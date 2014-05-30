ТОП-10 (30 мая)

Спонсор террористов Царев лишился своих предприятий в Украине - журналист

С июня электроэнергия для промышленности подорожает еще на 5%

Украина имеет хорошие шансы выиграть суд по газу в Стокгольме - российский эксперт

В Украине усиливают защиту прав инвесторов

Межбанк закрылся долларом по 11,88 грн

В ЕС считают, что российский газ для Украины должен стоить не дороже $390

Мировые цены на продовольствие растут из-за ситуации в Украине

Fitch прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 5%

Украина оплатила России $800 млн и готова идти в Стокгольмский суд - Яценюк

Россия назвала условие для предоставления Киеву скидки на газ

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Спонсор террористов Царев лишился своих предприятий в Украине - журналист

Сегодня в Днепропетровской области, по данным источников "Цензор.Нет", проведена антитеррористическая операция на всех двенадцати предприятиях Олега Царева - одного из самых одиозных предателей Украины, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Царев во время событий на Майдане неоднократно призывал уничтожать протесты, оправдывал убийства майдановцев. Сейчас Царев открыто поддерживает терроризм, работает на российские спецслужбы. Царев - это такой современный незакомплексованный Иуда", - напоминает Бутусов.

И при этом, подчеркивает он, Царев получал огромные прибыли от бизнеса, который работает в Украине. По данным "Цензор.Нет", предприятия Царева финансировали международный терроризм.

"Сегодня наконец каналы финансирования пособника террористов из Украины ликвидированы. Законным образом. Царев с этого дня не будет получать деньги от своего украинского бизнеса. Теперь ему не нужно погашать российский кредит - хозяева в Москве должны будут ему платить зарплату как наемнику", - пишет Бутусов.

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С июня электроэнергия для промышленности подорожает еще на 5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на июнь на 4,8%.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ от 27 мая 2014 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июне увеличится до 89,09 коп. за кВт/ч с 85 коп. в мае, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 113,39 коп. за кВт/ч с 108,2 коп.

Как сообщал УНИАН, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения в мае увеличился до 85 коп. за кВт/ч с 81,11 коп. в апреле, а для потребителей второго класса напряжения — до 108,2 коп. за кВт/ч с 103,24 коп.

Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составляли 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Украина имеет хорошие шансы выиграть суд по газу в Стокгольме - российский эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (РФ) Алексей Громов.

"У России позиция сегодня не является слишком конструктивной. Мне кажется надо четко разделить две вещи. Первое - это бесспорная оплата долга за газ Украиной по сниженной цене по соглашению Путина и Януковича на первый квартал 2014 года. Здесь сомнений не должно быть и Украина должна оплатить. В дальнейшем разумно выходить на подписание нового либо дополнения к действующему контракту, либо изменения действующего контракта, так как существенно изменились политические и ценовые условия", - сказал Громов.

Он отметил, цена в 485 долл. за тыс. куб. м с одной стороны соответствует букве контракта, с другой стороны - это порождает "волну конфликтов", так как аннексия Крыма не является признанным фактом мировым сообществом.

"Это позволяет Украине проводить очень существенную волокиту в Стокгольмском арбитраже для того, чтобы защищать свои позиции. Как только мы даем Украине такой шанс, она его будет однозначно использовать, чтобы затягивать все платежи по российскому газу, что увеличивает риски ограничения поставок в Украину и транзита в Европу", - сказал он.

Громов уверен, что РФ надо занять более конструктивную позицию, чтобы подтолкнуть Украину, чтобы она двигалась в сторону компромисса.

"Я считаю, что целесообразно дорисовать новый контракт с Украиной на перспективные поставки газа, чтобы цена была более адекватной текущим реалиям", - сказал Громов, добавив, что для начала нужно погасить долги.

Громов считает, обоснование отмены Харьковской скидки уязвимо с точки зрения международного права.

"Стокгольмский арбитраж будет занимать либо нейтральную, либо позицию, которая близка интересам Украины. Арбитраж - это длительный процесс, юристы найдут кучу зацепок, чтобы обосновывать свою позицию, также как и украинские. Это затягивание процесса, что для России и Украины невыгодно, юридический спор можно проводить десятилетиями. Это угроза транзиту российского газа в Европу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

Однако Украина не признает этой суммы долга, поскольку она сформирована с учетом установленной в апреле текущего года цены на газ в 485 долл. за тысячу кубометров. Украина считает такую цену "политической" и необоснованной и признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года.Украина готова оплатить этот долг в 10-дневный срок, но только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров, которая была установлена для нашей страны с 1 января 2014 года. Российская сторона доводов Украины не признает.

В конце апреля правительство Украины приняло решение обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью, в том числе, урегулировать ценовой спор с Россией и уведомило российскую сторону о начале предарбитражных переговоров. 29 мая истек последний день для начала переговоров.

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В Украине усиливают защиту прав инвесторов

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон № 1255-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов».

Об этом сообщили УНИАН в президентской пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 13 мая.

