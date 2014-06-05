ТОП-10 (5 июня)

Самые развитые страны предупреждают Россию об ужесточении санкций

Швейцария заморозила 137 млн евро на счетах Януковича и его соратников

Страны «Большой семерки» обещают Украине $18 млрд

Подписание Договора об "открытом небе" с ЕС, готовившегося 7 лет, снова отложили

Верховная Рада приняла закон о стандартизации

Украина отменила пошлины при экспорте газа в Европу

Доллар на межбанке упал до 11,90 гривень

Глава налоговой рассказал, когда состоится первый выпуск НДС-облигаций

Кабмин заложил в проект бюджета-2015 рост ВВП на 1,7%, инфляцию - не выше 5,4%

ВР не поддержала правительственный вариант бюджетной политики на 2015 год

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Самые развитые страны предупреждают Россию об ужесточении санкций

Группа семи готоваужесточить санкции в отношении России, если беспорядки на востоке Украины не будут взяты под контроль. Об этом лидеры «Большой семерки» заявили в совместном письменном заявлении после рабочего ужина в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

В заявлении содержится призыв к России признать результаты выборов в Украине, завершить отвод войск от границы с Украиной, остановить поставки оружия и использовать влияние на вооруженных сепаратистов для прекращения насилия.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад хотел бы увидеть прогресс в примирении востока Украину, где правительственные войска борются против сепаратистов.

«В наших переговорах с будущим президентом Украины и в наших встречах с президентом Путиным в кулуарах торжеств в Нормандии мы вышлем совместное сообщение так же, как Группа семи сделала это раньше. У нас всегда была согласована позиция в отношении Украины, она заключается в том, что для России важно сейчас сделать собственный взнос до стабилизации и деэскалации ситуации», - подчеркнула Меркель.

Саммит, который состоялся в Брюсселе, сначала планировался в формате «Большой восьмерки» в российском Сочи. После аннексии Крыма Россию исключили из этого клуба и перенесли место встречи.

Как сообщал УНИАН, во время саммита "Большой семерки" главы государств намерены ужесточить санкции против России из-за ее действий в Украине.

Дипломатические источники в Брюсселе заявили 3 июня, что значительная часть встречи будет посвящена ситуации в Украине и отношениям с Россией.

В то время как лидеры "Семерки" намерены подтвердить свою приверженность дальнейших санкций против России, "если того требует ситуация", приоритет в настоящее время отдается "дипломатическим и политическим усилиям" по урегулированию кризиса, сказал европейский дипломат.

Он отказался сообщить, какие действия России смогут привести к дальнейших санкций, заявив, что этот вопрос будут решать главы государств.

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Страны «Большой семерки» обещают Украине $18 млрд

Лидеры стран «Большой семерки» осудили действия России, которые нарушают суверенитет Украины, и подтвердили намерение прибегнуть к более строгим санкциям, если этого потребует ситуация.

Об этом говорится в принятом по результатам первого дня саммита заявлении G-7, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«Мы едины в осуждении продолжающегося нарушения со стороны Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Незаконное присоединение Россией Крыма, а также действия по дестабилизации восточной Украины являются неприемлемыми и должны быть прекращены. Эти действия нарушают основные принципы международного права и должны быть проблемой для всех стран», - говорится в заявлении.

В связи с этим лидеры стран «Большой семерки» подтвердили свое предыдущее решение ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые активно «поддерживают или осуществляют нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, которые угрожают миру, безопасности и стабильности Украины».

«Мы проводим суровую политику непризнания Крыма и Севастополя в соответствии с Резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН. Мы готовы активизировать адресные санкции и осуществить значительные дополнительные ограничительные меры как плату России в случае, если этого потребует ситуация», - констатировали авторы заявления.

Назвав недопустимым вмешательство РФ в суверенные дела Украины, G-7 заявила о поддержке украинского правительства и народа. «Мы призываем разоружиться незаконные вооруженные формирования. Мы призываем украинскую власть поддерживать взвешенный подход в проведении операции по восстановлению законности и порядка», - отметили лидеры «Большой семерки».

Кроме того, они заявили о полной поддержке существенного вклада Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в деэскалацию кризиса. «Мы высоко оцениваем готовность украинских властей продолжить всеобъемлющий национальный диалог. Мы приветствуем Меморандум о мире и единстве, принятый Верховной Радой 20 мая, и выражаем пожелание, чтобы он был реализован в короткие сроки. Мы также призываем украинский парламент и правительство Украины продолжать проводить конституционную реформу, чтобы обеспечить основу для углубления и укрепления демократии и удовлетворения прав и надежд всех граждан во всех регионах Украины», - говорится в заявлении.

