор подземных хранилищ газа из 15 стран-членов Европейского Союза.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Газовый контракт с Китаем лишь подчеркивает слабость России - СМИ

Из-за соглашения о поставках газа в Китай Россия выглядит еще слабее. Кажется, ей больше нечего предложить, кроме своей сырья для более развитых игроков международной политики.

Как сообщает ТСН, об этом пишет обозреватель журнала Time Рана Форухар.

Прежде всего, согласно оценкам Capital Economics, контракт с Китаем не так уж и выгоден для России. Ежегодно Москва будет получать от Пекина лишь 13 миллиардов долларов, важнейшим рынком для российского газа и нефти останется Европа.

Во-вторых, не случайно, что Россия подписала эту сделку именно сейчас, когда ее отношения с Западом и соседней Украиной обострились.

"Цена для Китая всего 350 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, российская сторона берет на себя большую часть усилий для развития необходимой инфраструктуры. Китайцы пока обязались потратить всего 20 миллиардов долларов, но на проект нужно не менее 55 миллиардов", - говорится в статье.

Соглашение лишь усиливает имидж России как неразвитого экспортера природных ресурсов, делает вывод Рана Форухар.

УНИАН