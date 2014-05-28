ТОП-10 (28 мая)

Украина в апреле приостановила импорт нефти

Украина сократила дефицит госбюджета более чем вдвое

Украина за четыре месяца увеличила импорт газа на 2,3%

Минфин привлек в госбюджет $214,8 млн и 20 млн гривень

Австралийские компании могут инвестировать в украинский LNG-терминал

Газ из США поможет Украине противостоять шантажу России - сенатор

Правительство направило в Раду законопроект о налоговой амнистии

"Газпром" 3 июня ограничит поставки газа в Украину, если не будет предоплаты - Миллер

«Укрзализныця» сократит количество поездов в Крым и Россию

Украина за 10 дней выплатит все долги за газ, если РФ снизит цену - Яценюк

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Украина в апреле приостановила импорт нефти

Украина в апреле 2014 года не импортировала нефть, тогда как в марте текущего года объем импорта составлял 30,5 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти за 4 месяца текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 33,2% — до 253,9 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-апреле 2014 года сократились по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 19,6% - до 983 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-апреле 2014 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2013 года на 17% - до 1,2 млн тонн. В апреле переработка сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 27,4% - до 204,6 тыс. тонн.

Прекращение импорта нефти в апреле текущего года может быть связана с полной остановкой Одесского нефтеперерабатывающего завода, имущество которого сейчас находится под арестом в связи с судебными разбирательствами его собственника — скандально известного бизнесмена Сергея Курченко.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

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Украина сократила дефицит госбюджета более чем вдвое

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-апреля 2014 года составил 6,930 млрд грн, что в 2,3 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 16,145 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-апрель 2014 составил 6,930 млрд гривень, что соответствует 10,1% годового показателя, утвержденного Верховной Радой Украины в законе о бюджете с изменениями от 27 марта 2014 года (годовой показатель – 68,564 млрд гривень)», - говорится в сообщении Минфина.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-апрель 2014 года составил 2,858 млрд грн, что в 6,6 раза ниже показателя дефицита за январь-апрель 2013 года. Дефицит общего фонда госбюджета по итогам 4 месяцев т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 2,3 раза - до 7,799 млрд грн.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 120,555 млрд грн, что на 14,437 млрд грн, или на 13,6%, больше аналогичного показателя прошлого года. Общая сумма доходов сводного бюджета за январь-апрель т.г. составила 152,050 млрд грн, что на 14,300 млрд грн, или на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактические поступления в общий фонд госбюджета за указанный период против аналогичного показателя 2013 года выросли на 14,821 млрд грн, или на 16,21%, - до 106,241 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за январь-апрель 2014 года составили 127,284 млрд грн, что на 5,577 млрд грн, или на 4,58%, больше показателя за январь-апрель прошлого года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за этот период составила 154,718 млрд грн, что на 0,9%, или на 1,328 млрд грн, меньше соответствующего показателя 2013 года. Кассовые расходы общего фонда госбюджета за четыре месяца составили 114,297 млрд грн, что больше соответствующего показателя прошлого года на 4,4%, или на 4,802 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48%, или на 429 млн грн, меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

27 мая министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя финансовые показатели страны за январь-апрель, сообщил, что дефицит общего фонда госбюджета за этот период составил 7,8 млрд грн, и заявил, что Украина выполнит бюджет текущего года.

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Украина за четыре месяца увеличила импорт газа на 2,3%

Украина за январь-апрель 2014 года увеличила импорт природного газа, боле 95% которого приходится на российское топливо, на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 8,753 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в апреле 2014 года импорт природного газа увеличился по сравнению с апрелем 2013 года на 79,6% - до 2,661 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

После смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

28 мая 2014 года истекает месячный срок предарбитражного процесса. Если Украина и Россия до этого времени не урегулируют газовые споры, то «Нафтогаз Украины» и «Газпром» вступят в затяжной судебный процесс в Стокгольмском арбитраже.

