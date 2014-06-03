ТОП-10 (3 июня)

В оккупированном Крыму решили урезать размер минимальной зарплаты

Генпрокуратура открыла дело против сына Януковича

Дотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривень

Украина призывает европейцев заблокировать строительство "Южного потока"

Украина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию Крыма

Яценюк рассказал о результатах газовых переговоров с Россией

«Нафтогаз» разделят на две компании

Золотовалютные резервы Украины выросли до $18 млрд

Еврокомиссия призвала Болгарию остановить строительство "Южного потока"

Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,01 грн

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В оккупированном Крыму решили урезать размер минимальной зарплаты

Министерство социальной политики оккупированного Крыма предлагает установить в республике на переходный период минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере в размере 4628 рублей, а во внебюджетной - 4141 рубль, сообщила "министр социальной политики" РК Елена Романовская, передают "Новости Крыма".

«Предлагаем в среду, 4 июня, от имени председателя Совета министров вынести на рассмотрение Госсовета Крыма проект постановления об установлении на переходный период минимального размера оплаты труда в 4628 рублей для бюджетной сферы и для внебюджетной сферы 4141 рубль», — заявила она.

Нелегитимный и.о. главы Республики Крым Сергей Аксенов предложил министерству до вторника, 3 июня, согласовать эти цифры с профсоюзами. «Я с вами соглашусь, если у профсоюзов возражений не будет», — отметил он.

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Генпрокуратура открыла дело против сына Януковича

Генеральная прокуратура Украины открыла и расследует уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами группы компаний "МАКО", принадлежащей сыну экс-президента Украины Александру Януковичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по случаю 100 дней со дня назначения и.о. генпрокурора Олега Махницкого сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

“Генпрокуратурой Украины, Главным следственным управлением зарегистрировано уголовное производство в отношении Александра Януковича, который по предварительному сговору с другими лицами организовал уклонение от уплаты налогов фирмами группы компаний “МАКО”, а также дочерним предприятием “Артемовский завод шампанских вин”... На сегодняшний день выявлено более 10 млн грн (уклонение от уплаты налогов) и проводится досудебное расследование”, - сказал Баганец.

Он сообщил, что 29 апреля 22 группы следователей Генпрокуратуры вместе с работниками УБОП зашли на 22 объекта в Донецкой области, которые входят в состав группы компаний “МАКО”, но через несколько минут были заблокированы людьми, вооруженными автоматами и гранатометами, и выведены из этих помещений.

Таким образом, отметил заместитель генпрокурора, следственные действия стали невозможными.

“Придет время - и мы выдвинем по этому факту подозрение Александру Януковичу, и составим обвинительный акт”, - подчеркнул Баганец.

Как сообщал УНИАН, в феврале экс-президент Украины Виктор Янукович со своими сыновьями - Александром и Виктором бежал в Россию.

Сейчас бывший президент и его сын Александр находятся в розыске. Им инкриминируется причастность к убийству сотни митингующих на Евромайдане в Киеве в феврале.

Также против семьи Януковича были введены экономические санкции со стороны США и Евросоюза, которые предусматривают арест банковских счетов. Швейцарская прокуратура сообщила о блокировании активов на сумму 140 млн евро, принадлежащих Януковичу и его соратникам.

Справка УНИАН. Предприятия группы "МАКО" работают на рынке Украины с 2009 года. По состоянию на январь 2013 года в «МАКО» входили порядка двух десятков предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «Всеукраинский банк развития». Среди основных направлений группы – девелопмент и строительство, финансовый сектор и угольная промышленность.

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Дотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривень

Бюджетные дотации государственных угольных предприятий Донецкой и Луганской областей с учетом покрытия убытков шахт и выплаты зарплаты шахтерам на 2014 год составляют 34 млрд гривень.

Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Общий объем дотаций на Донецкую и Луганскую область составляет 34 миллиарда гривень. Это то, что бюджет выделяет на финансирование угольной отрасли, и то, что делает центральный бюджет для того, чтобы дать им (шахтерам - УНИАН) работу и не выгнать их на улицу», - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня правительство платит за каждую тонну угля, добытую на госшахтах, в среднем 1,5 тыс. грн, при том что коммерческая стоимость угля достигает 600 грн/тонну.

«Мы дотируем 180 тыс. человек, работающих в сверхтяжелых условиях, в первую очередь, в Луганской и Донецкой областях. По 900 грн за тонну угля", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый заместитель главы Минэнергоугля Юрий Зюков сообщил о планах министерства за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить около 12,2 млрд грн.

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в "карманах" окружения Януковича.

