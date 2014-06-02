Россия вводит в оккупированном Крыму спецконтроль на железнодорожных вокзалах

В оккупированном Крыму, на железнодорожном вокзале Симферополя будут работать пропускные пункты для контроля ввозимых продуктов питания, передают "Новости Крыма" со ссылкой на сообщение пресс-службы Симферопольского горсовета.

Задачей данных пунктов будет «исключение угрозы заноса болезней и инфекций, опасных для жизни и здоровья россиян и гостей полуострова, посредством посылок, ручной клади пассажиров».

С 1 июня пассажирские составы, подлежащие досмотру, будут прибывать на вторую платформу вокзала, которую временно разграничат с остальными. На ней и будет проводиться досмотр багажа и ручной клади.

Читайте такжеКиев оценивает свои потери в Крыму в сотни миллиардов долларов - ПроданПомимо Симферополя, пункты пропуска будут созданы в Армянске и Джанкое. По данным Россельхознадзора, аналогичные пункты пропуска с 1 апреля функционируют для автомобильного транспорта на въезде в Крым с севера.