ТОП-10 (27 мая)

Яценюк дал "Газпрому" два дня на снижение цены на газ

«Нафтогаз» не видит прогресса в переговорах с «Газпромом»

НБУ снизил ставки рефинансирования коммерческих банков

Вместо Миндоходов в Украине создана государственная фискальная служба

Межбанк закрылся долларом по 11,96 грн

Украина вывезла из оккупированного Крыма военного имущества на $1 млрд

Защищать интересы "Нафтогаза" в спорах с «Газпромом» будет норвежская компания

МВД отказалось от изготовления документов в ЕДАПС

Шлапак отчитался о выполнении госбюджета

Отток депозитов в Украине за 4 месяца превысил 75 млрд гривень

***

Яценюк дал "Газпрому" два дня на снижение цены на газ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже, передает корреспондент УНИАН.

«29 числа подходит к концу срок доарбитражного урегулирования спора между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом». Россия не сделала ни одного шага для урегулирования этого спора, времени не осталось.

«Если до 29 числа между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» не будут подписано соответствующего соглашения, которое б отвечало тем предарбитражным требованиям, которые Украина отправила почти месяца назад, то это означает, что мы будем встречаться с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже», - сказал Яценюк.

Яценюк отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

«Мы готовы заплатить за купленный газ. Святое дело - платить по своим обязательствам. Но должны быть подписаны документы, чтобы заплатить обязательство», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым. «А это ни много ни мало, в ценах российского «Газпрома», миллиард долларов. Я уже не говорю о сотнях миллиардов долларов, которые Россия украла у украинских граждан из-за аннексии Крыма», - сказал глава правительства.

Яценюк также напомнил, что Украина уже не раз предлагала американским и европейским партнерам в рамках работы Европейской энергетической хартии «по-новому построить энергетический рынок Европы».

«Речь идет о том, чтобы российский газ продавался не на границе Украины и ЕС, а на границе России и Украины. Это означает, что украинская газотранспортная система должна быть использована всеми сторонами, и модернизироваться, и эксплуатироваться нашими европейскими партнерами и партнерами из США, - сказал глава правительства. – Наши газовые хранилища должны быть наполнены газом, и этот газ должен принадлежать нашим украинским, европейским партнерам, американским компаниям. Если хочет заходить Россия – пожалуйста. Мы всем дадим доступ, так как этого требует международное законодательство».

Кроме этого, присутствующий на заседании правительства министр финансов Александр Шлапак сказал, что на сегодняшний день есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед «Газпромом», но пока не понятна цена на российский газ.

«Накоплена необходимая сумма для того, чтобы произвести расчет с российскими партнерами, но ясности на сегодняшний день пока нет, какая цена будет газа. А поэтому посчитать достаточность денег для того, чтобы сбалансировать и подстраховать НАК «Нафтогаз Украины» не представляется возможным», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

***

«Нафтогаз» не видит прогресса в переговорах с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» констатирует отсутствие реального прогресса в переговорах с российским монополистом «Газпромом» относительно пересмотра цены на газ, который используется в качестве рычага политического давления Кремля на Украину.

«Российская сторона продолжает занимать неконструктивную позицию и требует безусловного погашения всех выставленных счетов, включая и спорные суммы», - говорится в сообщении «Нафтогаза» по итогам завершившегося 26 мая очередного раунда трехсторонних переговоров в составе Украина – Россия – ЕС по вопросам поставок российского газа в Украину.

«Украинская сторона еще раз озвучила необходимость пакетного соглашения, которое будет регламентировать погашение выставленных счетов, с одной стороны, и условия дальнейших поставок газа в Украину, включая вопрос временной цены газа до завершения спора путем переговоров или арбитражного урегулирования, с другой», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, российская сторона также не согласилась с предложением Еврокомиссии по урегулированию ситуации.

НАК "Нафтогаз Украины" в очередной раз подтвердила свою готовность погасить неоплаченные счета при условии достижения цивилизованного компромисса, который будет гарантировать бесперебойность поставок газа в Украину.

«В связи с тем, что сегодняшние переговоры не дали результата, ожидается, что следующий раунд трехсторонних переговоров будет проведен до конца текущей недели», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

***

НБУ снизил ставки рефинансирования коммерческих банков

Национальный банк Украины с 27 мая снизил процентные ставки рефинансирования коммерческих банков.

