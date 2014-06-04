ТОП-10 (4 июня)

Украина и Россия обсудят цену на газ без участия Европы

Кабмин принял решение разделить «Нафтогаз» на две компании

Правительство Азарова в прошлом году допустило дефицит бюджета в 65 млрд гривень

Украинцы задолжали по валютной ипотеке 46 млрд гривень - Нацбанк

Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

Еврокомиссия дала Болгарии месяц на ответ по "Южному потоку"

Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы

Украина требует от России отменить штрафы за недобор газа

Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

"Газпром" отложил срок перевода Украины на предоплату до 10 июня

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Украина и Россия обсудят цену на газ без участия Европы



Газовые переговоры между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" в двустороннем формате проходят сегодня в Берлине.

Россия и Украина обсудят цену на газ без участия Европы / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан журналистам перед заседанием правительства.

"Сегодня переговоры продолжаются, по настоянию российской стороны переговоры переведены в двусторонний формат относительно цены. При этом переговоры проходят между «Нафтогазом» и «Газпромом», это по настоянию «Газпрома». Переговоры ведутся в Берлине", - сказал он и добавил, что по плану переговоры продлятся до 9 июня.

По словам Продана, Украина предлагает российской стороне пакетное урегулирование газового вопроса.

"Украина четко заявила на переговорах о необходимости пакетного урегулирования - это цена на газ 268,5 дол. за тысячу кубометров газа, после этого решается вопрос оплаты соответствующей задолженности, которая тоже должна быть пересчитана и за 2013 год по цене 268,5 дол.", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам. Российская сторона настаивает на полном погашении НАК «Нафтогаз Украины» задолженности за ноябрь-декабрь в размере 1 млрд 451 млн долл. и оплате за газ, потребленный в апреле-мае.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги, «Газпром» отложил введение предоплаты за поставки газа до 9 июня. Одновременно до этой же даты "Нафтогаз" отсрочил и подачу иска в Стокгольмский арбитражный суд.

Между тем, Европейская комиссия настаивает на долгосрочном решении вопроса. Так, в частности, европейский комиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер надеется, что стороны смогут прийти к согласию, в частности, в части цены на газ на период до июня 2015 года. Он сообщил, что цена будет больше, чем 286 долл., но меньше, чем 485 долл.

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Кабмин принял решение разделить «Нафтогаз» на две компании

Кабинет министров Украины принял решение по реформированию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с созданием на её базе двух компаний, которые отвечают за транзит и хранение газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Да, решение принято. Будут созданы две акционерные компании 100% государственные, 100% в собственности государства. Эти компании будут работать как независимый аппарат», - сказал Продан.

Также он уточнил, что эти компании будут работать по европейским правилам.

«Должны быть приняты определенные законопроекты, которые будут выполнять требования третьего энергетического пакета для усиления независимости аппарата газотранспортной системы… Это постановление», - отметил Продан.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк предложил Кабмину в рамках реформы энергетического сектора создать две компании на базе "Нафтогаза". Яценюк сообщил, что «Нафтогаз» при этом будет заниматься лишь реализацией газа в Украине. По его словам, будет создано публичное акционерное общество «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и публичное акционерное общество «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Правительство Азарова в прошлом году допустило дефицит бюджета в 65 млрд гривень

Верховная Рада приняла к сведению отчет о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект постановления об отчете о выполнении госбюджета на 2013 год (№4625-д) проголосовал 171 народный депутат из 371, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, соответствующим постановлением предусматривается принять к сведению отчет Кабинета министров о выполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», согласно которому государственный бюджет выполнен по доходам в сумме 339 млрд 226,9 млн грн, расходам – 403 млрд 456,1 млн грн, по объему возвращения кредитов – 5 млрд 522,6 млн грн и объему предоставления кредитов – 6 млрд млн грн, с дефицитом в сумме 64 млрд 706,7 млн грн.