Лидеры «Большой семерки» приветствовали успешное проведение президентских выборов 25 мая. «Высокая явка избирателей подчеркнула решительность граждан Украины определить будущее своей страны. Мы поздравляем Петра Порошенко как избранного президента Украины и отдаем ему должное и призываем его обратиться ко всему народу Украины», - отмечается в заявлении.

Кроме того, G-7 призвала Россию признать результаты выборов, завершить выведение своих вооруженных сил от границ с Украиной, остановить поток оружия и боевиков через границу и оказать свое влияние на вооруженных сепаратистов, чтобы они сложили оружие и отказались от насилия.

«Мы призываем РФ исполнить обязательства, которые она взяла в Женеве в рамках общего заявления, и сотрудничать с правительством Украины по реализации планов обеспечения мира, единства и реформ»» - прибавили авторы заявления.

Также лидеры G-7 заявили о намерении продолжать работу с Украиной для поддержки ее экономического развития, суверенитета и территориальной целостности. «Мы призываем внедрять тяжелые реформы, которые будут иметь решающее значение для поддержки экономической стабильности и разблокирования роста, который возможен при участии частного бизнеса», - говорится в заявлении.

В этой связи лидеры стран «Большой семерки» приветствовали решение Международного валютного фонда утвердить для Украины программу в размере 17 млрд долларов, как и «другую двустороннюю и многостороннюю помощь и кредиты, в том числе около 18 млрд долларов, предусмотренных на сегодняшний день со стороны партнеров по G-7».

«Мы поддерживаем международный механизм координации донорской помощи для обеспечения эффективного предоставления экономической помощи и приветствуем намерение ЕС провести координационное совещание на высоком уровне в Брюсселе», - отреагировали лидеры на предложение Евросоюза.

Кроме того, они приветствовали продолжающиеся усилия по диверсификации источников поставки Украине газа, в том числе последние шаги ЕС в направлении обеспечения реверсивной поставки газа, и выразили надежду на успешное завершение переговоров, проходящих при содействии Еврокомиссии относительно транзита и поставки газа из РФ в Украину.

В последнем параграфе заявления лидеры «Большой семерки» коснулись темы Чернобыля. «Проекты, финансируемые донорами для создания в Чернобыле стабильной и экологически безопасной обстановки, достигли завершающей стадии. Признавая сложность этих новых в своем роде проектов, мы призываем все заинтересованные стороны приложить дополнительные усилия, чтобы довести их до завершения, и призываем участников проекта держать расходы под контролем. Это для нас остается одним из приоритетов», - заметили лидеры стран G-7.

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Швейцария заморозила 137 млн евро на счетах Януковича и его соратников

Швейцария сообщает о продвижении в расследовании дел против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Швейцарские банки заморозили 137 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу департамента международного права МИД Швейцарии Валентина Цельвегера.

В Швейцарии заблокировано в целом в пересчете 137 млн. евро, которые хранятся на счетах Януковича и его соратников. Как сообщил Цельвегер, речь идет о суммах, заблокированных по распоряжению швейцарских властей и прокуратуры. Так, по распоряжению правительства было заблокировано 55 млн. евро. Впоследствии прокуратура прибавила к этой сумме еще 82 млн. евро.

Против украинцев, оказавшихся в "черном списке" Швейцарии, в настоящее время расследуется семь уголовных дел, пишет информационное агентство AFP. Экс-президент Янукович и его соратники подозреваются в отмывании денег. Цельвегер отметил, что учитывая ситуацию, сложившуюся в Украине, а именно - "хроническую коррупцию", швейцарские банки сейчас очень осторожно принимают украинские вклады.

Представитель швейцарского министерства иностранных дел напомнил, что решение о замораживании активов Януковича и его соратников было принято еще 26 февраля 2014 г. Он обратил внимание на то, что впервые блокирование счетов произошло так быстро. По словам Цельвегера, такая поспешность необходима для того, чтобы сохранить информацию для следствия и собственно деньги, чтобы вернуть их народу, у которого они были украдены.

Он отметил, что "Швейцария имеет достаточно опыта замораживания активов диктаторов и возврата их в страны происхождения". По его словам, за последнюю четверть века швейцарские власти вернули Нигерии, Перу, Гаити и другим странам в целом от четырех до пяти миллиардов швейцарских франков. По имеющимся уголовным делам в отношении украинцев применяются именно эти механизмы.

Как сообщал УНИАН, после отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестуючих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более сто человек, сотни были ранены.

3 апреля и.о. генпрокурора Олег Махницкий сообщил, что приказ о применении оружия к митингующим в центре Киева 20 февраля издавал экс-президент Виктор Янукович через свою Администрацию, МВД и СБУ. Янукович и Захарченко сейчас скрываются в России.

