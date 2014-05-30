Государственная исполнительная служба и Кабмин просят общественность сообщать о коррупции на тендерах

Государственная исполнительная служба Украины совместно с Общественным советом при ГИС, Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики Татьяной Чорновил и председателем Люстрационного комитета Егором Соболевым заявили об инициировании диалога с общественностью относительно участников тендера по реализации арестованного имущества в областях, где не проходит пилотный проект по реализации конфиската путем электронных торгов.

«Эта инициатива должна прекратить спекуляции вокруг вопроса реализации арестованного имущества. Хочу отметить, что победители конкурса, которые будут осуществлять продажу арестованного имущества в Украине - до сих пор не определены. Поэтому мы обращаемся к общественности с просьбой быть активными, и предоставлять нам информацию относительно выявления возможных фактов коррупции, связанных с участниками этого конкурса. Именно с помощью неравнодушной общественности мы сможем провести действенное реформирование ГИС, чтобы работа этой структуры стала прозрачной, эффективной и соответствовала европейским стандартам», - отметил председатель Государственной исполнительной службы Украины Дмитрий Сторожук.

Как сообщили в ГИС, список компаний, которые подали заявки на участие в конкурсе по определению специализированных организаций для реализации арестованного имущества можно увидеть на сайте.

По словам представителя ГИС и Общественного совета, все замечания будут учтены при выборе победителя тендера. Более того, если такие факты будут иметь место, они будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины для дальнейшего расследования.

Напомним, что в 2010-2013 годах реализация конфискованного имущества была монополизирована четырьмя, а впоследствии одной компанией, приближенной к бывшего руководства Минюста. Только официально эти посредники имели доход в 200-300 млн. грн. ежегодно. На реализации в этих предпринимателей находилось имущества на более 8 миллиардов гривен. Стоимость конфиската, что продавался, занижалась на 50-70 %. Кроме того, частные фирмы официально получали 15% комиссию за свои услуги.

Пока же Министерство юстиции ввело в Винницкой, Днепропетровской, Львовской областях и г. Киеве пилотный проект по реализации арестованного имущества путем электронных торгов, который призван нивелировать возможность осуществления коррупционных схем.

Как отмечается в сообщении ГИС, по инициативе Минюста внесен ряд важных изменений в процедуры проведения публичных торгов, которые некоторое время будут проводиться в тех областях, где электронный продажа имущества пока не начато. В частности, уменьшен размер вознаграждения торгуючій организации от суммы реализованного имущества с 15% до 6%, но не более 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Также, будут тщательно проверяться средства, которые организация тратит на проведение аукционов. Наряду с тем, к порядку проведения аукционов внесены такую обязательную новацию как видеофиксация, чтобы не возникало даже малейшей возможности предоставлять какие-то предпочтения тем или иным покупателям. На все такие торги будут приглашаться наблюдатели от общественности. Вместе с тем, сообщение о проведении публичных торгов будет публиковаться не только на сайте Минюста, как это было ранее, но и широко афішуватиметься в СМИ.