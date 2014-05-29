Президент Киргизстана хочет встретить новый год в Евразийском союзе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Атамбаев сообщил на расширенном заседании высшего Евразийского экономического совета.

«Новый год, конечно же, мы хотели бы встретить в Евразийском экономическом союзе», - сказал Атамбаев.

По его словам, интеграция в Евразийский союз для Киргизстана - осознанное решение и важнейшее направление экономической политики.

«Конечно же, я не могу не сказать, что исследования и экономические прогнозы показывают, что Киргизию на первых порах ожидают непростые времена после вступления в Таможенный союз, и для нас важно, чтобы участие в интеграционных процессах позволило не снижать достигнутых сегодня в республике темпов экономического развития», - сказал он.

Атамбаев подчеркнул, что Киргизстан не намерен перекладывать свои проблемы на членов ТС, однако страну беспокоит возможное падение производства и рост безработицы.

«Мы хотели бы найти понимание наших проблем и, соответственно, получить серьезную поддержку при их решении. Мы благодарны российской и казахской стороне за помощь в разработке механизма поддержки экономики Киргизстана. Мы решили с российской стороной создать фонд, средства которого напрямую и без бюрократических барьеров будут направлены на облегчение интеграции Киргизии в Таможенный союз», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Астане президенты России, Беларуси и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе.

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