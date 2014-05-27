МВД отказалось от изготовления документов в ЕДАПС

В Министерстве внутренних дел уверяют, что полностью ликвидировали коррупционные связи с консорциумом «ЕДАПС», который изготовлял бланки документов строгой отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

“МВД имело коррупционные схемы, много говорилось о связях с фирмой «ЕДАПС». Она выпускала паспорта, все бланки строгой отчетности и др. Цены прыгали от нескольких гривень до сотен. Они менялись не по какой-то технологии, а так, как кому хотелось”, - отметил он.

“Поэтому мы, в соответствии с поручением министра внутренних дел, полностью ликвидировали любые связи МВД с этой частной фирмой”, - отметил Чеботарь.

Также Чеботарь заметил, что функцию по изготовлению документов МВД передало Нацбанку Украины. На сегодняшний день все заказы МВД выполняет подчиненный Нацбанку полиграфкомбинат «Украина».

По его словам, теперь водительское удостоверение будет стоить на 43% дешевле.

«ЕДАПС» не могли ликвидировать раньше, потому что вся структура имела своих патронов на всех ступенях власти”, - отметил Чеботарь и добавил, что эта деятельность расследуется.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в МВД заявили, что правоохранители разоблачили ряд коррупционных схем, связанных с деятельностью концерна «ЕДАПС».

14 мая Чеботарь заявил, что изготовление водительских удостоверений и техпаспортов стало на 40% дешевле. Снижение цены, по его словам, связано с тем, что удостоверение водителей и другие документы строгой отчетности изготовляет не «ЕДАПС», а полиграфкомбинат «Украина».

«Сегодня Министерство внутренних дел Украины передало все функции по изготовлению удостоверений водителей и других документов строгой отчетности Национальному банку Украины. Хочу констатировать, если при изготовлении предприятием «ЕДАПС» удостоверения водителя стоило 198 гривен, то теперь – 114 гривень, а это меньше на 40 процентов их стоимости. Столько же будет стоить и техпаспорт», – отметил Чеботарь.

По его словам, в ближайшее время такие изменения произойдут и в сфере изготовления паспортов.

