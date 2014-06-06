ТОП-10 (6 июня)

В Кабмине признали, что экономика в этом году упадет на 5%

Россия ограничила ввоз украинского картофеля

Украина может закрыть морпорты в аннексированном Россией Крыму

Компании Фирташа должны Украине 6 млрд гривень - Яценюк

Госбюджет в июне может недополучить миллиард гривень с Луганской и Донецкой областей

Поезд с детьми-сиротами из Луганска прибыл в Одессу

Инфляция в Украине за месяц ускорилась до 3,8%

Турчинов подписал закон о запрете забирать жилье за валютные кредиты

Кабмин создал Государственную фискальную службу

Помощь при рождении первого ребенка увеличится на 10 тыс. гривень

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В Кабмине признали, что экономика в этом году упадет на 5%

Кабинет министров прогнозирует падение экономики Украины в 2014 году на 5,0% и намерен преодолеть «экономическую разруху» комплексом непопулярных мер, заявил на заседании парламента премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В рамках программы по экономической стабилизации страны мы вынуждены были идти и будем идти на непопулярные меры в краткосрочной перспективе, но крайне необходимые меры, которые не делались в стране в течение последних 20 лет», - заявил глава правительства с трибуны парламента.

«Чтобы вылечить эту болезнь экономической разрухи, болезнь экономического банкротства, мы должны пройти через сложные, но правильные меры по экономической стабилизации. Эти таблетки очень кислые, очень горькие, но их надо использовать, чтобы потом организм украинской экономики стал сильным, живым и здоровым», - добавил Яценюк.

Глава правительства заверил, что национальную экономику ждут достижения, но «не так быстро», и многое будет зависеть от ситуации на востоке Украины.

По его словам, Украине за последние три месяца удалось избежать банкротства, восстановив сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Евросоюзом, правительствами США, Канады, Японии.

Премьер также напомнил о ранее принятом правительством решении о сокращении числа государственных чиновников на 25 тысяч человек и сокращении финансирования органов государственного управления.

Яценюк также заявил о намерении начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, чему будет способствовать работа Национального антикоррупционного бюро.

«Без посадок ничего не получиться. Народ должен увидеть, что за совершенное преступление есть ответственность. Пустыми словами никого не убедишь», - заявил глава правительства.

Накануне министр финансов Александр Шлапак заявил парламентариям, что правительство в 2015 году ожидает возвращения экономического роста на уровне порядка 1,7% при годовой инфляции не выше 5,4%.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство прогнозировало снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют падение ВВП страны по итогам 2014 года на 4,6% и рост экономики в 2015 году - на 2,2%.

По прогнозам Всемирного банка, экономика Украины в 2014 году покажет спад в 3%, но в 2015 году вернется к росту на уровне до 3%.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд ожидает рост реального ВВП в 2015 году на уровне до 2%.

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Россия ограничила ввоз украинского картофеля

Россия с 16 июня ограничивает ввоз картофеля с Украины.

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Причиной якобы является распространение в Украине вредителя - золотистой картофельной нематоды.

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"С16 июня 2014 года вводятся временные ограничения на ввоз картофеля продовольственного (код ТН ВЭД ТС 070190) из Украины в Российскую Федерацию" "в связи с неоднократными случаями выявления карантинного для Российской Федерации объекта золотистой картофельной нематоды Globodera rostochiensis (Woll) Behrens", - заявили в ведомстве.

Картофель продовольственный, отгруженный до 16 июня 2014 года, подлежит к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам карантинного фитосанитарного контроля, сообщает РСН.

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Украина может закрыть морпорты в аннексированном Россией Крыму

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) подготовила проект постановления Кабинета министров Украины, которым предлагает временно закрыть морские торговые порты в аннексированном Россией Крыму из-за невозможности обеспечения безопасности судоходства на территории полуострова.

Об этом глава Укрморречинспекции Павел Буланович сообщил на брифинге в Кабинете министров Украины.

"Мы сегодня не можем обеспечивать безопасность судоходства на территории Крыма, на территории пяти крымских портов, в том числе и на терминалах, которые проводят погрузочно-разгрузочные операции. Именно поэтому подготовлены документы по поводу временного закрытия этих портов и всех объектов портовой инфраструктуры Крыма", - сообщил Буланович.

Он отметил, что указанный проект распоряжения проходит процесс согласования, 28 мая он был подан в Кабинет министров Украины, и в ближайшее время стоит ожидать его появления.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Украина уведомила государства - члены Международной морской организации (IMO) о невозможности обеспечения надлежащего уровня безопасности судоходства и соблюдения международных обязательств в морских торговых портах аннексированного Крыма, в частности, в портах Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта.

