ТОП-10 (26 мая)

«Нафтогаз» готовится к встрече с «Газпромом» в суде

Украина за выходные увеличила импорт газа из Венгрии на 30%

Украина подписала соглашение со Всемирным банком по кредитам на $1,5 млрд

Украина надеется получить от ВБ еще $500 млн на стабилизацию банков

Доллар к закрытию межбанка упал до 11,92 грн

В Берлине завершился второй раунд газовых переговоров Украина-ЕС-Россия

У Яценюка рассказали об условиях выпуска НДС-облигаций

Всемирный банк дал Украине кредиты под 0,9% годовых

Шлапак: Украина решила вопрос с валютой для уплаты внешних долгов

Украинская биржа приостановила торги акциями «Богдан Моторс» из-за их значительного роста

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«Нафтогаз» готовится к встрече с «Газпромом» в суде

Кабинет министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» привлечь юридических консультантов для защиты прав и интересов Украины во время урегулирования газового спора с российской компанией «Газпром».

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 7 мая 2014 года.

Согласно документу, для данного случая Кабмин вывел «Нафтогаз Украины» из-под действия постановления №899 от 3 октября 2012 года, согласно которому госкомпаниям запрещено расходовать средства на информационно-консультативные, аудиторские и консалтинговые услуги, не имея утвержденного годового финансового плана.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если Украина и Россия до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

"Газпром" в мае выставил счет "Нафтогазу Украины" за июньский газ и намерен ждать его оплаты до 2 июня включительно, а в случае непоступления средств 3 июня поставки Украине будут прекращены.

По данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл. По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, Украина не признает данный долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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Украина за выходные увеличила импорт газа из Венгрии на 30%

Украина с 24 мая увеличила суточные поставки природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим днем на 30% - до 4,757 млн кубометров с 3,689 млн кубометров, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

Согласно информации венгерского оператора, среднесуточные поставки газа с 1 по 19 мая составляли 22,5 тыс. кубометров, однако с 20 мая поставки увеличились до 2,5 млн кубометров, а 23 мая суточные поставки уже достигли 3,689 млн кубометров.

В то же время, данный объем пока не достигает максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа в сутки.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, 14 мая НАК подписал контракт с крупной европейской компанией, который позволит кардинально увеличить объемы реверса газа с территории Венгрии.

Глава «Нафтогаза» отказался сообщить название компании, ссылаясь на «коммерческую тайну».

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

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Украина подписала соглашение со Всемирным банком по кредитам на $1,5 млрд

Члены правительства Украины подписали кредитные договоры со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью в 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, первый договор по кредиту на 750 млн долл. на политику развития подписал министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, второй договор на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения - министр финансов Украины Александр Шлапак, третий договор на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры - замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Григорий Семчук.

Со стороны Всемирного банка договоры подписал директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

Церемония подписания договоров состоялась в представительстве Всемирного банка в Украине.

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Украина надеется получить от ВБ еще $500 млн на стабилизацию банков

Правительство Украины планирует до конца июля подписать со Всемирным банком договор по еще одному кредиту на 500 млн долл. для стабилизации банковского сектора, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

«Мы работаем над рядом кредитов. Один из них – 500 млн долл. на повышение способности банковского сектора реагировать на вызовы. Мы планируем на конец июля выйти на подписание», - сказал он.

По словам министра, планируется предоставить деньги Фонду гарантирования вкладов физических лиц. «Часть средств пойдет на поддержку Фонда гарантирования вкладов, которому сейчас сложно и будет в дальнейшем, наверное, сложно. Средства пойдут фонду как кредит или как гранты для выполнения им своих обязательств», - добавил Шлапак.

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Доллар к закрытию межбанка упал до 11,92 грн

В понедельник, 26 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 11,9000/12,1000, к 12:00 цены понизились до 11,8500/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,8600/11,9200, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,2100/16,4850, к 12:00 цены ушли вниз до 16,1605/16,3030. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,1740/16,2620.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3491/0,3550, к 12:00 цены снизились 0,3469/0,3498. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3465/0,3491.

Читайте такжеКурс гривни будет в пределах 10,5-11,5 грн/долл. - экспертыНа международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3645.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9900/12,0500 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро составили 16,3390/16,4250 грн/евро.

По отношению к российскому рублю котировки гривни составили 0,3479/0,3517 грн/рубль.

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В Берлине завершился второй раунд газовых переговоров Украина-ЕС-Россия

В Берлине сегодня, 26 мая, состоялась трехсторонняя встреча Украина-Европейский Союз-Россия " по вопросам поставок российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно усиления энергетической безопасности Украины и решения спорных вопросов относительно цены на российский газ», - говорится в сообщении.

Сегодня во время брифинга директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сказал, что задачей второго раунда переговоров по газу между Россией, Украиной и Европейским Союзом является поиск компромиссных решений проблемы определения приемлемой цены на российский газ для Украины с точки зрения общепринятой рыночной практики газоснабжения в Европе.

При этом он отметил, что ЕС будет представлен комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером, украинская сторона - министром энергетики и угольной промышленности Юрием Проданом и представителями национальной акционерной компании "Нафтогаз", а Россия - министром энергетики Александром Новаком и представителями газового монополиста компании "Газпром".

"Заданием берлинского раунда будет поиск компромиссных решений проблемы определения приемлемой цены на российский газ для Украины с точки зрения общепринятой рыночной практики газоснабжения в Европе, побуждение российской стороны к переговорам и к отказу от практики навязывания своим торговым партнерам политически мотивированных цен на газ", - сказал Перебийнис.