Законом в Кодексе законов о труде Украины часть первая статьи 41 дополняется пунктом 5, согласно которому дополнительным основанием расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях, среди прочего, является прекращение полномочий должностных лиц.

В статью 44 вносятся изменения, согласно которым в случае прекращения трудового договора на основаниях, указанных в пункте 5 части первой статьи 41, работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее чем шестимесячный средний заработок.

В часть четвертую статьи 130 вносятся изменения, согласно которым на работников не может быть возложена ответственность за вред, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска, а также за вред, причиненный работником, который находился в состоянии крайней необходимости. Ответственность за не полученную предприятием, учреждением, организацией прибыль может быть возложена лишь на работников, которые являются должностными лицами.

В часть первую статьи 132 вносятся изменения, согласно которым за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации при выполнении трудовых обязанностей, работники, кроме работников, которые являются должностными лицами, по вине которых причинен вред, несут материальную ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего среднего месячного заработка.

В пункте 2 части первой статьи 133 "Случаи ограниченной материальной ответственности работников" определяется, что это касается руководителей предприятий, учреждений, организаций и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях и их заместителей - в размере причиненного по их вине вреда, но не больше их среднего месячного заработка, если вред предприятию, учреждению, организации причинен излишними денежными выплатами работникам, неправильной постановкой учета и хранения материальных, денежных или культурных ценностей, не принятием необходимых мер для предотвращения простоев.

В части четвертой статьи 89 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что должностные лица отвечают за вред, причиненный ими хозяйственному обществу, в пределах и порядке, предусмотренном законом (ранее - и учредительными документами общества).

В часть третью статьи 99 Гражданского кодекса Украины вносятся изменения, согласно которым полномочия члена исполнительного органа могут быть в любое время прекращены или он может быть временно отстранен от выполнения своих полномочий.

В части третьей статьи 51 Закона Украины “Об акционерных обществах” определяется, что порядок работы членов наблюдательного совета и выплаты им вознаграждения определяется данным Законом, уставом общества, положением о наблюдательном совете акционерного общества, а также гражданско-правовым или трудовым договором (контрактом), который заключается с членом наблюдательного совета.

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Межбанк закрылся долларом по 11,88 грн

В пятницу, 30 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7900/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,7400/11,8200. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,8300/11,8800, сообщаетИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0390/16,1230, к 12:00 цены ушли вниз до 15,9740/16,0865. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 16,1000/16,1720.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3408, к 12:00 цены снизились до 0,3379/0,3402. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,3394/0,3405.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3615.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 29 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,8000/11,8500.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1065/16,2450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,0615/16,1335.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.

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В ЕС считают, что российский газ для Украины должен стоить не дороже $390

Комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер считает приемлемой цену российского газа для Украины в пределах от 350 до 390 долл. за тысячу кубометров вместо действующей со второго квартала цены в 485 долл.

Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на заявление комиссара на радио Deutschlandfunk.

"Это разумная цена", - сказал Эттингер.

Согласно сообщению польского агентства, комиссар также призвал Украину выполнить условия обнародованного в этот понедельник компромиссного решения, предусматривающего погашение 2,5 млрд долл. долга за газ до 7 июня.

2 млрд долл. Украина должна была заплатить "Газпрому" до конца дня 29 мая.

Министр энергетики России Александр Новак, слова которого приводит РАР, заявил сегодня, что украинские власти до конца вчерашнего дня не перечислили никаких средств за счет долга.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине пройдет уже третий раунд трехсторонних переговоров Украины, России и ЕС на уровне министров энергетики, на которых стороны попытаются разрешить спорные вопросы.

Украинские власти требуют от "Газпрома" вернуть цену российского газа на уровне 268,5 долл., которая действовала в первом квартале текущего года и угрожают подать в суд на россиян в случае, если они этого не сделают. Глава правительства Арсений Яценюк давал время для подписания договора о снижении цены на газ до 29 мая.

Россия заявляет, что готова к переговорам с Украиной о снижении цены на газ, если она оплатит хотя бы часть ее газового долга, размер которого на начало мая оценивает в около 3,5 млрд долл.

Европейский союз, который получает около половины российского газа через территорию Украины, обеспокоен возможными проблемами с поставками топлива в страны объединения из-за спора украинцев и россиян, которые в этом месяце впервые в истории перевели поставки газа в Украину на систему предоплаты и обещают отключить газ, если украинские власти до 2 июня не оплатят счет за июньский объем газа в около 1,7 млрд долл.

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Мировые цены на продовольствие растут из-за ситуации в Украине

Международные цены на продукты питания в январе-апреле выросли на 4%, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в США и гипотетической эскалацией геополитической напряженности в Украине, говорится в отчете Всемирного банка.

Согласно документу, за 4 месяца текущего года цены на пшеницу в среднем выросли на 18%, на кукурузу – на 12%. При этом в Украине рост цен на эти культуры был рекордным – 37% и 73% соответственно, что связано с девальвацией гривни, увеличением спроса на украинское зерно и повышением затрат на производство.

