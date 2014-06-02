МВД объявило в розыск банкира Курченко Бориса Тимонькина

Министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя председателя наблюдательного совета "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Бориса Тимонькина.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, скрывающиеся от органов прокуратуры».

Согласно сообщению, Тимонькин исчез 16 мая и разыскивается на основании постановления суда.

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По данным прокуратуры, Тимонькин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Генеральная прокуратура Украины объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.

Генпрокуратура подозревает Курченко в участии в теневых схемах по реализации сжиженного газа государственными предприятиями по заниженным ценам, которые нанесли государству убытки на сумму более миллиарда гривень.

По данным ГПУ, предприятия-производители сжиженного газа намеренно завышали оценки потребности населения в газе, а полученный излишек продукции затем по льготным ценам реализовывали коммерческим структурам, которые, в свою очередь, продавали газ на автозаправочных станциях уже по рыночным ценам.

По данным МВД, компании, входящие в холдинг ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Ввозимые нефтепродукты оформлялись в органах Миндоходов в режимах транзита, реэкспорта, таможенного склада и размещались под контролем таможенных органов на нефтебазах, арендованных предприятиями ВЕТЭК.

Справка УНИАН. Тимонькин занимал должность заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК с 1 июля 2013 года и курировал направление финансов и работы с банками компании. В состав ВЕТЭК входят «Реал Банк», который с 21 мая ликвидируется, и «Брокбизнесбанк», в котором еще работает временная администрация. Ранее Тимонькин с 2001 года занимал должность председателя правления «Укрсоцбанка».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).