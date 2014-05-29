ТОП-10 (29 мая)

Яценюк сомневается, что Россия хочет газового компромисса

РФ, Беларусь и Казахстан создали Евразийский экономический союз

Электроэнергия для населения с 1 июня подорожает до 30%

Лукашенко уличил Россию в подвохе с договором о Евразийском союзе

Доллар понизился до 11,85 гривень

Украина получила от Всемирного банка $750 млн кредита

В Украине подорожают билеты на поезда

Кабмин выпустит облигации на 22 млрд гривень для погашения газовых долгов

Минэнергоугля обещает за 5 лет сделать госшахты прибыльными

Минфин привлек 548,4 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

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Яценюк сомневается, что Россия хочет газового компромисса

Общая задача Украины и ЕС - сохранить мир и стабильность, усилить энергетическую независимость Европы и Украины и иметь равные правила игры с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Саммите по энергетической безопасности в Берлине в среду, 28 мая, сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

Он сказал, что высоко ценит усилия ЕС и комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера относительно трехсторонних переговоров с Россией по газовому вопросу.

«Мы готовы оплатить счета и долги. Мы готовы к компромиссу и рыночному подходу. И если на этих трехсторонних переговорах мы достигнем успеха - это будет наш общий успех. Если нет - мы достигнем успеха в Стокгольмском арбитражном суде», - подчеркнул премьер.

По словам Яценюка, даже если украинская сторона оплатит счет за газ за первый квартал этого года, Россия «все равно сделает все, чтобы отключить поставки газа»: «Цель России - не решить проблему, а достичь эскалации ситуации. Мы не верим словам - мы верим действиям. И, начиная с аннексии Крыма, у меня есть некоторые сомнения, что Россия хочет компромисса».

Украинский премьер подчеркнул, что в вопросе цены на российский газ Украина «не требует никаких скидок, а требует рыночного подхода»: «Какова причина того, что Россия удвоила цену на газ? Потому что ей не нравится правительство? Не нравится прозападный выбор украинцев? Мы платим политическую цену».

Яценюк также отметил, что «Россия украла 2,2 млрд кубических метров газа в Крыму, который является украинской собственностью». «Они украли украинские платформы, которые стоят 1 млрд долларов США, украли «Черноморнефтегаз» - десятки миллиардов долларов», - подчеркнул он.

«Мы твердо убеждены, что это наша общая задача - защитить себя. Иначе российский «Газпром» сделает то, что делал каждый раз: разделить ЕС, предложить выгодные условия одним странам, пытаться получить от них определенную поддержку и наказать другие страны», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина является членом Энергетического сообщества и ратифицировала Энергетическую хартию: «Вместе с ЕС мы готовы - и это наша общая ответственность - сформировать единую объединенную энергетическую политику и не позволить никому использовать энергетику как средство воздействия, как новый тип оружия. Мы предложили партнерам из ЕС и США совместно эксплуатировать и модернизировать украинскую ГТС, и мы готовы это сделать. Мы готовы предоставить доступ к украинской ГТС и украинским газохранилищам и для россиян, ведь это наше международное обязательство по Энергетической хартией и Соглашению об Энергетическом сообществе».

По его словам, если Европейский Союз обеспечит единую энергетическую политику - это сделает ЕС сильнее: «И это сделает сильнее Украину. Поэтому мы и ратифицировали Энергетическую хартию и вошли в Энергетическое содружество - мы хотим играть по правилам, а не с правилами».

«Если мы будем действовать совместно - мы достигнем успеха», - подчеркнул Яценюк.

Ранее, 27 мая, во время заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если до 29 мая между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» не будут подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то компании встретятся в Стокгольмском арбитраже. Яценюк также отметил, что сейчас Украина хочет услышать ответ от России, в том числе, и по вопросу возвращения Украине 2,2 млрд кубометров газа, которые Россия украла через «Черноморнефтегаз» на территории Автономной республики Крым.

«Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине.

В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

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РФ, Беларусь и Казахстан создали Евразийский экономический союз

В Астане президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали договор о Евразийском экономическом союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Назарбаев после церемонии подписания подчеркнул, что договор является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств - членов интеграционного процесса.