Об этом говорится в постановлении регулятора "Об отдельных вопросах рефинансирования банков", которое опубликовано в газете «Урядовый курьер» 27 мая. Документ вступает в силу со дня опубликования.

“Размер процентной ставки по стабилизационным кредитам во время предоставления такого кредита/изменения условий кредитного договора в части продления срока пользования таким кредитом определяется в годовых процентах на уровне полторы учетных ставки НБУ”, - говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, размер ставки за пользование кредитами для сохранения ликвидности банков, которые предоставлены после 15 апреля 2014 года, снижен до уровня двойной учетной ставки НБУ, размер ставки за пользование кредитами для поддержки ликвидности банков, разработавших программу финансового оздоровления, выданными после 1 марта 2014 года, снижен до уровня полторы учетных ставки НБУ.

При этом, измененная процентная ставка на протяжении срока действия кредитного договора изменению не подлежит.

Согласно сообщению, такое снижение ставок должно способствовать безопасности и финансовой стабильности банковской системы, защите интересов вкладчиков и кредиторов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2014 года по сравнению с мартом сократил объем рефинансирования банков на 27,6% - до 23,4 млрд грн.

Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям за апрель составила 15,54% годовых (с начала года — 13,41% годовых).

Национальный банк Украины с 15 апреля увеличил учетную ставку с 6,5% до 9,5%. Нацбанк объяснил это ускорением темпов инфляции с начала года и девальвацией национальной валюты. Данная мера вместе с другими стабилизационным мерами должна повысить привлекательность банковских депозитов, а также положительно повлияет на валютный рынок Украины.

***

Вместо Миндоходов в Украине создана государственная фискальная служба

Кабинет министров Украины принял решение о создании государственной фискальной службы по вопросам налоговой и таможенной политики, заседание которой может состояться уже 2 июня текущего года, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, наиболее вероятной темой заседания станет отчет о борьбе налоговых и таможенных органов с налоговыми ямами и схемами уклонения от уплаты налогов.

"2 июня мы с вами проведем совещание. У нас создана государственная фискальная служба Украины, и я хотел бы, чтобы второго числа они (кураторы налоговых и таможенных органов - УНИАН) отчитались о борьбе с налоговыми ямами, о том, как они ликвидировали коррупцию на таможне или не ликвидировали, и о том, как мы работаем с бизнесом, в первую очередь, органы налоговой службы. И далее, мы будем принимать в том числе и кадровые решения", - сказал премьер.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что находящееся в стадии ликвидации Министерство доходов и сборов не предпринимает адекватные шаги по пресечению поступления на территорию Украины товаров контрабандным путем и ликвидации «серых схем».

Кроме того, министр финансов назвал работу министерства полупрозрачной, уточнив, что общественность не влияет на принятие решений и не участвует в разрешении конфликтных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров принял решениеликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенные службы Министерству финансов Украины. К середине апреля Яценюк поручил руководству налоговых и таможенных органов ликвидировать все серые схемы, однако в середине мая заместитель министра доходов и сборов Украины Виталий Науменко заявил, что за два месяца полностью искоренить коррупцию на региональных таможнях невозможно, так как для этого необходимо повысить заработную плату сотрудникам, а также провести кадровые изменения.

***

Межбанк закрылся долларом по 11,96 грн

Во вторник, 27 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,9500, к 12:00 сузился спрэд до 11,8500/11,9200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8900/11,9600, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0400/16,3155, к 12:00 цены составили 16,1650/16,2665. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,2220/16,3235.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены повысились до 0,3459/0,3488.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3640/1,3665.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 11,660821.

Министр финансов Украины Александр Шлапак вчера заявил, что правительство Украины располагает всеми возможностями не допустить волатильности на валютном рынке и дальнейшего обесценивания гривни.

Он не уточнил, до какого уровня будет укрепление гривни, сообщив, что этот вопрос будет еще обсуждаться, но курс на уровне 10,5 грн/долл. позволяет сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами.

***

Украина вывезла из оккупированного Крыма военного имущества на $1 млрд

Власти Украины продолжают вывоз с территории оккупированного Россией Крыма украинской техники, оружия и военного имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе и.о. президента Украины, стоимость уже выведенного имущества и военной техники превышает 1 млрд долл.

В целом по состоянию на 27 мая с территории Крыма на материковую часть прибыло около 5 тыс. человек. Из них около 4 тыс. - военнослужащие.

