Анонс на 4 мая

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Заседание Кабинета министров Украины.

* Состоится официальное открытие XXVI Международной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2014». В мероприятии примет участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка. В рамках выставки состоится Международная конференция «Новые возможности и вызовы для аграрной торговли Украины с ЕС» при участии министра Швайки, аграрных министров Польши и Эстонии, международных экспертов.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Эх, тарифы …опять новые тарифы». Приглашенные гости: Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ; Алексей Хабатюк, директор Фонда экологических инвестиций. Участники пресс-конференции затронут вопросы формирования новых тарифов, роль и задачи государства в новой ценовой политике.

* Заседание «круглого стола» на тему: «Приватизация в электроэнергетике: проблемы и дальнейшие шаги». Организатор мероприятия: Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации при поддержке Фонда Восточная Европа - программы «RADA: подотчетность, ответственность, демократичность». Целью мероприятия является повышение эффективности функционирования приватизированных энергетических объектов, уровня общей ответственности государства и бизнеса уровня энергетической безопасности страны, определения единого подхода к дальнейшей приватизации объектов электроэнергетики, ориентируясь на привлечение стратегических инвесторов. К участию приглашены народные депутаты Украины, руководители министерств и ведомств, зарубежные эксперты, ведущие специалисты отрасли.

* Пресс-конференция на тему: «Перспективы газовых переговоров России и Украины». Участники: Дмитрий Марунич - сопредседатель Фонда энергетических стратегий, Александр Малиновский - директор по юридическим вопросам компании Grant Thornton, Богдан Соколовский - экс-советник президента Украины по вопросам энергетической безопасности.

* Состоится круглый стол «Одолеет ли вызовы ЖКХ Киева новый мэр столицы?». Темы для обсуждения: Киев на грани техногенной катастрофы? Улучшат ли повышенные тарифы качество услуг ЖКХ в Киеве? Какие первые шаги должен сделать новоизбранный мэр в сфере ЖКХ Киева? Провалятся ли дороги Киева из-за гидравлических испытаний теплосетей? Безопасно ли пить воду в Киеве? Участники: Вадим Гламаздин, зам.гендиректора Центра исследований энергетики (EIRCenter.com); Иван Плачков, председатель наблюдательного совета Киевэнерго; Виктория Яковлева, советник председателя правления ПАО «АК «Киевводоканал» по вопросам информационной политики; Святослав Павлюк, главный эксперт, EU Covevant of Mayors-East; Александр Харченко, гендиректор Центра исследований энергетики (EIRCenter.com); Дмитрий Васильев, основатель общественной инициативы «ЖКХ - жить в Киеве Хорошо».

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