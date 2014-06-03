Украинцы меняют Крым на курорты Болгарии

Украинские интернет-пользователи в текущем году чаще всего в поисковых запросах Google интересуются отдыхом на курортах в Болгарии, вместо Крыма, который был на первой строке в списке в прошлом году.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Google Украина со ссылкой на исследование, проведенное с помощью инструмента Google Zeitgeist.

«В этом году произошла смена лидера - сегодня украинцы больше всего интересуются отдыхом в Болгарии. Прошлогодний фаворит Крым опустился на второе место по числу запросов», - отмечается в сообщении.

По данным исследования, третье место в списке самых популярных направлений отдыха заняла Грузия, которая в прошлом году не попала в первую десятку. Кроме того украинские пользователи интересовались отдыхом в Турции, Карпатах, Греции, Египте, Черногории, Хорватии и Испании.

Аналитики компании также отмечают, что в 2014 году украинцы стали чаще запрашивать в поисковике информацию об отдыхе на территории Украины. Самым популярным направлением в стране стал Бердянск. За ним в десятке лидеров следуют Затока, Одесса, Кирилловка, Скадовск, Коблево, Урзуф, Яремче, Трускавец и Геническ.

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Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Корпорация Google имеет представительство в Украине.

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Google Zeitgeist – инструмент для отслеживания популярности поисковых запросов в системе Google. В результате анализа и подсчёта тех или иных запросов Zeitgeist показывает, чем больше всего интересуются люди сегодня.