Справка УНИАН. Государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

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Украина призывает европейцев заблокировать строительство "Южного потока"

Украина является надежным партнером и европейские страны должны заблокировать строительство газопровода "Южный поток", идущего в обход Украины. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы призываем Европейский Cоюз заблокировать «Южный поток». Украина надежный транзитер. Мы выполняем свои обязательства, если Россия не будет мешать», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что проект строительства газопровода «Южный поток» не имеет ничего общего с построением системы энергобезопасности в Европе. «Мы считаем проект «Южный поток» - это проект, которые имеет целью увеличить энергозависимость Европы и исключить Украину из общей энергетической политики с ЕС. Это проект, который усилит позиции российского "Газпрома" в Европе. Он не имеет ничего общего с политикой энергобезопасности в Европе», - сказал глава правительства.

Кроме того, Яценюк отметил, что недавние попытки подорвать украинскую газотранспортную систему – тоже часть лоббирования «Южного потока». «У нас были попытки осуществить атаки на украинскую газотранспортную систему. Эти попытки были на территории Ивано-Франковской области. Нам удалось избежать жертв и прерывания транзита. Но мы понимаем, что такие попытки делались для дискредитации украинской газотранспортной системы, прерывания транзита и доведения нашим партнерам мысли, что Украина – нестабильная страна. Но главное, эти попытки осуществлялись с целью легитимизации «Южного потока», - сказал Яценюк.

Как ссобщал УНИАН, вчера еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил германскому еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что проект газопровода «Южный поток» не продвинется, пока Россия не изменит свой курс в отношении политического кризиса в Украине.

«Мы возобновим переговоры, когда российский партнер снова будет соблюдать нормы международного права и будет готов к конструктивному сотрудничеству на основе нашего энергетического законодательства», — отметил Эттингер.

Ранее Эттингер предупреждал Москву об ужесточении позиции Евросоюза относительно планов «Газпрома» построить на юго-востоке Европы «Южный поток». Эттингер заявлял, что не склонен отказываться от мер «третьего энергопакета», особенно в свете событий в Крыму и восточной Украине, а также заявил, что решения по части «Газпрома» омрачены политикой.

«Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпрома» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд. куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.

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Украина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию Крыма

Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к Российской Федерации на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины, заявил в ходе выступления в правительстве премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«Украина начала процессы, а Генеральная прокуратура начала расследование. И в рамках уголовного дела украинское правительство подает иск на сумму более 1 трлн грн. – сказал Яценюк. - Проблемы лежат в международной правовой плоскости. Не так много опций, куда подать в суд. Но не раскрывая все юридические детали, я скажу: мы используем все возможные и законные методы для того ,чтобы привлечь Россию к суду».

Яценюк отметил, что Украина уже подала иски в Европейский суд по правам человека непосредственно за аннексию Крыма. «Мы готовим и другие иски - в том числе, и к органам государственной власти и управления РФ за незаконный захват и грабеж Украины. За это надо будет ответить. Мы понимаем, что такие судебные процессы не проходят месяц, но такие процессы будут иметь результат», - заверил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского государственного имущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма Российской Федерацией. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма Российской Федерацией, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.

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Яценюк рассказал о результатах газовых переговоров с Россией

Россия отказалась от планов отключить газ для Украины и не будет вводить предоплату за топливо, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Россия отказалась от планов по отключению Украины от поставок природного газа, снят вопрос относительно предварительной оплаты за российский природный газ», - сказал глава правительства.

При этом он отметил, что на текущий момент продолжаются переговоры между главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Итогом этих переговоров должен стать новый контракт между компаниями с учетом требований Украины по цене на газ. В противном случае, по словам Яценюка, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.

Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина не будет платить «политическую» цену за газ в 500 долл. за тысячу кубометров, считает рыночной цену в 268 долл. за 1 тыс. куб. м и рассчитывает достичь компромисса с «Газпромом» в рамках продолжающихся переговоров.

«Мы понимаем, что цена в 268 долл. США была ничем другим, как взяткой предыдущей власти. Однако мы считаем такую цену рыночной и настаиваем на сохранении этой цены», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что нынешняя цена, установленная для Украины в размере 500 долл. за тысячу кубометров топлива, является политической и Украина считает ее политической. По словам Яценюка, вопрос цены является ключевым вопросом переговоров, которые сейчас проходят в Берлине между главами НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Вчера начался переговорный процесс между «Нафтогазом» и «Газпромом». Я очень сдержанно оцениваю перспективы этих переговоров. Но мы должны пройти этот путь, – сказал Яценюк. – Мы считаем, что в результате переговоров должно быть подписано дополнительное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом», проект которого мы передали еще в воскресенье вечером. Сейчас идут двусторонние переговоры в Берлине на уровне руководителей компаний».

Вместе с тем, Яценюк не исключил, что переговоры могут оказаться попыткой российской стороны «оттянуть время», и отметил, что «до конца недели правительство ожидает завершения переговоров с «Газпромом».

«Ни при каких обстоятельствах Украина не будет платить России 500 долл. за тысячу кубометров газа. Это не рыночная цена, это политическая цена. Если Россия рассматривает Украину как дойную корову, то она ошибается. Мы нацелены на защиту своих интересов. Если соглашение не будет достигнуто в рамках предарбитражного спора – мы идем в Стокгольмский суд. Мы ничего не просим у России, мы требует рыночного подхода. Мы готовы платить, но только не политическую, а рыночную цену», - подчеркнул Яценюк.