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Подписание Договора об "открытом небе" с ЕС, готовившегося 7 лет, снова отложили

Дата подписания договора о совместном авиационном пространстве между Украиной и странами Европейского Союза перенесена по инициативе европейской стороны в связи с несогласованностью некоторых позиций документа, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Договор об открытом небе планировалось подписать сегодня, 5 июня.

«Причина – до сих пор не согласованы позиции Испании и Великобритании относительно формулировки в соглашении статьи о территориальном применении в части Гибралтара», - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинская сторона сообщила о полной готовности подписать договор и ждет решения ЕС в территориальном споре по Гибралтару.

«Сейчас ведутся консультации по другой возможной дате подписания», - сказали в министерстве.

Как сообщал УНИАН, активная подготовка к подписанию документа ведется с ноября 2013 года. Цель соглашения – постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционному сотрудничеству. По мнению экспертов, полномасштабная реализация договора об открытом небе между Украиной и Европейским Союзом возможна и целесообразна при условии одновременной отмены визового режима, снимающей барьеры для перемещения граждан между странами.

ЕС и Украина согласовали текст договора 21-22 октября 2013 года, а парафировали его 29 ноября на саммите в Вильнюсе. Договор планировалось подписать еще в марте этого года, однако дата подписания неоднократно переносилась.

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Верховная Рада приняла закон о стандартизации

Верховная Рада приняла Закон «О стандартизации» (№ 4585).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает правовые и организационные принципы стандартизации в Украине и направлен на обеспечение формирования и реализации государственной политики в соответствующей сфере.

В законе указывается, что европейский стандарт - региональный стандарт, принятый европейской организацией стандартизации; межгосударственный стандарт - региональный стандарт, предусмотренный Соглашением о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года и принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, международный стандарт - стандарт, принятый Международной организацией по стандартизации и доступный для широкого круга пользователей; национальная стандартизация - стандартизация, которая осуществляется на уровне одного государства; национальный стандарт - стандарт, принятый национальным органом стандартизации и доступный для широкого круга пользователей.

Действие закона не распространяется на санитарные мероприятия безопасности пищевых продуктов, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные мероприятия, строительные нормы, лекарственные средства, стандарты медицинской помощи, бухгалтерского учета, оценки имущества, образования и другие социальные стандарты, предусмотренные законодательством.

Объектами стандартизации являются: материалы, комплектующие, оборудование, системы, их совместимость; правила, процедуры, функции, методы, деятельность или ее результаты, включая продукцию, персонал, системы управления; требования к терминологии, обозначению, фасовке, упаковке, маркировке, этикетировке и тому подобное.

Функции национального органа стандартизации выполняет государственное предприятие, которое не подлежит приватизации, образованное центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере стандартизации.

Национальный орган стандартизации не может иметь целью получение прибыли от своей деятельности.

В законе определены полномочия национального органа стандартизации.

Руководителем национального органа стандартизации может быть гражданин Украины, который проживает в Украине последние пять лет, имеет полное высшее образование, общий стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет, опыт работы в сфере стандартизации не менее пяти лет, и не имеющий не погашенной или не снятой судимости за совершение преступления.

Руководитель национального органа стандартизации является членом руководящего совета, не может быть избран его председателем (заместителем председателя) или председательствовать на его заседаниях.

Технические комитеты стандартизации не имеют статуса юридического лица. К работе в технических комитетах стандартизации привлекаются уполномоченные представители органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, субъектов ведения хозяйства и их общественных объединений, организаций работодателей и их объединений, научных учреждений и учебных заведений, научно-технических и инженерных обществ (союзов), общественных организаций потребителей (объединений потребителей), других общественных объединений, профессиональных союзов, ведущих научных работников и специалистов.

В законе предусмотрены основные принципы разработки национальных стандартов, кодексов устоявшейся практики и изменений к ним.

Законом определены источники финансирования: средства государственного бюджета Украины; средства, предусмотренные на выполнение программ и проектов; собственные и привлеченные средства субъектов ведения хозяйства; другие, не запрещенные законодательством источники финансирования.

Расходы субъектов ведения хозяйства, связанные с разработкой стандартов, кодексов устоявшейся практики, в том числе национальных, и технических условий, участием в работе международных и региональных организаций стандартизации, относятся к расходам, связанным с научно-техническим обеспечением их хозяйственной деятельности.

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Украина отменила пошлины при экспорте газа в Европу

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в пункт 9 раздела ІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 2471а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить, что субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют экспорт, кроме экспорта в страны-члены Энергетического содружества: газа, природного газа в газообразном состоянии, платят ставку вывозной (экспортной) пошлины в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн за тысячу кубометров; природного газа в сжиженном состоянии, платят ставку вывозной (экспортной) пошлины в размере 35% таможенной стоимости таких товаров, но не менее 400 грн за одну тонну, если большие размеры не установлены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества является ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.

