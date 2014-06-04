Анонс на 5 июня

* Заместитель министра доходов и сборов Украины Владимир Хоменко откроет Первый Всеукраинский Форум налоговых консультантов и обсудит концепцию создания и развития Службы финансовых расследований с участниками мероприятия. Организатор: "Палата налоговых консультантов".

* Состоится подход к прессе в рамках Шведско-Украинского бизнес форума "Инвестируем в будущее Украины". Цель форума - представить Швецию как инновационного и конкурентоспособного делового партнера и представить инвестиционный потенциал Украины в новых условиях. Организаторы: Посольство Швеции в Украине, Шведский Торговый и Инвестиционный Совет. Участники: Павел Шеремета, министр экономического развития и торговли Украины; Сергей Квит, министр образования и науки Украины; Владимир Гройсман, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Виталий Кличко, новоизбранный мэр Киева; специальный гость - Леонид Кучма, президент Украины (1996-2005); Андреас фон Бекерату, Посол Швеции в Украине; руководители шведских компаний: Эриксон, Орифлейм, СЕБ банк, Скания, Шелтон Петролиум, Сигма, Тетра Пак и другие. К участию в панельных дискуссиях на бизнес-форуме привлечены международные эксперты и аналитики, представители международных финансовых учреждений, шведские и украинские инвесторы, бизнес-лидеры и руководители предприятий и учреждений.

* Состоится Форум ритейлеров.

* Пленарное заседание Верховной Рады.

* Состоится круглый стол на тему: "Увеличение внутренней добычи как основное направление противодействия российской энергетической агрессии". Участники: Владимир Бенько, и.о. заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча"; Артур Сомов, финансовый директор ООО "Карпатыгаз"; Андрей Мизовец, президент "Ассоциации газовых трейдеров"; Роман Опимах, независимый эксперт нефтегазовой отрасли; представитель Министерства энергетики и угольной промышленности Украины; Геннадий Кобаль, руководитель отдела маркетинговых исследований ООО "Ньюфолк".

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Малый бизнес просит правительство не поддерживать законодательные инициативы, ведущие к усилению коррупции и банкротству мелкой розницы». Городским, сельским и поселковым советам могут дать право на свое усмотрение запрещать торговлю пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, вином и табачными изделиями на территории соответствующих населенных пунктов. Об этом идет речь в законопроекте №4747, зарегистрированном в парламенте. По мнению экспертов это приведет к массовой коррупции на уровне органов местного самоуправления и, как результат, банкротству мелкой розницы, для которой торговля подакцизными товарами является основным источником дохода. Участники: Николай Ганул, вице-президент Национальной организации розничной торговли (НОРТ); Петр Кузьменко, юрист общественной «Ассоциации Киев-МАФ»; Геннадий Черевко, член совета предпринимателей при КМУ, первый заместитель союза «Ассоциация собственников малого и среднего бизнеса г. Киева «ЦЕНТР» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал УНИАН). Регистрация на месте по журналистским удостоверениям.

* Состоится заседание Медиа-клуба «Открытое небо с ЕС, станет ли дешевле летать?», посвященный подписанию Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и странами ЕС, который организует Институт мировой политики. На Медиа-клубе выступят Валентин Згурский, начальник Отдела авиационного транспорта Министерства инфраструктуры Украины; Елена Мельник, зам.директора Департамента аэронавигации и внешних связей, начальник отдела внешних связей; Светлана Дидковская, координатор транспортного сектора Представительства ЕС в Украине; Александр Кава, председатель Центра экономического и политического анализа; эксперт в области транспорта; представители авиа-компаний.

* Состоится брифинг первого заместителя министра доходов и сборов Украины Игоря Белоуса на тему «Состояние уплаты налогов на востоке Украины».

* Состоится брифинг председателя Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте Павла Булановича и его заместителя Николая Севирина на тему «Реалии и перспективы развития сферы безопасности на морском и речном транспорте».

* Пресс-конференция на тему: «Каким должно быть цивилизованное рыболовство в 2014 году».

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