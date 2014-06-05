Вместо Госинформнауки создали Госслужбу по вопросам электронного управления

Правительство реорганизовало Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации, образовав центральный орган исполнительной власти по реализации политики в сфере электронного управления – Государственную службу по вопросам электронного управления – деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины принято 4 мая 2014 года, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно документу, Министерство образования и науки является правопреемником прав и обязанностей Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации в вопросах реализации государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Таким образом, Министерству образования и науки будут возвращены полномочия в управлении наукой. Это позволит развивать инфраструктуру научных исследований, в частности путем интеграции высшего образования и науки.