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«Нафтогаз» разделят на две компании

Правительство в рамках реформы энергетического сектора намерено создать на базе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» два публичных акционерных общества по транзиту и хранению газа, а также привлечь европейских и американских инвесторов к модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе выступления в парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Кабмин будет принимать решение по реформированию НАКа («Нафтогаза Украины» – УНИАН). На базе НАКа мы будем создавать две дополнительные компании, как этого требует Энергетическая хартия, наше участие в Энергосообществе и Третий энергопакет, – сказал Яценюк. – Украина создаст публичное акционерное общество «Украинская газотранспортная система», которое будет отвечать только за прокачку газа по магистральным путям. Второе – Украина создаст публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься накоплением и отпуском газа всем субъектом хозяйствования».

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При этом Яценюк отметил, что Украина предлагает общий проект по эксплуатации и модернизации газотранспортной системы. «Европейские и американские инвесторы должны быть привлечены к модернизации и эксплуатации ГТС, и для этого будет создано акционерное общество «Украинская газотранспортная система».

Также Яценюк рассказал, что Кабмин рассматривает два сценария оценки дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2014 года.

«За 2013 год правительство Януковича не оплатило порядка 1,5 млрд долл. за полученный газ. "Газпром" в 2013 году на год вперед оплатил транзит газа. То есть, 2,5 млрд долл., которые мы могли бы получить в этом году, – их уже нет. – отметил Яценюк. - Общий долг, который правительство получило при приходе к власти, – 2,2 млрд долл. Если посчитать за прокачку газа, и принять во внимание платежи по кредитам, то, по оптимистическому сценарию, мы оцениваем дефицит "Нафтогаза" в 62 млрд, по пессимистическому – 93 млрд (грн - УНИАН)».

Ранее, в апреле, Кабинет министров Украины прогнозировал, что дефицит государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн. В марте Международный валютный фонд прогнозировал рост общего дефицита государственного бюджета и бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне 10-12% ВВП в случае, если в стране не будут проведены реформы в энергетическом секторе.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Золотовалютные резервы Украины выросли до $18 млрд

Золотовалютные резервы Украины выросли до 18 млрд долл., и все международные финансовые организации выполнили свои обещания перед нашей страной, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Цифра золотовалютных резервов уже 18 млрд долл. – сказал Яценюк. - Международные финансовые организации выдали все, что пообещали. Это МВФ, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и ЕБРР».

В то же время, по частным инвесторам, по словам Яценюка, «есть проблема». «В этих сложнейших условиях, когда на границах Украины стояла 40-тысячная российская армия, когда внутри страны терроризм, мягко говоря, сложно привлекать инвесторов. Сложно убедить, что лучшее место для инвестиций в текущей ситуации это Украина. Но нам как-то это удается», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало мая золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл. после получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл.

26 мая Кабмин и Всемирный банк подписали кредитные договоры по финансированию трех новых проектов в Украине общей стоимостью 1,48 млрд долл., одобренных советом банка 22 мая этого года. Украина получила уже 750 млн долл. кредитных средств Всемирного банка в рамках реализации первого из трех проектов - проекта «Первый кредит на политику развития».

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Еврокомиссия призвала Болгарию остановить строительство "Южного потока"

Еврокомиссия призвала Болгарию остановить работы по строительству российского газопровода "Южный поток".

Как заявила во вторник, 3 июня, официальный представитель Еврокомиссии Сабине Бергер, "соглашения, заключенные государствами-членами ЕС и Россией по газопроводу "Южный поток", не соответствуют законодательству ЕС". По ее словам, законодательство Евросоюза не допускает, чтобы поставщик газа одновременно контролировал доступ к трубопроводам, сообщает пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

Бергер подчеркнула, что Еврокомиссия не блокирует проект с участием российской компании "Газпром", но настаивает на его пересмотре "в свете энергетической безопасности ЕС". Кроме того, процесс утверждения проекта строительства газопровода был приостановлен после аннексии Крыма Россией.

В свою очередь, Болгария испытывает сильную зависимость от российского газа и рассматривает "Южный поток" как приоритетный проект национального масштаба. С его помощью страна надеется полностью удовлетворить свою потребность в газе. Создание газопровода позволило бы России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпрома» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд. куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок по газопроводу запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина - более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территории Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.

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Доллар на закрытии межбанка снизился до 12,01 грн

Во вторник, 3 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украиныкотировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9910/12,0185 грн/долл. против 11,9600/12,1000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов составили 16,3380/16,3795 грн/евро против 16,2575/16,4520 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3590/1,3625.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3412/0,3438 грн/рубль против 0,3418/0,3458 грн/рубль на 12:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 12,0000/12,0500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,3335/16,4055 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3411/0,3431 грн/рубль.