ТОП-10 (2 июня)

«Газпром» отложил введение режима предоплаты для Украины

«Нафтогаз» направил «Газпрому» предложения по изменению контракта

НБУ продлил ограничения на продажу наличной валюты до сентября

Госдолг Украины в апреле снизился на $676 млн

Доллар вырос до 12,05 гривни

Минюст предлагает ГПУ арестовать российское госимущество из-за аннексии Крыма

Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил $4,5 млрд

Нацбанк ограничил снятие денег с гривневых счетов

Украина обратится в МАГАТЭ по поводу захвата Россией ядерного объекта в Симферополе

Минфин не планирует привлекать валюту на ОВГЗ-аукционах в июне

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«Газпром» отложил введение режима предоплаты для Украины

Российский газовый монополист «Газпром» переносит ввод режима предоплаты за газ для Украины на 9 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава компании Алексей Миллер сказал журналистам в Москве.

«Украина заплатила первый транш за поставки газа. Сегодня на счет «Газпрома» поступило 786 млн долл. Мы приветствуем начало погашения долга Украиной и переносим режим предоплаты на 9 июня. Введение режима предоплаты будет зависеть от погашения в полном объеме долга за поставленный до 1 апреля газ в объеме 2,237 млрд долл., часть которого сегодня была оплачена, и от прогресса в платежах за поставки апреля и мая. Оплата за май должна быть произведена до 9 июня», - сказал Миллер.

Ранее Миллер заявлял, что ограничение поставок газа в Украину будет введено с 10.00 3 июня в случае, если не будет поступления предоплаты.

Как сообщал УНИАН, 30 мая управление по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" сообщило, что перечислило "Газпрому" 786,3 млн долл. в счет оплаты за природный газ, импортированный в феврале-марте 2014 года по цене 286,5 долл. за тысячу кубометров, которую НАК не оспаривала.

Вместе с тем, 30 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что если договоренность по цене на газ не будет достигнута во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу Украина-Россия-ЕС, который может состояться уже в понедельник, 2 июня, Украина подаст иск в Арбитражный суд.

Яценюк еще раз напомнил, что позиция правительства Украины осталась неизменной. «Цена в размере почти 500 долл. Украиной никогда не будет принята, и по такой цене Украина никогда не будет покупать газ», - сказал глава правительства.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн. уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

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«Нафтогаз» направил «Газпрому» предложения по изменению контракта

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 1 июня направила российскому газовому монополисту компании «Газпром» проект дополнительного соглашения к действующему газовому контракту, который позволит урегулировать все спорные вопросы в части цены, объемов и условий поставок газа, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что изменения к контракту купли-продажи природного газа на период с 2009 по 2019 годы между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» позволит урегулировать все спорные вопросы в части импорта российского газа.

При этом в сообщении не указываются детали предлагаемых изменений к газовому контракту.

В то же время сообщается, что 2 июня состоится четвертый раунд трехсторонних переговоров в составе Украина-Россия-ЕС по вопросам поставок российского газа в Украину.

«НАК «Нафтогаз Украины» настроена на продолжение переговоров с «Газпромом» в конструктивном русле», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая российский газовый гигант "Газпром" направил официальное уведомление НАК "Нафтогаз Украины" о переходе на предоплату и выставил предварительный счет за июнь в размере 1,66 млрд долл., исходя из контрактного объема поставок в 114 млн кубометров в сутки.

По данным «Газпрома», задолженность «Нафтогаза Украины» за российский газ на 30 апреля составляла 3,492 млрд долл.

По словам министра энергетики Украины Юрия Продана, наша страна не признает этот долг.

30 мая Украина перечислила российскому "Газпрому" 786 млн долл. в счет долга, который они считают "бесспорным", за газ, поставленный по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров.

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НБУ продлил ограничения на продажу наличной валюты до сентября

Национальный банк Украины продлил до сентября ограничения на продажу наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №328, которое вступает в силу с 1 июня и действует до 1 сентября.

Постановление также продлевает ограничения на снятие денежных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 15 тыс. грн в сутки на одного клиента (в эквиваленте по официальному курсу).

Согласно постановлению, на 3 месяца продлевается разрешение резидентам осуществлять погашение кредитов в иностранной валюте не ранее срока, предусмотренного договором.