Справка УНИАН. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский порты и порт «Южный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и специализированный морской порт «Октябрьск». Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.

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Компании Фирташа должны Украине 6 млрд гривень - Яценюк

Компании, которые связаны с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе порядка 6 млрд грн и правительство Украины намерено сделать все, чтобы их вернуть.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

“По нашим данным, компании, которые связаны с Дмитрием Фирташем, должны украинской энергетической системе около 6 млрд грн. Мы начали судебные процессы по всем долгам и будем делать все для того, чтобы вернуть справедливость”, - заявил он.

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Госбюджет в июне может недополучить миллиард гривень с Луганской и Донецкой областей



Государственный бюджет может недополучить 1 млрд грн доходов с Луганской и Донецкой областей в июне.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

«Мы ожидаем, что в июне мы не получим один миллиард гривень, который связан не столько с Россией, а в первую очередь с теми террористами, которые финансируются Россией», - сказал премьер.

По его словам, это связано с нарушением нормального снабжения предприятий, остановкой транзита и запугиванием рабочих на предприятиях вооруженными боевиками.

Также премьер напомнил, что в мае госбюджет уже недополучил с Луганской и Донецкой областей 422 млн грн доходов.

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Поезд с детьми-сиротами из Луганска прибыл в Одессу

Специально сформированный "Укрзализныцей" дополнительный поезд №525/526 сообщением Луганск-Одесса 6 июня 2014 года в 12:25 прибыл на станцию назначения с почти 500 детьми-сиротами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

«Одесская железная дорога встретила поезд с детьми-сиротами формирования Донецкой железной дороги в 12:25 на станции Одесса-Главная», - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, вечером 5 июня железнодорожникам все же удалось эвакуировать группу из почти 500 детей-сирот в сопровождении взрослых (502 человека, в том числе 451 ребенок) из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, после неудачной попытки отправить детей утром.

Так, 5 июня поезд должен был прибыть утром из Одессы в Луганск по специально разработанному графику. Однако сепаратисты дали указание Донецкой железной дороге уведомить Одесскую и Приднепровскую железные дороги о том, что этот поезд приниматься не будет. Из-за таких действий «Укрзализныця» вынуждена была вернуть поезд назад в Одессу.

Однако «Укрзализныце» все же удалось в четверг, 5 июня, в 19:10 отправить поезд из Луганска, состоящий из 10 вагонов: 1 купейного и 9 плацкартных.

Как подчеркнули в пресс-службе «Укрзализныци», каждый участок на пути следования данного поезда тщательно контролировался работниками диспетчерских служб в целях обеспечения его безопасности. Заявка на перевозку этой группы детей-сиротпоступила накануне от Луганской ОГА.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, сегодня в Одессу в 08:09 также успешно прибыл графиковый поезд №91/92 Луганск-Одесса с сотней детей-сирот и детей-инвалидов.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц, а также задействовала поезда формированием Приднепровской, Юго-Западной и других дорог.

Донецкая железная дорога 29 мая и 3 июня 2014 года перевезла в Симферополь 416 детей из Славянска и Краматорска.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.

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Инфляция в Украине за месяц ускорилась до 3,8%

Инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.

С учетом временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, рост потребительских цен в Украине в мае по сравнению с апрелем также составил 3,8%, с начала года – 10,6%. В том числе, на продукты питания цены выросли на 3,7% и 12,9%, соответственно.

Как сообщает Госстат, в мае против апреля 2014 года больше всего подорожала плата за природный газ – на 62,8% (против мая 2013 года - на 62,8%, фрукты - на 10,4% (20,8%), сахар - на 7,3% (66%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (15,9%)

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 6,7% (рост на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3% и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза. В годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.

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Турчинов подписал закон о запрете забирать жилье за валютные кредиты

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал Закон «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламента.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 июня.

Законом вводится мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

За это решение проголосовал 241 народный депутат из 301 зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил один из авторов законопроекта, внефракционный народный депутат Николай Рудьковский, предусматривается, что на протяжении действия закона не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) недвижимое имущество, которое считается предметом залога согласно статье 4 Закона «О залоге» и/или предметом ипотеки согласно статье 5 Закона «Об ипотеке», если такое имущество выступает в качестве обеспечения обязательств гражданина Украины (заемщика или имущественного поручителя) по потребительским кредитам, предоставленным ему кредитными учреждениями – резидентами Украины в иностранной валюте.