Согласно постановлению, Кабмин должен, в частности, проанализировать выводы Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета за 2013 год, принять меры относительно недопущения нарушений бюджетного законодательства в текущем и следующих бюджетных периодах и реализации соответствующих предложений Счетной палаты.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить соблюдение требований Бюджетного кодекса Украины относительно формирования проекта государственного бюджета на следующие бюджетные периоды на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития Украины; принять меры по сокращению налогового долга и недопущению наращивания новой налоговой задолженности, усилив контроль над возвращением рассроченных и отсроченных сумм налогового долга и ограничив ежегодные списания налоговой задолженности.

Среди прочего, правительство должно принять меры по погашению задолженности по ссудам, предоставленным Пенсионному фонду Украины, за счет средств единого казначейского счета, и недопущению ее наращивания, обеспечивая системность решения вопроса сбалансирования бюджета Пенсионного фонда Украины; упорядочить выполнение платежных поручений в соответствии с взятыми бюджетными обязательствами, обеспечивая своевременное проведение платежей, включая платежи по средствам местных бюджетов и специального фонда государственного бюджета; усилить контроль над проведением главными распорядителями средств государственного бюджета расходов на централизованные мероприятия по административно-территориальным единицам, обеспечивая соответствие платежей относительно таких расходов плановым показателям.

Правительство также должно обеспечить осуществление перераспределения расходов государственного бюджета исключительно при наличии объективных оснований и финансово-экономической целесообразности и принять меры по усилению ответственности главных распорядителей средств государственного бюджета за качество планирования бюджетных программ; продолжить работу по дальнейшему внедрения оценки эффективности бюджетных программ, сосредоточив внимание на необходимости применения в бюджетном процессе результативных показателей бюджетных программ (в первую очередь, показателей качества и эффективности).

Кабмин также должен принять меры по комплексному урегулированию вопроса по недопущению роста задолженности по среднесрочным ссудами, которые предоставляются местным бюджетам на выполнение пункта 3 части первой статьи 73 Бюджетного кодекса Украины.

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Украинцы задолжали по валютной ипотеке 46 млрд гривень - Нацбанк

Сумма долга по договорам об ипотечных кредитах в иностранной валюте составляет 46 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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"По предварительным данным, количество договоров по ипотечным кредитам в иностранной валюте составляет 87,1 тыс. шт., общая сумма долга по ним - 46,4 млрд грн. Количество договоров по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте составляет 64,2 тыс. шт., общая сумма долга по ним - 26,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом, по данным регулятора, средняя стоимость одного кредита составляет примерно 45,5 тыс. долл. и 35 тыс. долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2014 года Верховная Рада приняла Закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Согласно закону, отчуждению не подлежат квартиры площадью до 140 кв. м, дома - до 250 кв. м, в которых прописан заемщик или поручитель, если эта недвижимость является основным местом жительства заемщика.

Мораторий будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу закон, который регулирует вопрос перевода в гривню непогашенной основной суммы задолженности. Соответствующий законопроект должен быть разработан в течение двух недель со дня вступления в силу моратория.

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Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода в размере 1,040 млрд долл. по облигациям внешнего государственного займа Украины (ОВГЗ) 2012 года, сообщается на сайте министерства.

«3 июня 2014 Министерство финансов Украины вовремя и в полном объеме осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внешнего государственного займа Украины 2012 года. Общая сумма платежа составила 1 039,75 млн долл. США», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, указанные расходы по погашению и обслуживанию государственного долга предусмотрены законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл.

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Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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Еврокомиссия дала Болгарии месяц на ответ по "Южному потоку"

В Европейской комиссии в течение месяца ожидают от правительства Болгарии ответа на обращение Брюсселя приостановить строительство "Южного потока" и напоминают о необходимости выполнять европейские законы.

Как передает корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге сообщил представитель ЕК Антуан Коломбани (Antoine Colombani), комментируя по просьбе журналистов заявление о продолжении строительство, которое было озвучено крупнейшей в Болгарии партией социалистов.