Постановление предусматривает продление действия нормы, предусматривающей установление нулевой ставки резервирования средств по договорам о привлечении банками средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок до 183 календарных дней.

Продлевается также запрет на осуществление операций по купле-продаже инвалюты на межбанковском валютном рынке без поставки валют.

Помимо этого, нормативный акт приостанавливает выпуск банками депозитных сертификатов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.

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Госдолг Украины в апреле снизился на $676 млн

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл., сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

При этом, по данным министерства, общая сумма госдолга в гривневом эквиваленте на 30 апреля составила 743,577 млрд грн, что на 3,01%, или на 21,74 млрд грн больше показателя на конец марта.

По информации Минфина, за январь-апрель 2014 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины снизилась на 7,893 млрд долл. или на 10,79%.

Прямой и гарантированный государством внешний долг в апреле снизился на 103 млн долл., или на 0,27%, - до 36,857 млрд долл., внутренний - на 575 млн долл., или на 1,98%, - до 28,360 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в апреле снизился на 465 млн долл., или на 0,86%, - до 53,410 млрд долл. (608,955 млрд в гривневом эквиваленте), его доля в общей сумме государственного и гарантированного государством долга в апреле выросла на 0,14 п.п. – до 81,90%. В том числе внешний долг правительства вырос на 9 млн долл., - до 27,794 млрд долл., внутренний - снизился на 474 млн долл., или на 1,8%, - до 25,614 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в апреле снизилась на 211 млн долл., или на 1,76%, - до 11,807 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,062 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,745 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Доллар вырос до 12,05 гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/11,9200, к 12:00 сузился спрэд до 11,8300/11,9000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 12,0000/12,0500.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривня открылся котировками 16,0750/16,2410, к 12:00 цены составили 16,0845/16,1835. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,3335/16,4055.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3382/0,3416, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3385/0,3408. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3411/0,3431.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3640.

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Минюст предлагает ГПУ арестовать российское госимущество из-за аннексии Крыма

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского государственного имущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом министр заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма Российской Федерацией, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривен, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.

В связи с чем, Минюст предлагает Генеральной прокуратуре обращаться в суды по поводу компенсации этого ущерба государственным имуществом Российской Федерации на территории Украины в судебном порядке.

“Мы предложили нашей Генеральной прокуратуре, чтобы были возбуждены соответствующие уголовные производства и, насколько я знаю, они уже возбуждены относительно совершения военных преступлений российскими оккупационными силами, формирования террористических организаций в Крыму, что привело к незаконному отчуждению и оккупации части территории Украины. В качестве соучастников этих преступлений могут быть привлечены к ответственности соответствующие государственные учреждения и должностные лица Российской Федерации, причастные к оккупации и военным преступлениям. Речь идет о Вооруженных Силах Российской Федерации, о Черноморском флоте Российской Федерации. Мы предложили Генеральной прокуратуре в рамках этих уголовных производств принять ряд процессуальных решений наложить аресты на имущество Российской Федерации и компаний Российской Федерации, причастных к оккупации”. - сказал Петренко.

Он уточнил, что речь идет как о государственных компаниях, так и о компаниях, государственная доля в которых составляет 25% и выше. Кроме того, Петренко отметил, что арестованным может быть российское государственное имущество не только на территории Украины, а при условии соответствующего обращения и согласно международному праву, и имущество, которое принадлежит государству Россия за пределами Украины.

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Дефицит платежного баланса Украины в январе-апреле составил $4,5 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-апреле 2014 года сведен с дефицитом в 4,508 млрд долл. США против профицита в 2,748 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в апреле 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 232 млн долл. и, таким образом, значительно сократился по сравнению с первыми месяцами 2014 года (2,138 млрд долл. в феврале и 1,935 млрд долл. – в январе), что было обусловлено переходом к гибкому курсообразованию.

Дефицит текущего счета в январе-апреле составил 442 млн долл., что в 9 раз меньше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года. В том числе в апреле впервые с января 2012 года зафиксирован профицит текущего счета, который составил 186 млн долл.

«Главным фактором сбалансирования внешней позиции страны стало сокращение импорта товаров (на 30%) вследствие девальвации национальной валюты (с начала года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни ослаб на 24,6%) и длительного снижения экономической активности», - говорится в сообщении регулятора.