Такое недвижимое жилищное имущество в случае принятия такого имущества в эксплуатацию должно быть основным местожительством заемщика или имущественного поручителя, или в случае, если такое имущество является объектом незавершенного строительства.

Кроме того, у заемщика или имущественного поручителя в собственности не должно находиться другого недвижимого жилищного имущества.

Недвижимое жилищное имущество должно также быть: для квартиры - не более 130 кв. м, для жилого дома - не более 250 кв. м.

Не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), которое в соответствии с законодательством или кредитным договором подлежит взысканию с заемщика, указанного в пункте «а» этой статьи, при недостаточности средств, полученных взыскателем от реализации (переоценки) предмета залога (ипотеки).

Кредитное учреждение не может уступить (продать, передать) задолженность или долг, определенный в пункте «а» этой статьи, в пользу (в собственность) другого лица.

В течение двух недель со дня вступления в силу данного закона Кабинет министров по согласованию с Национальным банком Украины должен подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который регулирует вопросы, указанные в этом законе.

Нацбанк должен привести свои нормативные акты в соответствие с нормами данного закона и осуществляет надлежащие меры как кредитор последней инстанции для поддержания адекватного уровня платежеспособности банков, подпадающих под действие этого закона как кредиторы.

Закон вступает в силу с даты официального обнародования и утрачивает действие с даты вступления в силу закона, который регулирует вопросы непогашенности, выраженной в иностранной валюте, порядка погашения (учета) курсовой разницы, которая возникает в бухгалтерском и/или налоговом учете кредиторов и заемщиков, а также порядка списания пени и штрафов, которые начисляются (были начислены) на такую основную сумму задолженности.

На протяжении действия данного закона другие законы Украины по вопросам имущественного обеспечения кредитов действуют с учетом его норм.

Закон не распространяется на территорию Украины, признанную временно оккупированной по законам Украины и/или по нормам международного права.

В то же время ряд депутатов высказались за то, что данный закон не должен касаться, в частности, депутатов и их помощников. Согласовано было, что действие данного закона не будет распространяться на лиц, которые являются субъектами закона о противодействии и предотвращении коррупции.

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Кабмин создал Государственную фискальную службу

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и финансовую милицию.

Соответствующее постановление №160 "Об образовании Государственной фискальной службы" от 21 мая 2014 года опубликовано на сайте правительства.

"Образовать Государственную фискальную службу как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины, реорганизовав Министерство доходов и сборов путем преобразования", - сказано в документе.

Также правительство решило признать утратившим силу постановление Кабмина от 1 марта 2014 года № 67 «О ликвидации Министерства доходов и сборов».

Ранее правительство рассматривало возможность ликвидировать Миндоходов, создав три отдельные службы - налоговую, таможенную и службу финансовых расследований.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 июня, Кабмин объявил о создании Государственной фискальной службы, которая объединит налоговую, таможню и службу финансовых расследований. Главой службы правительство назначило действующего первого заместителя министра доходов и сборов Игоря Билоуса, его первым заместителем - заместителя министра доходов и сборов, который курирует службу финансовых расследований, Владимира Хоменко и еще одним заместителем - в прошлом руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко.

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Помощь при рождении первого ребенка увеличится на 10 тыс. гривень

С 1 июля размер помощи при рождении первого ребенка увеличится на 10 тыс. 320 грн и составит 41 тыс. 280 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, это предусмотрено Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", принятым парламентом 27 марта 2014 года.

С целью оптимизации социальной защиты семей с детьми помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста объединены в один вид - помощь при рождении ребенка. Кроме того, отныне сумма не будет зависеть от того, каким этот ребенок родился - первым, вторым, третьим и т.д., государством установлен фиксированный размер пособия - 41 тыс. 280 грн.

Сразу после рождения ребенка семье будет выплачиваться 10 тыс. 320 грн. Остальную сумму помощи (30 тыс. 960 грн) семья будет получать в течение 36 месяцев по 860 грн ежемесячно. Если член семьи, который получает помощь, решит выйти на работу, выплаты все равно будут продолжаться до достижения ребенком трех лет.

Время пребывания члена семьи в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в трудовой стаж.

Обращаем внимание на то, что помощь, которая была назначена до 1 июля 2014 года, не будет пересматриваться, а выплачиваться в тех же размерах и сроках, поскольку согласно закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" помощь при рождении ребенка предоставляется в размере, установленном на дату рождения ребенка.