Количество вооружения и военной техники, вывезенной из Крыма, составляет более 2 тыс. единиц. В частности, авиационной техники - 75 единиц, кораблей - 32 единицы, автомобильной техники - 1341 единица, ракетно-артиллерийского вооружения - 120 единиц, бронетехники - 121 единица, техники связи - 201 единица, техники оперативного обеспечения - 302 единицы, техники тыла - 400 единиц и др.

Параллельно проводится выведение техники Национальной гвардии и военного имущества пограничников, говорится в сообщении.

***

Защищать интересы "Нафтогаза" в спорах с «Газпромом» будет норвежская компания

НАК «Нафтогаз Украины» привлекает норвежскую юридическую компанию Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Как говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», «Нафтогаз» заплатит за услуги норвежской компании 1,3 млн евро. Контракт заключается до конца 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если Украина и Россия до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

***

МВД отказалось от изготовления документов в ЕДАПС

В Министерстве внутренних дел уверяют, что полностью ликвидировали коррупционные связи с консорциумом «ЕДАПС», который изготовлял бланки документов строгой отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

“МВД имело коррупционные схемы, много говорилось о связях с фирмой «ЕДАПС». Она выпускала паспорта, все бланки строгой отчетности и др. Цены прыгали от нескольких гривень до сотен. Они менялись не по какой-то технологии, а так, как кому хотелось”, - отметил он.

“Поэтому мы, в соответствии с поручением министра внутренних дел, полностью ликвидировали любые связи МВД с этой частной фирмой”, - отметил Чеботарь.

Также Чеботарь заметил, что функцию по изготовлению документов МВД передало Нацбанку Украины. На сегодняшний день все заказы МВД выполняет подчиненный Нацбанку полиграфкомбинат «Украина».

По его словам, теперь водительское удостоверение будет стоить на 43% дешевле.

«ЕДАПС» не могли ликвидировать раньше, потому что вся структура имела своих патронов на всех ступенях власти”, - отметил Чеботарь и добавил, что эта деятельность расследуется.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в МВД заявили, что правоохранители разоблачили ряд коррупционных схем, связанных с деятельностью концерна «ЕДАПС».

14 мая Чеботарь заявил, что изготовление водительских удостоверений и техпаспортов стало на 40% дешевле. Снижение цены, по его словам, связано с тем, что удостоверение водителей и другие документы строгой отчетности изготовляет не «ЕДАПС», а полиграфкомбинат «Украина».

«Сегодня Министерство внутренних дел Украины передало все функции по изготовлению удостоверений водителей и других документов строгой отчетности Национальному банку Украины. Хочу констатировать, если при изготовлении предприятием «ЕДАПС» удостоверения водителя стоило 198 гривен, то теперь – 114 гривень, а это меньше на 40 процентов их стоимости. Столько же будет стоить и техпаспорт», – отметил Чеботарь.

По его словам, в ближайшее время такие изменения произойдут и в сфере изготовления паспортов.

***

Шлапак отчитался о выполнении госбюджета

Дефицит общего фонда государственного бюджета в январе-апреле текущего года составил 7,8 млрд грн, и бюджет текущего года будет выполнен, сказал министр финансов Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель текущего года на заседании Кабинета министров.

«В январе-апреле мы выполнили государственный бюджет с дефицитом по общему фонду 7,8 млрд», - сказал он. По словам министра, это значительно меньше позволенных до конца текущего года 68 млрд грн и установленных на текущий период 31 млрд грн. «Бюджет 2014 года Украиной будет выполнен», - добавил Шлапак.



Как отметил министр, доходы госбюджет за январь-апрель составили 120,6 млрд грн, что на 14,4 млрд грн или почти на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По его словам, в общий фонд госбюджета за 4 месяца поступило 106,2 млрд грн, что на 14,8 млрд грн или более чем на 16% больше, чем в прошлом году.



Шлапак подчеркнул, что выполнение госбюджета налоговыми и таможенными органами стало возможным только после внесения изменений в госбюджет, в то время как ранее доходная часть пополнялась за счет перечислений суммы превышения доходов над расходами от Национального банка Украины. «21 млрд грн Национальным банком уже перечислено в госбюджет превышений доходов над расходами», - сказал он.