Договор состоит из двух частей. В первой – институциональной – части документа изложены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, определяется правовой статус союза как полноформатной международной организации. Сформулированы основные принципы его деятельности – сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик «тройки», их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Установлена система органов союза: Высший Евразийский экономический совет (уровень глав государств), Евразийский межправительственный совет (уровень глав правительств), Евразийская экономическая комиссия и Суд ЕАЭС. Оговаривается компетенция, порядок формирования и работы каждого из упомянутых органов.

В функциональной части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции. Среди них: единая политика в области тарифного и нетарифного регулирования, транспорта и промышленности, координация сельскохозяйственной политики (в том числе унификация требований, связанных с развитием экспорта продуктов агропрома). Зафиксированы основные принципы и правила конкурентной и антимонопольной политики. Определяются шаги по созданию общего финансового рынка и биржевого пространства, обеспечению гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. Отдельным блоком закреплены положения по поэтапной интеграции энергетических рынков и координации деятельности в области электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов.

Предполагается, что Евразийский экономический союз начнет работу с 1 января 2015 года. До этого момента должна пройти ратификация документа в национальных парламентах.

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Электроэнергия для населения с 1 июня подорожает до 30%

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссия по регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) повысить с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в постановлении правительства №149, размещенном на веб-портале Кабмина.

В частности, в зависимости от объема потребления НКРЭ рекомендует установить с 1 июня следующие предельные размеры тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в жилых домах с газовыми и другими плитами (кроме электрических). Если объем потребления электроэнергии не превышает 150 кВт/ч в месяц, тариф составит 30,8 копейки за кВт/ч (сейчас он составляет 23,35 копейки). При объеме потребления от 150 до 800 кВт/ч – 41,9 копейки (при нынешнем уровне 30,4 копейки). При объеме потребления более 800 кВт/ч – 134,04 копейки (при нынешнем уровне тарифа в 79,8 копейки).

Для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, тариф устанавливается в следующих пропорциях. При объеме потребления до 250 кВт/ч в месяц тариф устанавливается на уровне 23,7 копейки за 1 кВт/ч (сейчас тариф составляет 17,9 копеек). При объеме потребления от 250 до 800 кВт/ч в месяц тариф составит 32,2 копейки за кВт/ч (при нынешнем уровне тарифа в 23,35 копейки). При потреблении более 800 кВт/ч тариф составит 134,04 копейки при нынешнем уровне в 79,8 копеек за кВт/ч.

В постановлении также отмечается, что населению, проживающему в жилых домах, оснащенных электроотопительными установками (в период с 1 октября по 30 апреля), устанавливаются следующие тарифы. При объеме потребления электроэнергии до 3600 кВт/ч в месяц тариф составит 23,7 копейки за кВт/ч (при нынешнем уровне тарифа в 17,95 копейки). При объеме потребления более 3600 кВт/ч в месяц тариф составит 95,76 копейки за кВт/ч при нынешнем уровне тарифа в 79,8 копейки за кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа составит с 1 июня 30,84 копейки за кВт/ч при нынешнем показателе в 23,35 копейки. Тариф для общежитий с 1 июня также вырастет до 30,84 копейки за кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, жилищно-строительных и садовых товариществ, учреждений исполнения наказаний с 1 июня составит 41,94 копейки.

Ранее НКРЭ высказывала намерение сократить в 2014 году на 1 млрд грн объем перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии за счет пересмотра тарифов для населения.

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Лукашенко уличил Россию в подвохе с договором о Евразийском союзе

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект договора о ЕАЭС, который должен быть подписан 29 мая в Астане, является своеобразным компромиссным вариантом, а не тем самым документом, на который ранее рассчитывал официальный Минск, передает БЕЛТА.

«Договор, который может быть нами подписан, это - некий компромисс», - сказал Лукашенко во время совещания в Минске накануне визита в Астану, где он примет участие в саммите «тройки».

"Но мы никогда не были жлобьем, мы никогда не требовали от своих партнеров и соседей больше того, чем отдавали в общую копилку. В результате договор, который мы можем подписать, является неким компромиссом. К сожалению, это не тот договор, на который рассчитывала Беларусь, и не тот, о котором изначально заявляли наши партнеры, прежде всего Российская Федерация", - сказал глава государства.