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Минфин привлек в госбюджет $214,8 млн и 20 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 27 мая, привлекло в госбюджет 214,770 млн долл. и 20,063 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что ранее Минфин не планировал размещение валютных облигаций в мае текущего года.

Минфин привлек валютные средства в результате размещения облигаций в долларах США на 14 дней под 3% годовых, удовлетворив все 8 поданных заявок. Гривневые средства привлечены в результате размещения 2-летних облигаций под 17% годовых по двум из трех поданных заявок.

По информации Минфина, в результате аукциона в госбюджет привлечено 2,543 млрд грн по курсу НБУ.

Как сообщал УНИАН, Минфин в мае провел два аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 2,246 млрд грн. Предыдущий аукцион Минфина 20 мая завершился безрезультатно.

По оперативным данным Госказначейства на 26 мая, с начала года в госбюджет поступило 68,393 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга — 14,722 млрд грн.

По состоянию на 27 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 286,878 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 177,263 млрд грн, в собственности банков — 83,571 млрд грн, нерезидентов — 16,007 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Австралийские компании могут инвестировать в украинский LNG-терминал



Австралийские компании рассматривают возможность инвестирования в строительство LNG-терминала в Одесской области, необходимого для поставок сжиженного газа в Украину.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Украине Джейн Маргарет Данн в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Украиной Павлом Шереметой, сообщила пресс-служба министерства.

“Австралийские компании заинтересованы рассмотреть возможность привлечения инвестиций в проект «LNG Украина», - сообщила Данн, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, австралийские компании имеют необходимые технологии и опыт в реализации совместных проектов в энергетической сфере, в частности с Польшей.

В свою очередь, Шеремета заявил, что правительством запланированы мероприятия по диверсификации источников поставок газа в Украину, к ним относится и реализация проекта «LNG Украина» с целью поставки сжиженного газа в Украину.

По словам министра, прогнозная стоимость природного газа после регазификации будет значительно меньше сегодняшней цены на российский газ для Украины, что имеет важное значение для развития промышленности.

«Наш интерес заключается в том, чтобы промышленные предприятия Украины могли получать сжиженный газ по экономически обоснованным ценам. Сейчас нас интересуют долгосрочные контракты, которые сегодня выглядят гораздо более перспективно, чем спотовый рынок, который является достаточно дорогим», - подчеркнул Шеремета.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно было координировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приемке сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте составляет 25%+1 акция.

26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан бывшим главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы представителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это. После этого инцидента Госинвестрпоекту не удавалось привлечь нового инвестора.

19 ноября 2013 года было подписано соглашение между Национальным проектом «Эл Энджи Терминал» и компанией Excelerate Energy Limited Partnership (США) о существенных условиях договора фрахта, предусматривающих предоставление в аренду FSRU судна вместимостью 138 тыс. куб. м или 151 тыс. куб. м в период с первого квартала 2015 года сроком на 5 (10) лет.

2 апреля новоизбранный премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров намерен продолжать реализацию проекта по строительству LNG-терминала в Одесской области в рамках выполнения программы по диверсификации поставок газа в Украину.

Спарвка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.

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Газ из США поможет Украине противостоять шантажу России - сенатор

Правительство США блокирует снятие ограничений на экспорт сжиженного газа, несмотря на его коммерческую привлекательность, заявил сенатор Тед Круз в ходе круглого стола в Киеве.

“Что мешает экспорту больше всего – это правительственные барьеры. В правительстве США есть 22 ходатайства о снятии барьеров на экспорт сжиженного газа, но они ожидают решения правительства”, - сказал он.

“Эти проекты не реализуются не потому, что они не выгодны, а потому, что правительство блокирует их”, - добавил Круз.

По его словам, 22 ходатайства в случае их принятия правительством позволят убрать все барьеры, мешающие свободно экспортировать сжиженный газ, в том числе и в Украину, что позволит нам существенно сократить энергозависимость от России.