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Доллар на межбанке упал до 11,90 гривень

В четверг, 5 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0500 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд 11,8500/11,9000 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,8500/11,9000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 16,2545/16,3930 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз 16,1280/16,2005 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 16,0760/16,1480 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3397/0,3455 грн/рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3397/0,3412 грн/рубль. К закрытию торгов цены поднялись 0,3398/0,3427 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,7710 (-0.2540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3600/1,3630.

Как сообщал УНИАН, 4 июня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,9000/12,0700, к 12:00 сузился спрэд 11,9000/12,0300. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 11,9300/12,0000.

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Глава налоговой рассказал, когда состоится первый выпуск НДС-облигаций

Первый выпуск НДС-облигаций на сумму 6-10 млрд грн состоится не раньше 27 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в четверг сообщил первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую службу, Игорь Билоус.

«По плану не раньше, чем 27 июня, мы готовим выпуск. Сейчас мы заканчиваем инвентаризацию сумм, которые подлежат к выпуску НДС-ОВГЗ», - отметил он.

Билоус также сообщил, что сумма первого транша выпуска НДС-ОВГЗ может быть выпущена за счет судебных решений, принятых в пользу плательщиков.

«Если нам повезет с цифрами, то может быть 10 млрд грн (сумма первого транша - УНИАН)», - добавил глава налоговой.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации. Номинальная стоимость облигаций будет составлять 1 тыс. грн, срок обращения - 5 лет. Купон выплачивается раз в полгода вместе с амортизацией 10% основной суммы.

По оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, Билоус ранее отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

Миндоходов поручили предоставить все необходимые материалы инвентаризации плательщиков НДС, имеющих задолженность, для определения предельного объема выпуска бумаг. А в течение двух месяцев поручено подготовить и утвердить реестры инвентаризации, составленные на основе заявлений плательщиков налога, желающих оформить возмещение ценными бумагами.

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Кабмин заложил в проект бюджета-2015 рост ВВП на 1,7%, инфляцию - не выше 5,4%

Кабинет министров Украины прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2015 году на уровне 1,7% при годовой инфляции на уровне 5,4%, заявил министр финансов Украины Александр Шлапак, представляя в Верховной Раде проект Основных направлений бюджетной политики на 2015 год.

«По оценкам экспертов, в первую очередь консенсус-прогноза, который проводило Министерство экономического развития и торговли, рост составит 1,7%. Его мы и поставили в бюджет. Таким образом, номинал валового внутреннего продукта будет составлять 1,686 триллиона гривень», - сказал глава Минфина. «Мы считаем, что декабрь к декабрю инфляция составит цифру не выше 5,4%», - добавил министр.

Также Кабинет министров планирует в 2015 году удерживать объем дефицита государственного бюджета в пределах 3% ВВП, а объем государственного долга - не выше 55% ВВП.

«Предлагается дефицит государственного бюджета на уровне 3%. Государство не может позволить себе большего. Мы поставили ограничение государственного долга на уровне 55% ВВП», - сказал Шлапак.

По его словам, предложенный макроэкономический сценарий является базовым и не предусматривает реформирования отраслей - главных потребителей государственных ресурсов.

«Предложенный макроэкономический сценарий является базовым. Он прогнозирует определенный рост экономической активности, но предполагает продолжение политики стагнации государственного управления. Есть целевой сценарий, который предполагает жесткие и быстрые реформы, как в экономических, так и в социальных отраслях, и результаты могут быть совсем другими. Выбирать нам», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%. По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.

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ВР не поддержала правительственный вариант бюджетной политики на 2015 год

Верховная Рада отказалась поддержать предложенные правительством Основные направления бюджетной политики на 2015 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта резолюции проголосовали 125 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Исполняющий обязанности президента, спикер парламента Александр Турчинов поручил Министерству финансов совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады доработать Основные направления бюджетной политики на 2015 год и внести в ближайшее время на рассмотрение в парламент новый вариант документа.

«Я попросил бы правительство поработать с бюджетным комитетом. Определиться относительно уточненного и доработанного документа и внести его в Верховную Раду. Потому что, к сожалению, очень мало депутатов поддерживают этот проект», - сказал Турчинов.

Отклоненный парламентом вариант Основных направлений бюджетной политики на следующий год предусматривал ограничение дефицита госбюджета на уровне не более 3% ВВП и госдолга - не выше 55% валового внутреннего продукта Украины.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк прогнозирует дефицит госбюджета Украины с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году и 3,3% в 2015 году. Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам банка, достигнет 47,4% в 2014 г. и 48,5% ВВП в 2015 году.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году на 2,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2%.

По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2015 году вернется к росту, это может быть рост до 3%.

УНИАН