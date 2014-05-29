Президент Армении спешит вступить в Евразийский союз до 15 июня

Армения рассчитывает присоединиться к договору о Евразийском экономическом союзе России, Беларуси и Казахстана до 15 июня 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент Армении Серж Саргсян на расширенном заседании высшего Евразийского экономического совета сегодня в Астане.

«Прошу установить срок для подписания договора о присоединении Республики Армения к договору о Евразийском экономическом союзе до 15 июня текущего года. Понимая, что срок очень сжатый, в случае вашей готовности за два-три дня мы сможем найти взаимоприемлемые решения, которые устроят нас и наших партнеров», - сказал Саргсян.

По его словам, уже подготовлен проект документа о присоединении к договору о Евразийском экономическом союзе.

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По словам Саргсяна, предполагается, что Армения начнет работать в этом интеграционном объединении с января 2015 года.

«После подписания договора о присоединении мы должны приступить к принятию около 200 законодательных актов, обеспечить ряд системных преобразований, на что требуется минимум 6 месяцев», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.