"Мы просили руководство Болгарии приостановить проект, пока в Европейской комиссии продолжается дискуссия, и наша позиция остается неизменной. 2 июня мы отправили официальное сообщение болгарском руководству, сейчас у них есть один месяц на ответ", - детализировал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой будет позиция Еврокомиссии, если Болгария, несмотря на просьбу ЕС, будет продолжать строительство, Коломбани отметил, что София должна соответствовать европейскому законодательству и выполнять необходимые процедуры. "Мы уверены в том, что Болгария должна приостановить строительство трубопровода «Южный поток». Мы начали процедуру - направили письмо, и мы считаем, что Болгария должна соответствовать европейским законам", - подчеркнул представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Брюссель предложил Софии приостановить строительство "Южного потока" на болгарском участке. Официальная причина - несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

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Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы

Кабинет министров Украины назначил главой Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований, первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду после заседания правительства сообщил журналистам министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Решение принято. Назначен руководителем фискальной службы Игорь Билоус, первым заместителем назначен Владимир Хоменко (заместитель министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований – УНИАН) и заместителем – Анатолий Макаренко (в прошлом руководитель Государственной таможенной службы – УНИАН)», – сказал Семерак.

Вместе с тем, на вопрос журналистов, назначен ли заместитель министра доходов и сборов, который курирует таможенную службу, Виталий Науменко на руководящую должность в Государственную фискальную службу, Семерак ответил, что «закон о центральных органах позволяет назначать только двух заместителей». При этом он не уточнил, останется ли Науменко работать в новой службе.

Как сообщал УНИАН, налоговая и таможенная службы в ближайшее время будут объединены в единый орган – Государственную фискальную службу. Также в его состав временно войдет служба финансовых расследований, которую планируют отделить в самостоятельный орган. До этого предполагалось ликвидировать Миндоходов и создать отдельные службы – налоговую, таможню и службу финрасследований.

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Украина требует от России отменить штрафы за недобор газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает российскому газовому монополисту компании «Газпром» исключить из действующего газового контракта норму, которая запрещает реэкспорт российского газа «Нафтогазом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

"Норма про реэкспорт – одно из требований, и она есть в наших предложениях", — сказал Продан.

Кроме того, он сообщил, что Украина также требует отменить штрафы за недобор газа по принципу «бери или плати».

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года. При этом глава российского газового монополиста компании «Газпром» Алексей Миллер заявляет, что к 7 июня долг Украины за поставленный газ достигнет 5,2 млрд долл.

В ходе переговоров, которые состоялись между Украиной, Россией и Европейской комиссией по газовым вопросам в Брюсселе 2 июня, стороны не достигли окончательных договоренностей по спорным вопросам.

Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. (786 млн из которых уже оплачено) за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

Ввиду того, что украинская сторона начала выплачивать долги и переговоры продолжаются, «Газпром» отложил до 9 июня введение предоплаты за поставки газа.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что предоплаты для Украины за газ за июнь не будет.

Вместе с тем, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Нафтогаз» и «Газпром» в результате переговоров не достигнут соглашения с учетом требований Украины по цене на газ, Украина будет вынуждена направить иск в Стокгольмский арбитражный суд.

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Межбанк закрылся долларом по 12 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,9000/12,0700, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0300. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9300/12,0000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3382/0,3431, к 12:00 цены понизились 0,3381/0,3418. К закрытию торгов цены понизились 0,3390/0,3397. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1780 (+0.1520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,1925/16,4260, к 12:00 цены ушли вниз 16,1880/16,3690. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,2515/16,3510.

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"Газпром" отложил срок перевода Украины на предоплату до 10 июня

Срок перевода Украины на предоплату за поставки российского газа перенесен с 9 на 10 июня.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпрома" по итогам переговоров в Берлине председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

"На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в газовой сфере. По просьбе украинской стороны крайний срок урегулирования проблем по платежам перенесен на 10 июня в связи с тем, что 9 июня в Украине - выходной день", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что общая задолженность Украины за поставленный российский газ составляет 4,455 млрд долл.: 1,454 млрд долл. - за ноябрь-декабрь 2013 года и 3 млрд долл. - за апрель-май 2014 года.

Подчеркивается, что, в соответствии с контрактом, по причине неплатежей было принято решение перевести «Нафтогаз Украины» на предоплату с начала июня этого года. 2 июня НАК погасил задолженность за I квартал 2014 года, перечислив 786 млн долл. В связи с этим перевод на предоплату был отложен до 9 июня.