Он добавил, что целью встречи будет попытка построить прозрачные, равноправные и недискриминационные условия сотрудничества с учетом европейских норм и стандартов в этой сфере.

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров ЕС - Украина - Россия состоялся 2 мая в Варшаве. После этого был еще один раунд на уровне технических экспертов.

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У Яценюка рассказали об условиях выпуска НДС-облигаций

Кабинет министров Украины обнародовал окончательно утвержденные условия выпуска облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования. Согласно постановлению правительства, опубликованному на веб-портале Кабмина, речь идет о выпуске пятилетних облигаций со ставкой купона на уровне учетной ставке Национального банка и номинальной стоимостью 1000 грн за одну облигацию.

«Минфин определяет объем выпуска облигаций, исходя из утвержденных реестров инвентаризации сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных на 1 января 2014 года», - говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, постепенное погашение основной суммы долга осуществляется посредством проведения каждые шесть месяцев в течение сего срока обращения выплат в размере 10% номинальной стоимости облигации. «Разница между номинальной стоимостью облигаций и общей суммой выплат с постепенным погашением основной суммы долга составляет амортизационную стоимость облигации», - говорится в документе.

Процентные платежи также насчитываются каждые шесть месяцев в течение срока обращения бумаг с учетом амортизационной стоимости бумаг.

«Постепенное погашение основной суммы долга и выплаты процентного дохода по облигациям осуществляются одновременно в безналичной форме на дату, определенную в глобальном сертификате в соответствие с условиями размещения. Если такая дата попадает на выходной день, выплата осуществляется в следующий рабочий день», - отмечается в постановлении правительства.

Как отмечается, возмещение сумм НДС осуществляется на основе поданного плательщиком налога заявления, данных налоговой отчетности и реестров инвентаризации сумм налога, задекларированных к возмещению 1 января 2014 года и не возмещенных на дату вступления в силу закона о госбюджете.

Как сообщал УНИАН, решение о выпуске НДС-облигаций Кабинет министров Украины принял на выездном заседании в Николаеве, 21 мая. Министерству доходов и сборов Украины уже поручено в двухнедельный срок предоставить все необходимые материалы инвентаризации плательщиков НДС, имеющих задолженность, для определения предельного объема выпуска бумаг. А в течение двух месяцев необходимо подготовить и утвердить реестры инвентаризации, составленные на основе заявлений плательщиков налога, желающих оформить возмещение ценными бумагами.

Комментируя принятое решение, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что в предыдущие годы власти фактически забрали у бизнеса 17 млрд грн средств, не отдав налог на добавленную стоимость. Сейчас, по словам Яценюка, правительство отдает бизнесу «инвестиционные бумаги». Под эти государственные инвестиционные бумаги каждый субъект предпринимательства прозрачно сможет получить средства в банковской системе Украины, отмечал Яценюк.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

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Всемирный банк дал Украине кредиты под 0,9% годовых

Кредитные средства Всемирного банка согласно подписанным сегодня договорам обойдутся Украине по ставке менее 1% годовых, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

«Кредиты Всемирного банка – это меньше 1% годовых, по ставке 0,9%», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о ставке процентов по кредитам на 1,48 млрд долл. согласно подписанным сегодня договорам.

Что касается двух кредитов коммунальным секторам от фонда чистых технологий по 50 млн долл., которые также будут предоставлены в рамках сегодняшних договоров, то по словам министра, ставка составит 1,2% годовых.

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Шлапак: Украина решила вопрос с валютой для уплаты внешних долгов

Правительство Украины решило вопрос привлечения валюты для уплаты по внешним обязательствам в 2014 году, сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров со Всемирным банком.

«Я считаю, что мы можем это утверждать», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос о том, можно ли утверждать, что правительство Украины решило вопрос с привлечением валюты для уплаты по внешним обязательствам в текущем году.

«Проблем у правительства с валютой, чтобы заплатить по внешним обязательствам, не будет никаких», - подчеркнул министр.

По его словам, что Украина привлекает достаточный объем финансирования на приемлемых условиях. В частности, кредиты Всемирного банка привлечены по ставке 0,9% годовых, а евробонды на 1 млрд долл. под госгарантии США размещены под 1,85% годовых.

Шлапак отметил повышенный интерес инвесторов к Украине, несмотря на не спадающее напряжение на востоке страны. В частности, в ходе последнего размещения евробондов облигации правительства Украины покупали не только пенсионные фонды, но и давние партнеры, которые с пониманием относятся к ситуации в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

Напомним, что Международный валютный фонд 7 мая перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества на 17 млрд долл. 19 мая Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США. 13 мая был подписан меморандум о макрофинансовой помощи от Евросоюза в объеме 1 млрд евро, первый транш которой в размере 100 млн евро поступил в Украину 20 мая.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл., или 721,837 млрд в гривневом эквиваленте, в том числе прямой госдолг правительства - 53,875 млрд долл., или 590,180 млрд в гривневом эквиваленте.

Как заявил министр финансов 18 апреля, Украина до конца года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.

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Украинская биржа приостановила торги акциями «Богдан Моторс» из-за их значительного роста

Украинская биржа приостановила до конца торговой сессии торги акциями компании «Богдан Моторс», которую связывают с победителем президентских выборов Петром Порошенко, в связи с возникновением ситуации ценовой нестабильности – значительным ценовым ростом данных бумаг, говорится в сообщении, размещенном на сайте Украинской биржи.

Как отмечается в сообщении, акции «Богдан Мотор» выросли с начала торговой сессии на 48,5%, цена последней сделки составила 0,0594 грн за акцию.

Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

УНИАН