Читайте такжеВ Минфине обещают курс по 11 гривень за доллар



В то же время, министр отметил, что Миндоходов и сборов не принимает достаточных мер для борьбы с контрабандными и серыми схемами на таможне. «Наше министерство доходов и сборов, не смотря на категорическое требование премьер-министра, остается полузакрытым», - сказа Шлапак и добавил, что премьер поручил 2 июня провести расширенное совещание с налоговиками, провести «препарирование» доходов госбюджета и сделать выводы.



Читайте такжеОтток депозитов в Украине за 4 месяца превысил 75 млрд гривень



Что касается расходов госбюджета, то по словам Шлапака, они составили 127,3 млрд, в том числе расходы общего фонда 114 млрд или 92% росписи госбюджета. «Имеем недовыполнение госбюджета по расходам. Социальные расходы общего фонда госбюджета профинансированы в размере 96 млрд или на 100%. Полностью на 100% обслуживается государственный долг, хотя он для нас обошелся за 4 месяца этого года на 12 млрд дороже или на 37%, чем мы планировали, из-за курса», - сказал он.

Министр отметил, что также в полной мере выполняются обязательства перед Пенсионным фондом, дефицит которого профинансирован на 100% в объеме почти 28 млрд грн, но некоторые сложности с финансирование госбюджета имеются. «Основные проблемы связаны с недостатком средств на казначейском счете. 1,5 млрд грн задолженности перед центральными органами исполнительной власти», - сказал Шлапак. Также, по его словам, возникают сложности с финансированием дефицита «Нафтогаза» и дефицитом Пенсионного фонда, который остается несбалансированным, поскольку дефицит вырос на 2 млрд грн с начала года.

В отношении местных бюджетов, Шлапак отметил, что в общий фонд местных бюджетов поступило 24 млрд грн, и таким образом плановые показатели выполнены на 101,2%, в том числе по Киевской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областям выполнение на 102-103%. В то же время, по 10 регионам недовыполнение местных бюджетов, в первую очередь в Запорожской, Полтавской и Харьковская областях. «В целом, из 667 бюджетов чуть больше половины, 335 выполняются, по 332 эти показатели не выполняются», - сказал он.

Министр подчеркнул, что правительство своевременно перечисляет все межбюджетные трансферты местным бюджетам и обеспечивает краткосрочными кредитами, но задолженность перед местными бюджетами есть. «Мы имеем, к сожалению задолженность, по незащищенным расходам, в размере 3,5 млрд грн… Сегодня мы преступаем к ее погашению», - сказал Шлапак, и сообщил, что сегодня будет перечислено 2,4 млрд грн, в том числе 70% - на местные бюджеты, 30% - для погашения задолженности перед центральными органами исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48% или на 429 млн грн меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года. По информации Минфина, показатель дефицита составил 6% годового показателя согласно госбюджету на текущий года с изменениями от 27 марта.

Сводный бюджет в первом квартале был сведен с профицитом в 496,9 млн грн., в то время как за аналогичный период прошлого года – с дефицитом в 5,683 млрд грн. Дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-марта 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 37,9% - до 4,375 млрд грн.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

***

Отток депозитов в Украине за 4 месяца превысил 75 млрд гривень

Отток депозитов в банковской системе Украины превысил 75 млрд грн, сказал министр финансов Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель текущего года на заседании Кабинета министров.

«Нестабильная ситуация в работе банковского сектора, более 75 млрд - отток депозитов, а это приводит к недостатку кредитного ресурса и нестабильности валюты», - сказал Шлапак.

По словам министра, недостаток кредитных ресурсов отражается на показателях государственного бюджета, поскольку Минфин не может выйти на внутренние рынки заимствований.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему, в частности, с начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 40% - до 11,66 грн/долл. по курсу на 26 мая.

Объем депозитов в украинских банках в апреле текущего года снизился на 0,3%, до 378,6 млрд грн в национальной валюте, и на 4,1%, до 25,5 млрд долл. в иностранной валюте. С начала года, в январе-апреле, объем депозитов в национальной валюте снизился на 10,3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 17,3%.

По информации Национального банка Украины, отток средств с депозитных счетов в апреле по сравнению с предыдущими месяцами замедлился как в национальной, так и в иностранной валюте.

Средневзвешенная ставка по депозитам в нацвалюте в апреле по сравнению с мартом выросла до 12,60% годовых с 12,18%, в иностранной – снизилась до 6,54% с 6,65%.

УНИАН