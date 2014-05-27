У украинских министров появятся заместители по евроинтеграции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что в каждом министерстве появится заместитель министра по вопросам европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании правительства.

"В каждом министерстве теперь будет специалист по Европейскому Союзу, который будет помогать Украине выполнять Соглашение между Украиной и ЕС и приближать Украину к Евросоюзу и европейским стандартам. Также сегодня будет обнародовано решение о том, что во всех министерствах Украины вводится отдельная должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции", - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что "каждая реформа, которая необходима для Украины и которая отвечает европейскому стандарту, будет выполняться министерствами, и это ключевая задача, ключевой центр будет находиться в Кабинете министров".