"Если мы говорим об экономическом союзе, о полноценном таможенном союзе - мы никого за язык не тянули. Было предложено, чтобы этот договор был без изъятий и всяких ограничений. Это фактически одна страна с точки зрения экономики, правила функционирования экономик трех государств абсолютно одинаковы и находятся в едином правовом поле. Это было заявление России, прежде всего поддержал Казахстан, - отметил Лукашенко. - Мы понимали, что у них экономики несколько другие, чем у нас, и даже не несколько, а существенно, у них сырьевые экономики, у них нефть, газ и прочее, нам непросто будет в этих условиях работать без изъятий и ограничений, но тем не менее мы заявили: да, мы согласны, мы на это пойдем".

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Доллар понизился до 11,85 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500, к 12:00 цены понизились 11,8200/11,8800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,8000/11,8500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3426/0,3485, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3458/0,3479. К закрытию торгов цены упали 0,3419/0,3425. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,6495 (+0.1365).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3620. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1065/16,2450, к 12:00 цены ушли вниз 16,0895/16,1755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,0615/16,1335.

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Украина получила от Всемирного банка $750 млн кредита

Украина получила 750 млн долл. кредитных средств Всемирного банка в рамках реализации проекта «Первый кредит на политику развития», говорится в сообщении Министерства финансов

«Соглашение между Украиной и Всемирным банком было подписано 26 мая 2014 года. Кредит привлечен на 16 лет и 7-летним льготным периодом по сменной ставке – 6 месяцев LIBOR + спред. Одноразовая комиссия составляет 0,25%», - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства будут использованы для проведения стратегических и институциональных реформ, направленных на преодоление кризисных явлений и стабилизацию финансово-экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров Украины определил Министерство экономического развития и торговли Украины ответственным за привлечение средств Всемирного банка в объеме 750 млн долл. по программе "Первая ссуда на политику развития". Комментируя правительственное решение, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что речь идет о предоставлении помощи Украине в урегулировании ситуации в тех секторах, которые «работают со скрипом» - в первую очередь, это экспорт, малый и средний бизнес.

26 мая Кабмин и Всемирный банк подписали кредитные договоры по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года.

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В Украине подорожают билеты на поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") инициирует повышение стоимости проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+", сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Предусмотрено повышение стоимости проезда по железной дороге по Украине в два этапа - по 10% в июле и октябре 2014 года, во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов «Интерсити+» . То есть повышение тарифов в декабре 2014 года к декабрю предыдущего года составит 21%. Тариф на перевозку багажа и грузобагажа не будет меняться», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» разработала соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры Украины, текст которого обнародован на официальном веб-сайте министерства. После опубликования документ будет проходить процедуру согласования с другими министерствами и ведомствами, а затем будет подан на государственную регистрацию. «Новые тарифы начнут действовать со дня его официального опубликования», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в последний раз тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в плацкартных и купейных вагонах повышались в октябре 2013 года.

"В то же время, в течение прошлого и текущего годов значительно подорожала продукция, закупаемая для нужд железнодорожной отрасли. В частности, на 21,3% выросла цена на бандажи локомотивные, на 11,7% - на грузовые колеса, на 8% - на колодки тормозные, на 9% - на дизельное топливо, на 6,4% - на электроэнергию. Также выросли цены на капитальный ремонт тягового и моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов более чем на 8%", - подчеркивается в сообщении.

В частности, если в настоящее время стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда № 81 Киев-Ужгород (915 км) при действии коэффициента 1,0 (без скидок и без надбавок в зависимости от дня недели) составляет 135,99 грн, в купейном - 237,09 грн, то после первого этапа повышения тарифов стоимость проезда составит 146,53 грн, в купейном - 257,75 грн.

Также пресс-служба приводит и другой пример: в плацкартном вагоне фирменного поезда № 84 Киев-Мариуполь (876 км) в настоящее время при действии коэффициента по дням недели 1,0 стоимость проезда составляет 120,23 грн, в купейном - 210,69 грн, то после первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 129,59 грн, в купейном - 228,55 грн.

В пресс-службе подчеркивают, что повышение тарифов вызвано необходимостью, хотя и не решит проблему убыточности пассажирских перевозок, поскольку тарифы на осуществление пассажирских перевозок и в дальнейшем останутся ниже нулевой рентабельности.

«Это лишь частично позволит уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, обеспечить безопасность движения и уменьшить затраты на содержание парка пассажирских вагонов, износ которых составляет 86%, тепловозов - 95,1%, электровозов - 91,6%", - резюмировали в пресс-службе.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5 - 5,36 раз превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7 - 2,9 раза, а в купейных - в 2,25 - 2,42 раза.

