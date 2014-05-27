На Донбассе проблемы со связью - между Краматорском и Славянском поврежден кабель

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» сообщил о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг в Донецкой области в связи с повреждением оптоволоконного кабеля линии передачи, говорится на официальном сайте компании.

«Укртелеком» сообщает, что сегодня с 10:00 наблюдаются временные трудности в предоставлении телекоммуникационных услуг, а именно широкополосного доступа в интернет, входящих и исходящих звонков междугородной и международной связи, для абонентов Святогорска и Красного Лимана Донецкой области», - сказано в сообщении.

По данным компании, сложности в работе услуг вызваны повреждением оптоволоконного кабеля на участке Краматорск-Славянск.

«Специалисты «Укртелекома» прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления услуг связи в указанных населенных пунктах. К сожалению, назвать точное время возобновления невозможно из-за проведения антитеррористической операции в этом регионе», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