Сенатор отметил, что энергия на сегодняшний день является самым эффективным средством экономического шантажа, который использует Россия, пытаясь подчинить Украину своему влиянию.

Реализация проектов по экспорту американского газа позволит решить сразу три задачи. Во-первых, это поможет Украине противостоять энергетическому шантажу России, во-вторых, станет серьезной платой РФ за нарушение украинского суверенитета, и в-третьих, это создаст рабочие места и приведет к экономическому росту и в Украине, и в США, считает Круз.

Он призвал украинское правительство развивать соответствующую инфраструктуру, чтобы Украина получила более широкие возможности поставлять энергоресурсы из стран Европы и США.

Как сообщал УНИАН, украинские власти пытаются диверсифицировать поставки природного газа, основная часть которого на сегодняшний день импортируется из России, которая в начале второго квартала 2014 года, пользуясь монопольным положением на украинском рынке, подняла цену в 1,5 раза - до 485,5 долл. за тыс. куб. м газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит нашей стране увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Украина в 2014 году может импортировать по реверсной схеме из Европы около 6 млрд куб. м газа.

2 апреля государственный секретарь США Джон Керри на Совете ЕС-США по энергетике заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут экспортировать газ в Европу в 2015 году. По его словам, США намерены поставлять больше газа, чем его потребляет ЕС.

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Правительство направило в Раду законопроект о налоговой амнистии

Кабинет министров передал в Верховную Раду ранее одобренный проект закона о введении в Украине механизма налоговой амнистии, предполагающего освобождение налогоплательщиков от финансовой, административной и уголовной ответственности за сознательное занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, сформированных на 1 января 2014 года.

По информации, размещенной на веб-портале Верховной Рады, законопроект № 4930 о внесении изменений в Налоговый кодекс зарегистрирован 26 мая текущего года.

Согласно проекту закона, налоговый компромисс применяется к налогоплательщикам, подавшим по заранее установленной форме уточняющий расчет налоговых обязательств, и влечет уплату части уточненных обязательств в бюджет. «Сумма, подлежащая уплате, составляет 15% от заниженного обязательства налога на прибыль и\или на добавленную стоимость и выплачивается в течении 60 дней с момента согласования уточненных платежных данных, - говорится в проекте закона. - При этом 85% такой суммы считаются погашенными, на них не распространяются штрафные санкции или пени».

Уточняющий расчет обязательств, как сказано в законопроекте, потребует дополнительной сверки данных, которую проведут контролирующие органы. В случае, если налогоплательщик при оценке обязательств допустил ошибки или нарушения, налоговые органы в течение 10 дней пришлют такому налогоплательщику специальный запрос с указанием ошибок.

«Если такой запрос не придет, сумма налоговых обязательств считается согласованной», - говорится в законопроекте.

При этом компромисс считается недостигнутым, а ответственность за нарушения законодательства – неснятой, в случае, если налогоплательщик не обратился с ходатайством о применении компромисса или не исправил ошибки при уточнении налоговых обязательств в соответствии с рекомендациями налоговых органов, изложенными в запросе.

В то же время, в случае выполнения налогоплательщиком всех условий компромисса, его действия по уклонению от уплаты налогов и уменьшению обязательств, сформированных на 1 января 2014 года, считаются неумышленными.

«Добровольная акция декларирования неуплаченных платежей в бюджет является определенным компромиссом между налогоплательщиками и государством, а результатом такого взаимопонимания являются платежи в бюджет», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Внедрение норм законопроекта, как ожидается, обеспечит дополнительные поступления в бюджет, улучшит условия развития в Украине открытой, прозрачной экономики и будет способствовать ее детенизации.

Как сообщал УНИАН, законопроект о налоговом компромиссе был рассмотрен на выездном заседании правительства в Николаеве 21 мая. В Министерстве доходов и сборов Украины отметили, что документ является международной практикой и отвечает интересам деловых кругов.