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Кабмин выпустит облигации на 22 млрд гривень для погашения газовых долгов

Кабинет министров Украины принял решение увеличить уставный капитал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на общую сумму 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства, говорится в соответствующем постановлении правительства №151 от 29 мая.

«Увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 22,270 млрд грн посредством выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства. – говорится в документе. – Министерству энергетики – принять решение о размещении акций и обратить внимание, что покупка акций осуществляется путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа».

Как отмечается, выпущенные акции будут затем обменены на облигации внутреннего государственного займа, которые выпустит Министерство финансов Украины на ту же сумму. Предполагается, что Минфин выпустит семилетние ОВГЗ со ставкой дохода не выше 14,3%.

«Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 22,27 млрд грн со сроком обращения до 7 лет и процентной ставкой не выше 14,3% и внести их от имени государства в качестве оплаты за дополнительные акции НАК «Нафтогаз Украины» - говорится в постановлении.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска государственных облигаций на сумму 2,160 млрд долл. (порядка 22 млрд грн). для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный в Украину российский газ. Как подчеркивал Шлапак, это старая схема, когда государство своими облигациями пополняет уставной капитал «Нафтогаза», а тот продает бумаги на открытом рынке, получает средства и этими средствами рассчитывается, в том числе по долгам.

Глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл. Однако Украина не признает этой суммы долга, поскольку она сформирована с учетом установленной в апреле текущего года цены на газ в 485 долл за тысячу кубометров. Украина считает такую цену "политической" и необоснованной и признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года. Украина готова оплатить этот долг в 10-дневный срок, но только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров, которая была установлена для нашей страны с 1 января 2014 года. Российская сторона доводов Украины не признает.

В конце апреля правительство Украины приняло решение обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью в том числе урегулировать ценовой спор с Россией и уведомило российскую сторону о начале предарбитражных переговоров. Однако сегодня, 29 мая, истек последний день для начала переговоров.

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Минэнергоугля обещает за 5 лет сделать госшахты прибыльными

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить около 13 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков.

«Мы хотим сделать все для того, чтобы сделать программу (по сокращению убытков - УНИАН) максимум за 5 лет и уйти от государственных дотаций на шахте", - сказал Зюков,

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

«Уголь с шахты забирала на себя частная фирма по низкой цене в 2 направления: или на энергетику, или на комбинат. Прибыль же оставалась в этих частных структурах», - отметил он.

Кроме того, Зюков сообщил, что в апреле госшахты выпустили товарной продукции на 830 млн грн, что на 7% больше, чем средний ежемесячный показатель 1-го квартала. Также, с мая цена энергетического угля повысилась с 636,1 до 850 грн/тонну, что по итогам года даст около 1 млрд грн дохода. По его словам, благодаря этим процессам, а также ряду других оптимизаций в отрасли, шахты смогут сократить убытки на 2,7 млрд грн до конца 2014 года.

При этом чиновник сообщил, что ГП «Уголь Украины» будет продавать уголь до тех пор, пока госшахты не избавятся от убытков.

"Вот тогда ГП «Уголь Украины» будет не нужен, поскольку не нужно будет внутреннее субсидирование, а каждая шахта будет самостоятельно продавать свой уголь исходя из своей себестоимости», - отметил Зюков.

Раннее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривен оседало в "карманах" окружения Януковича.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Минфин привлек 548,4 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 29 мая, привлекло в госбюджет 78,244 млн грн и 39,960 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, гривневые средства привлечены в результате размещения 5-летних облигаций под 14,3% годовых по одной поданной заявке, валютные – в результате размещения 13-дневных облигаций в долларах США под 3% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного аукциона в госбюджет поступило 548,402 млн грн по официальному курсу НБУ.

Напомним, что ранее Минфин не планировал размещение валютных облигаций в мае текущего года, а в ходе последнего аукциона 27 мая внепланово привлек в госбюджет 214,770 млн долл. на 14 дней под 3% годовых, удовлетворив все 8 поданных заявок.

Как сообщал УНИАН, Минфин в мае провел три аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 2,266 млрд грн и 214,770 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 26 мая, с начала года в госбюджет поступило 68,393 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга — 14,722 млрд грн.

По состоянию на 28 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 287,366 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 177,264 млрд грн, в собственности банков - 83,893 млрд грн, нерезидентов - 16,111 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

УНИАН

