Кризис на Востоке может повториться и превратиться в голодный бунт миллионов - эксперт

По мнению эксперта, заводы востока потеряли свой ​​основной рынок и люди могут потерять работу. И если ничего не предпринимать, уже через несколько месяцев, у протестов появится мощный социальный подтекст.

"Поэтому, кроме самой АТО в зоне беспорядков, сейчас срочно нужно создавать фонд поддержки экспорта и закупать продукцию машиностроительных предприятий Востока с ее будущей реализацией. Если мы сейчас не этого не сделаем то уже через три -шесть месяцев мы потратим гораздо больше средств на помощь по безработице и восстановление инфраструктуры.

Одним из действенных вариантов по спасению оборонно-промышленого и энергомашиностроительного комплексов может быть его частичная приватизация. Примером может служить ГП "Завод им. Малышева". Предприятие срывает миллиардные контракты. А то, что выполняет, делает себе в убыток из-за старого оборудования. На сегодня потребность предприятия в инвестициях оценивается в более $200 млн. Но предприятие неспособно их привлечь. И уникальное предприятие просто умирает . Нам необходимо срочно продать одной из стран , которая является основным заказчиков бронетехники (Индия, Пакистан, Таиланд) 40-60 % ГП "Завод им . Малышева "под четкие инвестобязательства и обязанности загрузки завода заказами. Главное, мы получим эффективное управление предприятий, стабильные заказы, сохранение рабочих мест и нормальную себестоимость продукции . В военное время предприятие все равно будет работать на Украину. Но, главное, мы его сохраним и иметь на территории Украины высокотехнологичное машиностроительное предприятие вместо кучи корпусов который один за другим продаются для выплаты зарплаты", - рассказал эксперт.