При этом в банке отметили, что пока политическая нестабильность в Украине не повлияла на объемы экспорта зерна из этой страны, однако она может повлиять на внешние поставки будущего урожая.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

Справка УНИАН. Урожай зерновых в 2013 году, по оценкам Госстата, составил почти 63 млн тонн, что на 36,3% больше, чем годом ранее

Минагропрод Украины прогнозирует экспорт зерна из страны в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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Fitch прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение ВВП Украины в текущем году на 5% при ускорении инфляции в связи с повышением тарифов на газ и снижением обменного курса.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Как отмечает Fitch, кризис продолжит сказываться на экономике Украины. «Мы прогнозируем сокращение ВВП на 5% в этом году. Без Крыма промышленное производство в апреле сократилось на 6% относительно предыдущего года, и потребительские расходы заметно снизились, в особенности на востоке страны. Инфляция в апреле составила 3,3%, но Fitch ожидает ее увеличения в связи с тарифами на газ и произошедшим снижением обменного курса», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что государственные финансы находятся под давлением, но правительство повысило налоги и снизило расходы, сократив бюджетный дефицит.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16%, но ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в 2015 году.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, и также прогонозирует, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины по итогам 2014 года на 7% при инфляции 14,4% на фоне эскалации насилия на юго-востоке страны и общеэкономических проблем. В то же время в ЕБРР отмечают, что в 2015 году в экономике Украины будут заметны признаки стагнации, но, несмотря на это, экономика выстоит.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. В то же время, как заявлял министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в мае текущего года, правительство может пересмотреть свой прогноз в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на юго-востоке страны.

По данным Госстата, спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

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Украина оплатила России $800 млн и готова идти в Стокгольмский суд - Яценюк

Украина завершила все процедуры для подачи иска в Арбитражный суд Стокгольма и согласовала все «бесспорные» моменты по оплате газа с «Газпромом» на общую сумму 786 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

Вместе с тем, последний раунд переговоров по газу, по словам Яценюка, может состояться уже в понедельник, 2 июня. И если договоренность по цене на газ не будет достигнута, Украина подаст иск в Арбитражный суд.

«Сегодня мы завершили все процедуры, необходимые для подачи иска в Арбитражный суд Стокгольма. Чтобы подать иск, мы закрыли те счета, которые являются «бесспорными» в наших отношениях с «Газпромом». Это исключительно те счета, где цена определена в 268 долларов за тысячу кубометров, - сказал Яценюк. - В целом таких счетов – на 786 млн долл. Это является для нас основанием для того, чтобы подавать в суд, так как мы признаем исключительно цену в 268 долларов».

При этом Яценюк сообщил, что Европейская комиссия обратилась с просьбой провести дополнительный раунд газовых переговоров в формате Украина – Европейский Союз – Россия в понедельник.

«Еврокомиссия обратилась с просьбой провести еще одну встречу в понедельник в Брюсселе в трехстороннем формате - еще один раунд переговоров по урегулированию газового спора, – сказал премьер. - В понедельник пройдет, надеюсь, окончательный раунд переговоров, и эти переговоры или завершатся подписанием соглашения (между «Нафтогазом» и «Газпромом») или завершатся дальнейшей подачей иска (в арбитраж Стокгольма)».

Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

Ранее управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине проходит очередной раунд переговоров по вопросам организации поставок газа с участием Украины, ЕС и России. Европейский Союз представляет еврокомиссар Гюнтер Эттингер, Украину – министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, Россию – глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Россия назвала условие для предоставления Киеву скидки на газ

Россия готова сделать шаг навстречу Украине, предоставив скидки на дальнейшие поставки газа, но только после того, как получит подтверждение начала погашения долга.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина- Россия-ЕС в Берлине, передает РИА "Новости".

"Мы готовы, как говорится, сделать добрый шаг, чтобы предоставить какие-то скидки, рассмотреть возможность урегулирования ситуации по задолженности", - сказал Новак.

При этом он подчеркнул, что, начиная с конца февраля, от Украины не поступило "ни единого цента, ни единого доллара за поставленный газ".

"Мы ждем с украинской стороны подтверждения начала платежей - шага в урегулировании ситуации. И этим шагом должен стать как минимум первый платеж", - подчеркнул он.

"Сегодня украинская сторона предложила оплатить неоспариваемую задолженность за февраль и за март и фактически заявила о том, что этот платеж осуществлен", - сказал министр.

Однако, по его словам, фактической оплатой может считаться только поступление этих средств на счета «Газпрома», которое ожидается в понедельник.

Ранее сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, ссылаясь на "Нафтогаз Украины", что Киев перевел "Газпрому" часть долга за газ в размере 786 млн долларов, и ЕС получил письменное подтверждение перевода этих денег.

Яценюк подтвердил, что Киев сегодня перечислил «Газпрому» 786 млн долларов в счет долга за газ, который украинская сторона признает.