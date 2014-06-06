Анонс на 10 июня

* Совещание в Миндоходов о первых результатах работы антикоррупционной комиссии.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция ИА «АПК-Информ» на тему: «Украинский АПК и ЕС». 21 марта 2014 года была подписана политическая часть Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, что привело к активизации евроинтеграционных процессов. Подписание экономической части Соглашения, которая предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) Украины с ЕС должно состояться в ближайшее время. В то же время, учитывая осложнение политической и ухудшение экономической ситуации в Украине, ЕС принял решение в одностороннем порядке применить условия экономической части Соглашения, которые касаются отмены и снижения импортных пошлин на украинские товары, в частности продукции сельского хозяйства. С 23 апреля 2014 года автономные торговые преференции ЕС вступили в силу и будут действовать до 1 ноября 2014 года. В рамках пресс-конференции эксперты озвучат прогнозы развития АПК в контексте евроинтеграционных процессов, влияния отмены и снижения импортных пошлин со стороны ЕС на АПК Украины, в частности на темпы и объемы экспорта украинской сельхозпродукции на европейский рынок. В качестве спикеров по основным темам на пресс-конференцию приглашены: 1. Отмена таможенных пошлин ЕС: возможности и перспективы для масложировой отрасли Украины - Степан Капшук, генеральный директор ассоциации «Укролияпром»; 2. Мнение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины об отмене пошлин ЕС - Андрей Дыкун, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины; 3. Перспективы украинской кондитерской отрасли ввиду отмены таможенных пошлин ЕС - Александр Балдынюк, президент ассоциации "Укркондпром"; 4. Перспективы торговли украинскими овощами и фруктами со странами ЕС - Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Модератор - Анна Платонова, ИА "АПК-Информ" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал УНИАН). Нужна аккредитация. Телефон: +38 067 634 26 06, kіev@apk-іnform.com

* Состоится брифинг на тему "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, заместитель начальника управления - начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Валентины Никитенко.

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