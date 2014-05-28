Анонс на 29 мая

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* Конференция-выставка "Инновационные технологии 3d печати и сканирования в Украине", на которой будет презентован передовой опыт трехмерной печати в архитектуре, промышленности, маркетинге, дизайне, искусстве, медицине, ювелирном деле, социальной, научной и образовательной сферах.

* Пресс-конференция на тему: "Зерновой рынок Украины: проблемы и пути их решения. Прогнозы производства и экспорта зерна в 2014-2015 маркетинговом году". Организатор: Украинская Зерновая Ассоциация. Участники: Владимир Клименко, президент Украинской Зерновой Ассоциации; Николай Горбачев, директор ООО "Нью Ворлд Грейн Юкрейн".

* В рамках V Энергетического форума состоится брифинг для прессы «Конкретные действия по созданию энергетической политики Украины в условиях конфликта с Россией».

* Состоится брифинг на тему «Проблема строительства малых ГЭС на горных реках Карпатского региона» с участием министра экологии и природных ресурсов Украины Андрея Мохныка.

* Состоится пресс-брифинг на тему: «Кредиты есть. Доллар не падает?». Приглашенный гость Александр Савченко, экс-заместитель председателя НБУ, ректор Международного института бизнеса, который расскажет, почему кредиты МВФ и Всемирного Банка не снижают курс доллара, к чему приведет накопление внешних долгов Украины и возможна ли жизнь государства без международных финансовых займов.

* Председатель Госземагентства Украины Сергей Рудык представит «Горячую линию», целью которой является своевременное и эффективное регулирование неотложных земельных вопросов, выявление и противодействие коррупции. После презентации состоится брифинг для представителей СМИ.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Преодоление коррупции в угольной отрасли Украины и оптимизация работы угольных предприятий» первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Открыть легальную музыку в Интернете: звезды и эксперты объединяются для защиты украинской музыки». На пресс-конференции будут презентованы инициативы по борьбе с пиратством в Интернете и развитию в Украине легальных сервисов по продаже, подписке и доступу к музыкальному контенту: будет анонсирован концерт «Музыка легально»» в поддержку легального скачивания музыки, в котором примут участие украинские артисты: Олег Скрипка, «Друга Ріка», Табула Раса, С.К.А.Й., Alloise, Bahroma, Юлия Лорд и другие; инициативы по обсуждению путей развития и распространения в Украине легальных сайтов для доступа к музыкальному контенту. Цель инициатив - повысить осведомленность о легальных альтернативах доступа к музыке в сети Интернет, привлечь внимание к проблеме пиратства. Участники: Дмитрий Прикордонный, председатель Коалиции исполнителей и продюсеров Украины; Кристофер Смит, первый секретарь экономического отдела посольства США в Украине; Валентин Коваль, директор канала М1 и представитель инициативы «Чистое небо»; Андрей Шабанов, генеральный продюсер «Просто Ради.О»; Сашко Положинский, группа «Тартак»; Александр «Фоззи» Сидоренко, группа «Танок на майдані Конго» (ул. Крещатик, 4, конференц - зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 067 579 04 26, 050 344 51 12.

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