Экспорт товаров в апреле сократился на 12,1% в годовом измерении – до 5,2 млрд долл. из-за слабого внешнего спроса и снижения промышленного производства. Кроме продукции АПК, экспорт которой вырос на 8,9% (благодаря росту на 69% поставок растительного масла), по всем остальным группам товаров произошло сокращение экспорта. Так, экспорт продукции химической промышленности сократился на 23,4%, металлургии – на 19,4%, машиностроения – на 22%, минеральных продуктов на 15,8%.

Импорт товаров снизился на 30% в годовом измерении - до 5,2 млрд долл. из-за девальвации гривни и сниженного внутреннего спроса. Общее сокращение неэнергетического импорта составило 35,3%, импорт продукции машиностроения сократился на 44%, химической промышленности – на 31,4%, продовольственных товаров – на 34,3%.

В апреле финансовый счет был сведен с дефицитом в 418 млн долл. против профицита в 1,9 млрд долл. годом ранее. По информации регулятора, формирование дефицита финансового счета произошло по причине оттока прямых иностранных инвестиций, который составил 430 млн долл. По итогам января-апреля дефицит финансового счета составил 4,074 млрд долл., в то время как за аналогичный период пришлого года был профицит в 6,905 млрд долл.

В апреле было проведено очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 654 млн долл., при этом по состоянию на 1 мая объем международных резервов составил 14,2 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта на 1,9 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-марте 2014 года сведен с дефицитом в 4,276 млрд долл. против профицита в 1,821 млрд долл. годом ранее, в марте 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 203 млн долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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Нацбанк ограничил снятие денег с гривневых счетов

Национальный банк Украины установил максимальную сумму снятия клиентами средств с депозитных и текущих счетов на уровне 150 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №328, которое вступило в силу с 1 июня и действует до 1 сентября.

«Банки обязаны ограничить выдачу наличных средств в национальной валюте с текущих (в том числе карточных) и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривен в сутки на одного клиента», – говорится в постановлении.

Данные требования не распространяются на выдачу наличных средств по зарплатным, пенсионным, стипендиальным и другим социальным проектам, а также по текущим и депозитным счетам, при условии их внесения наличными и в пределах внесенной суммы наличными.

Как сообщал УНИАН, указанным постановлением регулятор также продлил до сентября ограничения продажи наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тыс. грн., а также ограничения на снятие денежных средств в иностранной валюте с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 15000 гривен в сутки на одного клиента (в эквиваленте по официальному курсу).

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Украина обратится в МАГАТЭ по поводу захвата Россией ядерного объекта в Симферополе

Украина намерена обратиться в МАГАТЭ, поскольку ядерный объект в Симферополе в связи с аннексией Крыма Россией не контролируется украинской властью.

Об этом министр юстиции Павел Петренко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Речь идет о том, что на территории оккупированного Крыма есть атомный реактор в Симферополе, и мы согласно международным нормам и регламентам, как страна, несем ответственность за безопасность этого объекта и материалов, которые имеют ядерный статус. Потому мы готовим соответствующие жалобы в МАГАТЭ в адрес страны, которая несанкционированно захватила этот объект со специальным статусом”, - сказал Петренко.

Как сообщалось, на территории Крыма, в Севастополе, расположен национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП). Университет готовит специалистов для атомной энергетики и промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды, энергосберегающих и компьютерных технологий.

В состав научно-исследовательской базы СНУЯЭиП, среди прочего, входит опытный реактор ИР-100.

Этот действующий ядерный объект закреплен за Украиной и охранялся спецподразделением внутренних войск.

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Минфин не планирует привлекать валюту на ОВГЗ-аукционах в июне

Министерство финансов Украины планирует провести четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в июне текущего года, на которых не планирует размещать валютные ОВГЗ, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, аукционы планируется провести 3, 10, 17 и 24 июня. На первом аукционе 3 июня Минфин предложит гривневые облигации сроком обращения 2 и 5 лет, на втором и третьем аукционах 10 и 17 марта - гривневые облигации сроком обращения 5 лет, на четвертом аукционе 26 июня – 7-летние гривневые облигации.

Как сообщал УНИАН, в мае Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых в госбюджет привлечено 2,344 млрд грн и 254,73 млн долл.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

УНИАН