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"Газпром" 3 июня ограничит поставки газа в Украину, если не будет предоплаты - Миллер

Ограничение поставок газа в Украину будет введено с 10.00 третьего июня в случае, если не будет поступления предоплаты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер сказал на совещании с участием президента РФ Владимиром Путиным.

«Счет нашим украинским коллегам выставлен по оплате за июнь. Срок оплаты - 2 июня до конца дня включительно. В том случае, если Украина не перечислит деньги, то с 10 часов утра 3 июня, во вторник, будет введено ограничение поставок газа в Украину», - сказал Миллер.

Как сообщал УНИАН, по информации главы Минэнерго РФ Александра Новака, Россия может отказать от предоплаты при поставках газа в Украину только после погашения накопившейся задолженности за уже поставленное топливо.

13 мая "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки. По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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«Укрзализныця» сократит количество поездов в Крым и Россию

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступит в силу с 1 июня 2014 года, намерена сократить количество поездов в направлении аннексированного Крымского полуострова и России в связи с падением пассажиропотока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь Бреус.

В частности, в направлении стран СНГ в апреле-мае текущего года пассажиропоток уменьшился в среднем на 40%. В этой связи в действующем графике «Укрзализныця» уже отменила поезд №4/3 Киев – Москва, а в новом графике отменит 9 пар поездов в направлении России, из них 3 пары поездов формирования «Укрзализныци», 6 пар поездов Российских железных дорог. Также с 1 июня 5 пар поездов будут курсировать через день вместо ежедневного курсирования: №90/89 Жмеринка – Москва, №78/77 Ковель – Москва, №6/5 Киев – Москва, №78/77 Мариуполь – Москва, №33/34 Москва – Одесса.

Кроме того, в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 48 пар поездов в сообщении с Крымом. Из них 21 пара поездов формирования украинских железных дорог, 8 пар – Белорусских железных дорог, 19 пар – Российских железных дорог.

«По отношению к прошлому графику отменены 54 пары поездов в Крым, это формирования «Укрзализныци» - 32 пары, формирования СНГ – 22 пары в связи с отсутствием пасссажиропотока и технических возможностей в связи с введением контрольных операций по станции Джанкой и по станции Мелитополь», - сообщил Бреус.

Кроме того, по его словам, было принято решение сократить количество вагонов в поездах в Крымском направлении в среднем на 5 вагонов - до 13 вагонов.

В целом в новом графике «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.

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Украина за 10 дней выплатит все долги за газ, если РФ снизит цену - Яценюк

Единая политика, проводимая в энергетической сфере Украиной, странами Европейского союза и Соединенных штатов Америки станет единственно верным ответом на российскую газовую агрессию, заявил в интервью немецкой газете Bildпремьер-министр Украины Арсений Яценюк, находящий с визитом в Германии.

«Газовый вопрос является частью великого геополитического конфликта, который был спровоцирован Россией. Единая энергетическая политика Европейского Союза, США и Украины, в том числе в сфере совместного управления и модернизации газотранспортной системы, - это единственный правильный ответ на российскую газовую агрессию», - подчеркнул Яценюк.

Также, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина требовать скидки на цену газа, импортируемый в Украину из России, Яценюк отметил, что Киев рассматривает два варианта сотрудничества. «Первый - на справедливых и прозрачных рыночных условиях, в которых Россия продает свой газ как товар, а не использует его в качестве элемента политического давления. И второй вариант - 29 мая Украина подает иск на российской «Газпром», - сказал глава правительства.

При этом он еще раз напомнил, что причина обращения в суд – необоснованное повышение цены на газ российской стороной.

«Если нам удастся договориться по цене (на газ – УНИАН), мы в течение 10 дней выплатим все наши долги. Мы это уже публично заявили на весь мир», - подчеркнул Яценюк.

Ранее, 27 мая, во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже. Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине.

В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

УНИАН